Des millions de personnes risquent de perdre Medicaid au printemps avec une facture de dépenses fédérale de 1,7 billion de dollars

Des millions de personnes qui se sont inscrites au programme d’assurance maladie publique Medicaid pendant la pandémie de Covid pourraient perdre leur couverture au printemps si leur État détermine qu’elles ne remplissent plus les conditions d’éligibilité du programme.

Les inscriptions à Medicaid ont bondi de 30% pour atteindre plus de 83 millions de personnes pendant la pandémie, après que le Congrès a essentiellement interdit aux États d’expulser des personnes du programme pendant la durée de l’urgence fédérale de santé publique déclarée en réponse à Covid.

Niché dans plus de 4 000 pages, 1,7 billion de dollars projet de loi qui finance le gouvernement fédéral jusqu’en septembre est une disposition qui éliminerait les protections de couverture Medicaid de l’urgence de santé publique. Au lieu de cela, les États pourraient commencer mettre fin à la couverture des bénéficiaires en avril 2023 s’ils ne répondent plus aux critères d’admissibilité du programme.

« Depuis le 1er avril, les agences Medicaid procédant à des réévaluations pour les personnes inscrites au programme peuvent entraîner la résiliation de la couverture Medicaid », a déclaré Jack Rollins, directeur de la politique fédérale à la National Association of Medicaid Directors. “Alors qu’en ce moment depuis le début de l’urgence de santé publique de Covid-19, les États n’étaient pas autorisés à mettre fin à la couverture de Medicaid.”

On s’attend généralement à ce que le Congrès adopte la législation d’ici vendredi afin d’éviter une fermeture du gouvernement.

L’urgence de santé publiquei, déclarée pour la première fois en janvier 2020 par l’administration Trump, a été renouvelée tous les 90 jours depuis le début de la pandémie. Les pouvoirs activés par la déclaration d’urgence ont eu un impact considérable sur le système de santé américain, permettant aux hôpitaux d’agir plus rapidement lorsque les infections augmentent et à Medicaid de maintenir des millions de personnes inscrites à son assurance maladie publique.

Le Département de la santé et des services sociaux a estime qu’environ 15 millions de personnes perdra la couverture par Medicaid une fois que les protections d’inscription ne seront plus en place et que les États examineront l’admissibilité des individus en fonction des critères utilisés avant la pandémie. Medicaid est le programme d’assurance fédéral pour les pauvres et ceux qui perdent leur assurance maladie parce qu’ils ne peuvent pas travailler en raison d’un handicap.

“Il est important de contextualiser le fait que la perte de la couverture Medicaid ne signifie pas nécessairement la perte de la couverture de l’assurance maladie.” dit Rollin. “Beaucoup de ces gens passeront à d’autres sources de couverture.”

Les gens perdent généralement la couverture Medicaid si leur revenu augmente et tombe en dehors des paramètres du programme. Rollins a déclaré que la plupart des personnes désinscrites pour cette raison à partir d’avril passeront probablement à la couverture des marchés de la loi sur les soins abordables. Le HHS estime qu’environ un tiers de ceux qui perdront leur couverture Medicaid auront droit à des crédits d’impôt pour l’assurance du marché.

Mais certaines personnes sont désinscrites même si elles restent éligibles à Medicaid parce qu’elles ne reçoivent pas leur avis de renouvellement, ne peuvent pas fournir les documents requis par l’État ou ne soumettent pas les documents avant la date limite, entre autres raisons. Le HHS a estimé que 6,8 millions de personnes perdront leur couverture Medicaid même si elles restent éligibles au programme

“Il doit y avoir un processus pour renouveler la couverture ou redéterminer la couverture et désinscrire les personnes qui ne sont plus éligibles”, a déclaré Jennifer Tolbert, experte de Medicaid à la Kaiser Family Foundation.

“La clé est de le faire d’une manière qui minimise dans la mesure du possible les pertes de couverture parmi les personnes qui restent éligibles”, a déclaré Tolbert.

La législation exige que les États s’efforcent de bonne foi de contacter la personne dont l’éligibilité est en cours d’examen via plus d’une méthode de communication. Les États ne peuvent pas résilier la couverture Medicaid d’une personne sur la seule base du courrier retourné en réponse aux efforts de sensibilisation.

“Nous essayons de nous assurer que les États disposent des coordonnées les plus récentes de leurs inscrits”, a déclaré Rollins. “Parce que nous savons que sans informations de contact précises, cela augmente la probabilité d’une perte de couverture inappropriée ou inutile et c’est quelque chose que nous nous efforçons d’éviter.”

Les gouverneurs républicains ont appelé lundi l’administration Biden à mettre fin à l’urgence de santé publique de Covid en avril afin que leurs États puissent commencer à désinscrire les personnes qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité à Medicaid, arguant que les coûts d’une inscription plus élevée au programme sont trop élevés.

Cependant, Tolbert a déclaré que KFF a constaté que les États avaient dépensé environ 47 milliards de dollars pour couvrir les inscrits supplémentaires à Medicaid jusqu’en septembre 2022 alors qu’ils recevaient 100 milliards de dollars de fonds fédéraux.

“Les coûts ont été plus que couverts par le financement fédéral amélioré”, a déclaré Tolbert.