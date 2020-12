Des millions de livres de l’argent des contribuables ont été dépensés à tort pour l’aide juridique, peut révéler aujourd’hui le Daily Mail.

D’énormes sommes d’argent public ont été détournées par des avocats douteux et leurs clients.

Et le quango, qui contrôle les paiements d’aide juridique, a gaspillé jusqu’à 20 millions de livres sterling en dons injustifiés l’année dernière, selon ses propres estimations.

Nous pouvons divulguer pour la première fois qu’un cabinet d’avocats a reçu une somme étonnante de 793 000 £ par erreur et a fait faillite avant que l’erreur ne soit découverte 18 mois plus tard.

Un autre cabinet d’avocats fait l’objet d’une enquête pour fraude après avoir concocté de fausses demandes d’aide juridique totalisant près de 100 000 £.

Un total d’un peu moins de 1,6 million de livres sterling d’activités frauduleuses a été découvert par l’unité anti-corruption de l’Agence d’aide juridique (LAA) au cours des deux dernières années.

Outre les activités criminelles, la LAA a calculé que l’année dernière, elle a remis plus de 14 millions de livres sterling d’argent des contribuables à des cabinets d’avocats qui n’auraient pas dû être versés, et a radié un montant stupéfiant de 6 millions de livres sterling de créances irrécouvrables des entreprises.

James Stunt aurait accepté 579 £ d’aide juridique après avoir été déclaré en faillite l’année dernière. En photo avec Petra Ecclestone

L’argent versé aux entreprises a ensuite été jugé invalide – mais il était trop tard pour récupérer l’argent. Hier soir, un député a déclaré avoir soulevé de « sérieuses questions » sur la façon dont le budget annuel de l’aide juridique de 1,76 milliard de livres sterling était dépensé.

« Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir que l’argent des contribuables assidus est correctement dépensé », a déclaré Natalie Elphicke, députée conservatrice de Douvres.

« Cela soulève de sérieuses questions sur la gestion du budget de l’aide juridique. » Les 6 millions de livres sterling radiés par la LAA en 2019-2020 étaient en hausse par rapport à 1649000 livres au cours des 12 mois précédents, soit une augmentation de 269%.

Des sources ont déclaré que cela était dû au fait que la LAA a examiné «les dettes historiques où le recouvrement n’est plus possible». Les cas peuvent inclure ceux dans lesquels des personnes qui ont mal reçu l’aide juridique ont déménagé, sont décédées ou ne peuvent être retracées par les agences de référence de crédit.

Il comprenait 793000 £ payés par erreur à un cabinet d’avocats en mai 2018 – une erreur qui n’a été relevée qu’en janvier de cette année.

Le magnat en disgrâce Dominic Chappell aurait obtenu plus de 100000 £ d’aide juridique pour lutter contre les accusations d’évasion fiscale sur les 2,2 millions de £ qu’il a gagnés en achetant BHS

Mais lorsque la LAA a tenté de récupérer l’argent, elle a constaté que le cabinet d’avocats était en liquidation.

La LAA a déclaré qu’elle «prenait des mesures pour récupérer» l’argent.

L’organisme de surveillance des dépenses du gouvernement, le National Audit Office, a découvert d’autres erreurs de plusieurs millions de livres.

Il a estimé que le montant de l’argent des contribuables incorrectement remis aux cabinets d’avocats l’année dernière était passé à 14,5 millions de livres sterling, contre 11 millions de livres l’année précédente.

« 100k £ pour fraudeur fiscal » Le magnat en disgrâce Dominic Chappell aurait décroché plus de 100000 £ d’aide juridique pour lutter contre les accusations d’évasion fiscale sur les 2,2 millions de £ qu’il a gagnés en achetant BHS. L’entrepreneur honteux a été emprisonné pendant six ans le mois dernier après avoir été reconnu coupable d’avoir échappé à l’impôt sur les bénéfices de l’achat de la chaîne défaillante à Sir Philip Green pour seulement 1 £ en 2015. Au lieu de payer 584000 £ qu’il savait être dû, Chappell, 54 ans, photographié, s’est lancé dans un style de vie de luxe comprenant un yacht de 90000 £. Il aurait reçu 106 591 £ pour financer sa défense.

Dans certains cas, les cabinets d’avocats peuvent avoir soumis des réclamations erronées sur les affaires qu’ils cherchaient à obtenir des fonds publics, ce que l’on appelle «fausse déclaration».

Dans d’autres cas, les demandeurs n’avaient pas divulgué des informations pertinentes sur leurs finances, et dans d’autres, il y avait eu des «erreurs d’évaluation ou de processus» de la part de l’AAL ou de prestataires d’aide juridique.

La fraude découverte par la LAA comprenait 94 402 £ versés à un cabinet d’avocats – qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques.

Les 94 000 £ ont été récupérés par les enquêteurs sur la fraude et une enquête criminelle est en cours.

Les «fausses déclarations» sont définies par la LAA comme des «erreurs de calcul, des erreurs de saisie ou d’acceptation de factures insuffisamment détaillées» ainsi que «l’utilisation de taux de paiement périmés ou le calcul incorrect de la fréquence des recettes».

D’autres erreurs pourraient impliquer l’envoi d’une facture pour un « nombre incorrect de pages de preuves », ont déclaré des sources.

Dans certains cas, les candidats peuvent avoir commis des erreurs dans la déclaration de leurs revenus ou dépenses.

Le rapport annuel de l’AAL indiquait: «La complexité de l’aide juridique signifie qu’il existe un risque d’erreur inhérent en raison d’évaluations incorrectes de l’admissibilité ou de paiements inexacts».

La LAA supervise tous les cas financés par les contribuables en Angleterre et au Pays de Galles et a dépensé 1,76 milliard de livres sterling en 2019-2020.

Un porte-parole de l’Agence d’aide juridique a déclaré: « Nous prenons le recouvrement des dettes au sérieux et avons mis en place un groupe de travail dédié pour lutter contre la fraude. »

David Spencer du Center for Crime Prevention a déclaré: «Assez, c’est assez. Il est temps que le ministère de la Justice procède d’urgence à un examen de l’ensemble du mécanisme d’aide juridique et introduise les nombreux changements qui sont indispensables et attendus depuis longtemps ».

Bankrupt Stunt « a pris 579 £ en dons gratuits »

James Stunt aurait accepté 579 £ d’aide juridique après avoir été déclaré en faillite l’année dernière.

Le playboy autoproclamé et ancien mari de l’héritière de la Formule 1 Petra Ecclestone a reçu de l’argent du contribuable après avoir été arrêté pour avoir prétendument agressé et harcelé un associé, selon The Sun.

Stunt, 38 ans, nie les accusations de possession de cocaïne, que la police aurait découvertes lors de son arrestation dans une propriété de 4 millions de livres sterling à Knightsbridge et d’endommagement d’une cellule de police.

David Spencer, du Center for Crime Prevention, a déclaré: « L’aide juridique n’est pas destinée à des personnes comme Stunt, elle ne devrait pas être disponible pour des personnes comme Stunt, et le fait qu’il puisse y accéder montre à quel point le système est dans le besoin. de réforme.