Des millions de personnes ont un long COVID, et d’autres sont attendus

SOURCES:

Zachary Schwartz, MD, directeur médical, Clinique de rétablissement post-COVID-19 de l’Hôpital général de Vancouver.

Rainu Kaushal, MD, doyen associé principal pour la recherche clinique, Weill Cornell Medicine, New York City ; co-responsable de l’étude de l’Initiative RECOVER des National Institutes of Health sur le long COVID chez les adultes et les enfants.

Alexander Charney, MD, PhD, chercheur principal principal, cohorte d’adultes RECOVER, Mount Sinai, New York ; professeur adjoint de psychiatrie, de génétique et de sciences génomiques, de neurosciences et de neurochirurgie, Icahn Mount Sinai.

Katie Bach, chercheur principal, Brookings Institution.

David Cutler, PhD, professeur d’économie, Harvard University.

CDC : “Longue COVID, enquête sur le pouls des ménages”.

US Census Bureau : “La population adulte des États-Unis a augmenté plus rapidement que la population totale du pays de 2010 à 2020.”

US Government Accountability Office : Pleins feux sur la science et la technologie : Long COVID

Le Journal de l’Association médicale américaine : “Prévalence et corrélats des symptômes COVID longs chez les adultes américains”, “Association entre la vaccination BNT162b2 et le COVID long après des infections ne nécessitant pas d’hospitalisation chez les travailleurs de la santé.”

Le Lancet : “Persistance des symptômes somatiques après COVID-19 aux Pays-Bas : une étude de cohorte observationnelle.”

Santé Canada : « Fréquence et impact des symptômes à plus long terme suivant la COVID-19 chez les adultes canadiens. »

Office for National Statistics du Royaume-Uni : “Prévalence des symptômes persistants suite à une infection à coronavirus (COVID-19) au Royaume-Uni : 3 novembre 2022.”

Organisation mondiale de la santé : « Au moins 17 millions de personnes dans la Région européenne de l’OMS ont connu une longue COVID au cours des deux premières années de la pandémie ; des millions de personnes devront peut-être vivre avec pendant des années.

Le gardien: « Les données sont claires : depuis longtemps, le Covid dévaste la vie et les moyens de subsistance des gens », “Trajectoire des longs symptômes de covid après la vaccination contre le covid-19 : étude de cohorte communautaire.”

La nature: “Résultats parmi les cas confirmés et un groupe de comparaison apparié dans l’étude Long-COVID in Scotland” (mise à jour avec correction).