L’organisme de santé de l’ONU a mis en garde contre les défis de l’aide aux personnes vulnérables

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées par le séisme majeur de cette semaine en Turquie et en Syrie. La catastrophe a déjà tué des milliers de personnes et pourrait en faire beaucoup plus à long terme, dont cinq millions de personnes qui sont déjà dans un état vulnérable, a averti un haut responsable.

Les secousses ont causé des dommages importants aux infrastructures civiles et sanitaires dans la région touchée, a rapporté mardi le Dr Adelheid Marschang, responsable des urgences de l’OMS, lors d’une réunion du comité exécutif de l’organisme international.

L’organisation estime que la Syrie risque de souffrir le plus de “besoins non satisfaits” dans l’immédiat et à moyen terme, a déclaré Marschang lors de la réunion à Genève, citée par l’AFP.

Le secrétaire général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a promis que l'agence «travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour soutenir les autorités des deux pays dans les heures et les jours critiques à venir, et dans les mois et les années à venir alors que les deux pays se redressent et se reconstruisent.»















Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait des ravages dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie lundi, et a été suivi de dizaines de répliques, dont certaines ont causé de nouvelles destructions. De nombreux bâtiments se sont effondrés, tuant des milliers de personnes et emprisonnant de nombreuses autres sous les décombres.

L’effort de sauvetage en Syrie a été entravé par les dommages que l’infrastructure civile du pays a subis au cours d’une décennie de conflit influencé par l’étranger.

Washington a mis en place des sanctions économiques contre le gouvernement de Damas, qu’il a cherché à remplacer pendant les hostilités. Ces mesures ont été accusées d’entraver les efforts de reconstruction dans les zones sous le contrôle du gouvernement. De nombreux critiques, y compris des responsables de l’ONU, ont déclaré que les restrictions violent les droits humains des Syriens.

On estime que les troupes des États-Unis et de leurs alliés détiennent environ un tiers du territoire syrien, y compris des parties riches en pétrole et en terres fertiles.