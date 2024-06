Des millions de personnes n’auraient peut-être pas besoin des statines, selon une étude

jeC’est une scène familière pour les patients lors d’une visite de routine en soins primaires. Le médecin analyse les résultats des analyses de sang, note l’hypercholestérolémie signalée par une calculatrice standard pour évaluer le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, puis décide – et idéalement discute – de l’opportunité de recommander la prise d’une statine pour réduire le risque au fil du temps.

Cette conversation peut avoir lieu moins souvent si changements dans le modèle de risque présenté par l’American Heart Association en novembre se traduira par de nouvelles lignes directrices pour la prescription des statines. Ces lignes directrices n’ont pas encore été recalibrées, mais une nouvelle analyse suggère que le nouveau modèle de risque pourrait signifier que beaucoup moins d’Américains – jusqu’à 40 % de moins que ce que disent les calculateurs actuels – seraient candidats à des médicaments hypocholestérolémiants pour prévenir les maladies cardiovasculaires.

Pour arriver à cette conclusion, publié lundi dans une étude de JAMA Internal Medicineles chercheurs ont analysé les données de 3 785 adultes âgés de 40 à 75 ans et ont participé à l’enquête nationale sur la santé et la nutrition de janvier 2017 à mars 2020. Leur risque sur 10 ans de maladie cardiovasculaire avec rétrécissement des artères a été calculé à l’aide de l’outil de prévision du risque de l’AHA. d’équations d’ÉVÉNEMENTS de maladies cardiovasculaires (PREVENT) à partir de 2023, puis comparées aux estimations de risque à l’aide de l’outil précédent de 2013, les équations de cohorte poolées (PCE) sur lesquelles sont basées les lignes directrices actuelles.

Ces équations de 2013 ont été largement critiquées car surestimer le risque. La version 2023, s’appuyant sur les données de facturation et de dossiers de santé électroniques d’une population réelle plus diversifiée, intègre l’utilisation actuelle des statines ainsi que les maladies métaboliques et rénales.

Chiadi Ndumele, président du groupe consultatif scientifique CKM de l’American Heart Association, a souligné que les seuils de risque réels PREVENT pour l’utilisation des statines dans la prévention cardiovasculaire devront être décidés dans les directives cliniques, ce qui n’a pas encore été fait. Il a également reconnu les critiques formulées à l’égard du modèle de risque antérieur.

« Nous avons mis à jour le modèle de prédiction du risque AHA pour PREVENIR, reflétant l’influence croissante des facteurs de risque métaboliques interdépendants (obésité, diabète, syndrome métabolique) et de la maladie rénale chronique sur le risque de maladie cardiovasculaire », Ndumele, directeur de la recherche sur l’obésité et la cardiométabolisme à Johns Hopkins. Université, a déclaré à STAT dans un e-mail. « Il n’est donc pas surprenant que les enquêteurs aient trouvé environ deux fois le taux d’événements prévu pour les PCE par rapport à PREVENT, reflétant cette différence. »

Selon les lignes directrices actuelles, il est conseillé à la plupart des personnes présentant un risque sur 10 ans de 7,5 % ou plus de développer une maladie cardiovasculaire de prendre une statine, alors qu’à un risque de 5 %, on leur dit seulement qu’elles et leurs médecins devraient envisager de le faire. .

« Des analyses sont en cours », a déclaré Ndumele. « Les lignes directrices devront examiner si et comment mettre à jour les recommandations pour inclure des seuils de risque PRÉVENTION pour guider la prise de décision clinique. »

Ce qui a changé dans l’analyse du JAMA Internal Medicine, c’est le nombre de personnes susceptibles d’être à risque, sur la base des nouveaux composants introduits dans le calculateur. Dans l’ensemble, 4 % des personnes présentaient un risque de développer une maladie cardiovasculaire sur 10 ans, contre 8 % précédemment prédit par le PCE. Le nombre d’adultes recommandés pour les statines pourrait passer de 45,4 millions à 28,3 millions.

La race, désormais reconnue comme une construction sociale et non biologique, a été exclue des nouvelles équations. Cela signifie que 5,1 % des adultes noirs étaient considérés comme à risque, contre 10,9 % dans le calculateur précédent. Pour les personnes âgées de 70 à 75 ans, la proportion à risque était de 10,2 %, contre 22,8 % auparavant.

