Des millions de personnes pourraient souffrir d’un long Covid, selon une étude britannique

Le lundi 7 décembre 2020, les travailleurs de la santé des unités de soins intensifs South Six et South Seven de North Memorial ont traité des patients gravement malades avec COVID-19 au North Memorial Health Hospital de Robbinsdale, Minn.

Une étude en Angleterre portant sur les symptômes persistants de Covid-19 suggère qu’environ 2 millions de personnes dans le pays pourraient avoir eu la maladie connue sous le nom de « long Covid ».

L’étude, qui fait partie de la recherche REACT de l’Imperial College London qui suit le virus en Angleterre, a vu 508 707 personnes à travers le pays d’environ 56 millions de personnes se sont demandé si elles avaient eu Covid (confirmé ou suspecté), et ont posé des questions sur la présence et la durée de 29 différents symptômes liés au virus.

Parmi les 76 155 participants qui ont déclaré avoir subi une infection à Covid symptomatique, 37,7 % ont déclaré avoir ressenti au moins un symptôme durant 12 semaines ou plus, tandis que près de 15 % des personnes ont déclaré avoir ressenti trois symptômes ou plus durant 12 semaines ou plus.

Les symptômes du long Covid peuvent varier, les personnes signalant une fatigue continue, un essoufflement, des pertes de mémoire ou des problèmes de concentration (surnommés « brouillard cérébral »), des insomnies, des douleurs thoraciques ou des vertiges, ainsi que d’autres symptômes. Mais il est encore mal compris et les scientifiques ne savent pas encore pourquoi certaines personnes continuent d’avoir des symptômes post-Covid, et d’autres aucun.

« Dans cette grande étude communautaire des symptômes suite à Covid-19 chez les adultes âgés de 18 ans et plus en Angleterre, les participants ont signalé une prévalence élevée de symptômes persistants durant 12 semaines ou plus », ont noté les chercheurs de l’Imperial à propos de leur dernière étude.

En extrapolant les résultats de l’étude au contexte plus large de Covid en Angleterre, où il y a eu 4,07 millions de cas de Covid confirmés à ce jour, l’étude pourrait signifier que plus de 2 millions d’adultes qui ont eu le virus en Angleterre peuvent avoir connu une forme de long Covid .

« Les estimations allaient de 5,8% de la population présentant un ou plusieurs symptômes persistants post-Covid-19 (correspondant à plus de 2 millions d’adultes en Angleterre), à ​​2,2% pour trois symptômes persistants ou plus (un peu moins d’un million d’adultes en Angleterre), « , ont noté les chercheurs.

Ils ont déclaré que leurs estimations de la proportion de personnes présentant des symptômes persistants de Covid étaient plus élevées que dans de nombreuses autres études, bien que les estimations précédentes aient considérablement varié.

« Notre estimation relativement élevée, à 37,7% des personnes atteintes de Covid-19 présentant un ou plusieurs symptômes à 12 semaines, peut refléter en partie la longue liste de symptômes que nous avons interrogés, dont beaucoup sont communs et non spécifiques à Covid-19. Cependant, nous avons interrogé les participants uniquement sur les symptômes qu’ils avaient liés à un épisode confirmé ou suspecté de Covid-19, et non à des symptômes plus généralement. »

Les scientifiques enquêtent toujours depuis longtemps sur Covid, et les experts ont exhorté le gouvernement britannique à s’attaquer à ses implications pour la santé publique ; le National Health Service a ouvert depuis longtemps des centres d’évaluation Covid, par exemple.

« Une proportion substantielle de personnes atteintes de Covid-19 symptomatique continue d’avoir des symptômes persistants pendant 12 semaines ou plus, ce qui dépend de l’âge. Les cliniciens doivent être conscients des différentes manifestations de Long Covid qui peuvent nécessiter des approches thérapeutiques adaptées », chercheurs à Imperial dit.

Les données de l’enquête ont été recueillies entre le 15 septembre de l’année dernière et le 8 février et l’étude est une prépublication et n’a pas encore été évaluée par des pairs ou publiée dans une revue.