Des millions de personnes s’en vont le 4 juillet malgré la montée de la variante du delta indien

Des MILLIONS d’Américains devraient partir pour les célébrations du 4 juillet malgré le fait que le pays connaisse une augmentation des cas de la variante Covid Indian Delta.

On estime que 44 millions de personnes devraient emprunter les routes ce week-end, tandis que les voyages en avion ont dépassé pour la première fois les niveaux d’avant la pandémie.

L’aéroport d’Orlando devrait être extrêmement occupé le week-end du 4 juillet Crédit : Rex

L’AAA prévoit que 43,6 millions de personnes voyageront en voiture pendant le week-end férié Crédit : Reuters

La TSA a signalé qu’environ 2,15 millions de personnes sont passées par les points de contrôle de l’aéroport jeudi Crédit : AP

Environ 2,15 millions de personnes sont passées par les points de contrôle des aéroports américains jeudi, a déclaré la Transportation Security Administration, ce qui en fait le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis la pandémie de coronavirus.

Quatre jours plus tôt, un chiffre de 2,17 m avait été enregistré.

Cela se compare à seulement 58 330 personnes enregistrées le même jour en 2019

Les chiffres arrivent cependant alors que la variante Delta balaie les États-Unis, déclenchant une augmentation des cas.

Plus de 30% des adultes ne sont toujours pas vaccinés et les autorités ont fait part de leurs inquiétudes concernant le mélange en grand nombre de personnes vaccinées et non vaccinées.

Le président Joe Biden a averti que « des vies seraient perdues » parce que les gens n’ont pas reçu le jab.

L’American Automobile Association a prévu que 3,5 millions de passagers aériens seront en déplacement entre le 1er et le 5 juillet.

Il s’attend également à ce que 43,6 millions de personnes prennent leur voiture au cours de la même période, un chiffre qu’il estime être le plus élevé jamais enregistré pour le jour de l’indépendance.

Les gens font la queue à l’aéroport international Newark Liberty, New Jersey Crédit : Reuters

Un voyageur remet son gigantesque sac à un manutentionnaire près de la billetterie de Southwest Airlines à l’aéroport international de Denver Crédit : AP

Cela survient alors que les prix du gaz ont dépassé les 3 $ le gallon pour la première fois depuis l’automne 2014.

Le chiffre combiné de ceux qui voyagent en voiture ou en avion – 47,7 millions de personnes – est supérieur de 40 % à celui de l’année dernière et de seulement 2,5 % inférieur au niveau record établi en 2019.

L’économiste de Hopper, Adit Damodam, a déclaré à ABC News que les points chauds des vacances étaient Las Vegas, Miami et Orlando, tandis que ceux qui choisissaient de sortir des États-Unis choisissaient les Caraïbes et le Mexique.

Les aéroports particulièrement fréquentés seront Chicago O’Hare, LAX et Las Vegas McCarran International Airport, a-t-il déclaré.

Environ 2 millions de passagers devraient voyager avec United Airlines entre jeudi et mardi.

Environ 400 000 personnes devraient assister à la célébration du 4 juillet à Nashville, mettant en vedette la star country Brad Paisley.

Une autre grande célébration se déroule à Huntington Beach, dans le sud de la Californie, avec quelque 500 000 personnes présentes.

Biden a déclaré qu’il « allait célébrer » la fête et se préparait à accueillir plus de 1 000 personnes à la Maison Blanche pour une célébration.

Les premiers intervenants, les travailleurs essentiels et les troupes ont été invités à un barbecue et à un feu d’artifice pour marquer ce que l’administration appelle un « été de liberté »

Biden a déclaré: «Je vais le célébrer. Il se passe de grandes choses… Partout en Amérique, les gens vont à des matchs de football, font de bonnes choses.

Mais il a également mis en garde contre la propagation de la variante Delta.

Les passagers passent les contrôles de sécurité à l’aéroport d’Orlando

Il y avait un trafic dense à New York près du tunnel Lincoln vendredi Crédit : Reuters

« Je crains que les personnes qui n’ont pas été vaccinées aient la capacité d’attraper la variante et de transmettre la variante à d’autres personnes qui n’ont pas été vaccinées », a-t-il déclaré.

« Je ne crains pas qu’il y ait une épidémie majeure, en d’autres termes que nous allons avoir une autre épidémie majeure à l’échelle nationale, mais je crains que des vies soient perdues. »

L’Arkansas souffre particulièrement d’une forte augmentation, son taux de cas ayant augmenté de plus de 200 % au cours des deux dernières semaines, passant d’environ 230 cas par jour à plus de 700 par jour.

Les cas de Covid ont également augmenté de 167% au Nevada au cours des deux dernières semaines, passant d’environ 250 par jour à environ 660 par jour.

Les médecins ont averti que les célébrations du 4 juillet pourraient provoquer une quatrième vague de cas de Covid.

« Nous restons préoccupés non seulement par les vacances, mais aussi par l’émergence continue de la variante Delta à travers le pays, qui sera tellement plus transmissible que les variantes que nous avions auparavant », Dr Marjorie Bessel, directrice clinique de Banner Health à Phoenix, en Arizona, a déclaré DailyMail.com.

« Il va rechercher les populations qui ne sont pas vaccinées. Et dans l’État de l’Arizona, nous ne sommes pas vaccinés au niveau nécessaire pour [be]. »

Les derniers chiffres montrent que les États-Unis enregistrent environ 250 décès par jour de Covid et 12 000 cas.

Au total, 66,8 % des adultes ont reçu au moins la première dose du vaccin.

Biden avait précédemment déclaré qu’il souhaitait que 70% soient vaccinés d’ici le 4 juillet.