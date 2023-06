Des millions de personnes poussées au bord de l’insolvabilité

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a reconnu peu après la hausse des taux de la BOE que la mission du gouvernement de réduire de moitié l’inflation à 5 % d’ici la fin de l’année était récemment devenue plus difficile.

« La hausse des taux d’intérêt à 5% poussera des millions de ménages avec des hypothèques au bord de l’insolvabilité », a déclaré Max Mosley, économiste au NIESR. « Aucun prêteur ne s’attendrait à ce qu’un ménage résiste à un choc de cette ampleur, donc le gouvernement ne devrait pas non plus. »

Cela porterait la proportion de ménages insolvables à près de 30% (environ 7,8 millions), a déclaré le NIESR la semaine dernière, l’impact le plus important devant être subi au Pays de Galles et dans le nord-est de l’Angleterre.

Recherche de l’Institut national de recherche économique et sociale, un groupe de réflexion indépendant de premier plan, estimé que la dernière hausse des taux d’intérêt de la BOE verrait 1,2 million de ménages britanniques (4% des ménages à l’échelle nationale) à court d’épargne d’ici la fin de l’année en raison de remboursements hypothécaires plus élevés.

Cette décision surprise – qui vise à réduire l’inflation – affectera des millions de propriétaires, car les taux d’intérêt de nombreux prêts hypothécaires au Royaume-Uni sont directement liés au taux de base de la banque centrale. Les locataires, eux aussi, verront probablement leurs paiements augmenter à mesure que les propriétaires locatifs répercutent des remboursements hypothécaires plus élevés.

La Banque d’Angleterre a relevé la semaine dernière ses taux d’intérêt de 50 points de base à 5 %, une augmentation plus importante que ce à quoi beaucoup s’attendaient. La 13e hausse consécutive des taux de la BOE porte le taux de base au plus haut niveau depuis 2008.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a rencontré vendredi les principales banques et sociétés de construction pour discuter de la l’aggravation de la crise hypothécaire dans le pays.

Hunt a déclaré vendredi que trois mesures avaient été convenues avec les banques, les prêteurs hypothécaires et la Financial Conduct Authority, notamment une modification temporaire des conditions hypothécaires et la promesse que les notes de crédit des consommateurs ne seraient pas affectées par les discussions avec leur prêteur.

Le ministre a également déclaré que pour les personnes risquant de perdre leur maison, les prêteurs ont accepté un délai de grâce de 12 mois avant qu’il y ait une reprise de possession sans consentement.