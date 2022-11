Des millions de personnes pourraient manquer des billets de train GRATUITS le jour du Souvenir – vérifiez si vous êtes éligible

Les héros et les anciens combattants MILITAIRES bénéficieront d’un voyage en train gratuit ce week-end pour les événements du jour du Souvenir en tant que “reconnaissance poignante” de leur contribution au pays, a déclaré un ministre.

Les compagnies ferroviaires offrent le service partout dans le pays pour ceux qui voyagent en uniforme ou avec la carte d’identité correspondante.

Il y a actuellement 1,85 million d’anciens combattants au Royaume-Uni ainsi qu’environ 200 000 membres des forces armées, ce qui signifie que des millions de personnes pourraient bénéficier de la gratuité des voyages.

Cela survient après qu’une dispute a éclaté le mois dernier après qu’un briefing interne pour le personnel du Rail Delivery Group a déclaré que l’accord avait été annulé car le coût pour les deniers publics était devenu trop élevé.

Le ministre des Anciens Combattants, Johnny Mercer, a déclaré : « Le Souvenir est un moment important de notre vie nationale où nous réfléchissons au sacrifice de nos militaires et de nos anciens combattants.

“Offrir des voyages en train gratuits aux anciens combattants est une reconnaissance poignante de leur contribution à la sécurité de ce pays, tout en permettant aux individus de se souvenir de ceux qui sont tombés.”

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a ajouté : « Il n’y a pas de plus grands héros que les braves hommes et femmes de nos forces armées et nous sommes tous redevables des sacrifices qu’ils font.

«Nous leur devons tellement et aucun merci ne sera jamais assez grand, mais j’espère que, d’une certaine manière, ce geste de transport ferroviaire gratuit pour tous les militaires passés et présents permettra à notre précieuse communauté des forces armées de rendre hommage ce dimanche. .”

Ceux qui voyagent pour assister au service commémoratif du cénotaphe peuvent se rendre gratuitement à Londres aujourd’hui et dimanche avec des voyages dans le reste du pays valables pour demain uniquement.

Caroline Abrahams, directrice de la charité chez Age UK, a déclaré: «Beaucoup de nos anciens combattants plus âgés auront été durement touchés par la crise du coût de la vie, nous sommes donc vraiment ravis qu’ils puissent voyager gratuitement dans les trains pour assister aux services du souvenir s’ils sont assez bien pour le faire.

“C’est une journée importante pour tous les anciens combattants et ce sera l’occasion de retrouver de vieux amis et de se remémorer ensemble.

“Nous devons tellement à tous nos anciens combattants et il est important qu’ils soient soutenus de toutes les manières possibles.”