Paradoxalement, l’étude révèle que même si moins de personnes pourraient être éligibles aux statines, qui peuvent désormais coûter aussi peu que 40 dollars par an, les estimations indiquent également que la plupart des personnes à qui il serait conseillé de les prendre ne le font pas.

« Les équations de risque préalables et les équations de PRÉVENTION sur lesquelles nous nous concentrons dans cette étude cherchent réellement à donner aux médecins et aux patients une sorte de pourcentage de départ pour dire : cela vaut-il la peine d’avoir une conversation sur les statines ? » L’auteur principal de l’étude, Timothy Anderson, médecin de premier recours et professeur adjoint de médecine au centre médical de l’Université de Pittsburgh, a déclaré à STAT. « Quand nous constatons que les taux de risque sont réduits de moitié, je pense que c’est vraiment quelque chose qui est susceptible d’avoir un impact sur la façon dont les médecins et les patients parlent de ces médicaments. »

Le plus grand prédicteur de risque reste l’âge, a déclaré Anderson. « Si vous présentez un risque limite aujourd’hui, vous risquez de présenter un risque plus élevé dans cinq ans. Et c’est un ensemble de conversations compliquées que les médecins de premier recours et les patients doivent avoir.

Cela concerne Steven Nissen, cardiologue à la Cleveland Clinic, qui ne faisait pas partie de l’étude. « L’âge est le facteur le plus important dans les calculateurs, donc si vous attendez que quelqu’un ait 60 ou 65 ans, vous rattrapez votre retard », a-t-il déclaré. «J’ai tendance à privilégier le traitement plutôt que de ne pas traiter lorsqu’il s’agit d’un cas limite, mais seulement lorsque le patient et moi avons une conversation.»

Nissen a été diriger un effort en collaboration avec AstraZeneca pour rendre la dose de 5 milligrammes de son médicament, la rosuvastatine, disponible sans ordonnance. Il a préconisé une prise de décision partagée entre le médecin et le patient, conscient que les médecins de soins primaires très occupés peuvent être pressés par le temps.

« Une bonne médecine implique du jugement. Et la calculatrice ne remplace pas un bon jugement médical, qui peut aboutir à une conclusion différente », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas très favorable à l’une ou l’autre des deux calculatrices parce que je pense qu’en général, il est bon d’avoir un taux de LDL ou de « mauvais » cholestérol plus faible.

Il existe une multitude de facteurs affectant la santé cardiovasculaire, et les statines n’en sont qu’un élément, a déclaré Gregg Fonarow, chef du service de cardiologie à l’UCLA, citant la récente projection de l’AHA selon laquelle 61 % de la population américaine souffrira probablement d’une maladie cardiovasculaire. Il n’a pas participé à l’étude en cours.

« De nombreux événements cardiovasculaires peuvent être évités, non seulement grâce à des médicaments, mais aussi grâce à une modification du mode de vie. Nous devons faire un meilleur travail en matière de prévention », a déclaré Fonarow. « Cela représente réellement une opportunité d’utiliser le nouveau score de risque amélioré PREVENT et de mieux informer les individus sur le risque, mais surtout, pas seulement sur le risque à 10 ans, mais sur leur risque de maladie à vie. »

Ndumele a déclaré que PREVENT aidera à guider l’utilisation de thérapies préventives au-delà des statines, pertinentes pour les personnes atteintes du syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique, un trouble dans lequel les facteurs de risque métaboliques, la maladie rénale chronique et le système cardiovasculaire interagissent pour provoquer un dysfonctionnement multi-organique et un mauvais fonctionnement cardiovasculaire. résultats.

« Je pense que le défi de cet article réside dans l’hypothèse selon laquelle le même seuil sera utilisé pour la recommandation de l’utilisation des statines », a déclaré Ndumele. « Les estimations de risque de PREVENT sont beaucoup plus proches de ce qui est observé dans la réalité qu’elles ne l’étaient pour les PCE, mais il est nécessaire de discuter du seuil de risque optimal pour l’utilisation préventive des statines dans les lignes directrices. »

Nissen a déclaré que tout changement devrait être soigneusement réfléchi, avec cette mise en garde : « Le message à retenir est que n’importe lequel de ces calculateurs constitue la meilleure estimation du risque », a-t-il déclaré, « mais la décision de traiter est différente du simple calcul d’un risque. .»

La couverture des problèmes de santé chroniques par STAT est soutenue par une subvention de Philanthropies Bloomberg. Nos bailleurs de fonds ne sont impliqués dans aucune décision concernant notre journalisme.