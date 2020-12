UNE porte-parole de EasyJet m’a dit:

Tous les autres clients peuvent apporter des modifications à leur réservation sans frais de modification jusqu’à 14 jours avant le départ en ligne via Gérer les réservations sur easyjet.com.

UNE Virgin Atlantic le porte-parole a déclaré:

Nous sommes au courant des dernières directives émises par le gouvernement britannique concernant les restrictions de niveau 4 à Londres et dans le sud-est, y compris un avis contre les voyages non essentiels.

Nos équipes seront en contact avec tous les clients dont les vols pourraient être affectés, pour fournir leurs options. Tous les clients qui ont effectué leur réservation par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un agent de voyages doivent les contacter directement pour toute question.

Si nous devons annuler le vol d’un client, les clients auront la possibilité de modifier leur réservation ou de demander un remboursement. Pour simplifier les options pour les clients de Virgin Atlantic, et pour offrir une tranquillité d’esprit immédiate, lorsqu’un vol est annulé, nous fournissons automatiquement un crédit client égal à la valeur du voyage. Ce crédit peut être utilisé pour effectuer une nouvelle réservation à des dates alternatives, permettant deux changements de date, un changement de destination et un changement de nom, pour un voyage jusqu’au 31 décembre 2022. Si le vol est toujours programmé pour opérer, les clients ont la possibilité de réserver à nouveau , avec un changement de nom et deux frais de changement de date annulés, pour une nouvelle date de voyage jusqu’au 31 décembre 2022.