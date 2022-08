Des millions de personnes ne savent pas si les remboursements des prêts étudiants reprendront

Le représentant Ilhan Omar (D-MN) se joint aux militants lors d’une manifestation devant une entrée de la Maison Blanche appelant à l’annulation de la dette étudiante à Washington, États-Unis, le 27 avril 2022. Evelyn Hockstein | Reuter

Planifiant son budget pour le mois prochain, Scott Heins ne sait pas s’il aura l’argent dont il a besoin pour ses dépenses de santé et récemment, grâce à l’inflation, sa facture d’épicerie plus élevée. C’est parce que, comme des dizaines de millions d’autres Américains, il ne sait pas si sa facture de prêt étudiant sera due. “C’est juste un silence radio de la part de l’administration Biden”, a déclaré Heins, 33 ans, photographe indépendant à Brooklyn, New York, qui doit plus de 20 000 dollars. “C’est frustrant et stressant.” La plupart des paiements de prêts étudiants fédéraux sont en pause depuis mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis et paralysé l’économie. L’ancien président Donald Trump a prolongé la pause à plusieurs reprises, tout comme le président Joe Biden. En savoir plus sur les finances personnelles :

Plus tôt ce mois-ci, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre a dit Biden prendrait une décision sur la suspension du paiement du prêt étudiant d’ici la fin du mois. Le président a également déclaré qu’il annoncerait comment il prévoyait d’aller de l’avant, le cas échéant, avec l’annulation des prêts étudiants d’ici là. Il s’est prononcé en faveur de l’annulation de 10 000 $ pour tous les emprunteurs, mais subit une pression intense pour offrir un plus grand soulagement. Il ne reste plus que deux semaines avant que les factures fédérales de prêts aux étudiants ne reprennent, et bien qu’il y ait beaucoup de spéculations sur le fait qu’une autre prolongation est probable sans aucun plan pour redémarrer les paiements en cours et que les mi-mandats de novembre se profilent, la Maison Blanche n’a rien dit d’autre à ce sujet. . “Le fait qu’ils n’aient publié aucune directive si proche de la date de début théorique indique à peu près qu’un autre gel des paiements est inévitable”, a déclaré Barmak Nassirian, vice-président de la politique de l’enseignement supérieur chez Veterans Education Success, un groupe de défense.

Les emprunteurs ne sont pas préparés à ce que les paiements reprennent

Redémarrer les paiements fédéraux sans plus de communication avec les gestionnaires de prêts étudiants et les emprunteurs conduirait à un désastre en septembre, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz. Après plus de deux ans sans paiements, a-t-il dit, de nombreux emprunteurs auront besoin d’une aide financière ou pour apporter des modifications à leur compte. “Les centres d’appels des réparateurs seraient surchargés d’appels d’emprunteurs qui ont besoin d’ajournements ou d’abstentions ou qui veulent changer de plan de remboursement”, a déclaré Kantrowitz. “Et avec seulement une semaine ou deux de préavis, certains emprunteurs auraient du mal à trouver suffisamment d’argent pour payer la facture.” Les taux de délinquance pourraient grimper, a-t-il ajouté. Dans une enquête Student Loan Hero de mars, près de trois quarts des étudiants emprunteurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas financièrement prêts à reprendre leurs paiements.