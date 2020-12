Jo Marie Hernandez ne sait pas comment elle et sa fille de quatre ans survivront après l’expiration de son aide au chômage ce week-end.

Hernandez, qui vit à Olean, New York, est sur le point de perdre sa maison quelques jours après avoir perdu son emploi d’associée au service client dans une station-service au printemps. Suite à un chômage prolongé, elle a eu du mal à joindre les deux bouts et n’a plus rien en économies pour la maintenir à flot.

«Je n’ai plus que 100 $ à mon nom. Mon monde est bouleversé », déclare Hernandez, 32 ans, qui a été contrainte de mettre sa voiture en vente pour joindre les deux bouts. «Nous ne pouvons pas attendre quelques semaines pour obtenir de l’aide. Nous mourons de faim et nous serons bientôt dans la rue.

Un soulagement dans le doute à l’approche de l’arrêt

Le président Donald Trump a retardé la signature du projet de loi de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars ce week-end et a exigé que les législateurs triplent plus que le triple de la taille des chèques de relance, laissant 14 millions d’Américains sans emploi comme Hernandez sans bouée de sauvetage économique pour le loyer et la nourriture. Cela a particulièrement frappé durement les travailleurs des minorités, qui sont confrontés à de nouvelles difficultés financières, à l’expulsion et à la faim, alors que l’aide à la relance se tarit après des mois d’impasse au Congrès.

«Les politiciens continuent de nous donner de faux espoirs, mais ils sont déconnectés du peuple américain», dit Hernandez. «Ce n’est pas facile d’être pauvre. Personne ne nous voit.

Les démocrates et les républicains ont tous deux blâmé l’autre pour leur incapacité à parvenir à un accord avant ce mois-ci. Alors que les allocations de chômage sont restées un point de discorde, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a dénoncé les républicains et l’administration Trump pour leurs demandes de protection des entreprises contre les poursuites liées aux coronavirus. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s’est opposé aux demandes des démocrates que les gouvernements des États et locaux reçoivent davantage de fonds pour compenser leurs budgets après la pandémie. Ni les protections de responsabilité, ni les aides d’État et locales ne se sont retrouvées dans le projet de loi final.

La mesure bloquée soulève également des inquiétudes concernant d’autres aides essentielles aux petites entreprises et un moratoire sur les expulsions qui devrait expirer à la fin du mois.

Le sort du plan de relance est incertain – de même que le projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars attaché à la mesure d’allégement qui maintiendrait le gouvernement ouvert lundi dernier – auquel Trump a indiqué qu’il pourrait opposer son veto si les paiements de relance ne passaient pas de 600 $ à 2000 $.

Maintenant, les dirigeants du Congrès se démènent pour éviter la fermeture du gouvernement mardi. La Chambre prévoit de voter lundi sur l’opportunité de remplacer les chèques de 2 000 $ dans le projet de loi.

Mais c’est trop peu, trop tard pour des millions de personnes sur le chômage, préviennent les experts. Les répercussions économiques seront désastreuses pour les Américains en difficulté, car les licenciements restent historiquement élevés et la pandémie entraîne de nouvelles fermetures d’entreprises à la suite d’un pic dans les cas de COVID-19.

«Sans ces contrôles de chômage, les gens ne prendront pas leur insuline. Il y aura des saisies et des expulsions. Les gens vendront leur voiture. Les gens ne mangent pas. Le bilan humain ne peut être surestimé », déclare Michele Evermore, chercheuse principale et analyste politique pour le National Employment Law Project.

Jusqu’à présent, le pays a récupéré 56% des 22,2 millions d’emplois éliminés par la crise sanitaire. Le nombre total de cas de COVID-19 dans le monde a dépassé les 80 millions, tandis que le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 330 000, selon l’Université Johns Hopkins.

Les petites entreprises au bord du gouffre

Le projet de loi permettrait également de reconstituer le programme de protection de la paie, un plan de sauvetage qui accordait des prêts aux petites entreprises en difficulté pour garder leurs travailleurs sur la liste de paie.

Renard Beaty, propriétaire de Kick Start Martial Arts à Atlanta, en Géorgie, était un propriétaire de petite entreprise qui a reçu un prêt au printemps, ce qui a aidé à soutenir son entreprise après avoir été contraint de licencier des employés.

Mais il craint de devoir réduire à nouveau son personnel sans soulagement supplémentaire pour son studio d’arts martiaux mixtes.

«C’est une période effrayante. Si je dois fermer mes portes parce que je ne peux pas payer mon loyer, cela mènera à la faillite, ce qui signifie que je risque de perdre ma maison », déclare Beaty, 58 ans.« C’est tout ce que j’ai. Personne ne m’engagera à mon Washington fait de la politique de la pire façon avec la vie des gens. »

Des millions de personnes sont confrontées à la pauvreté sans plus d’aide

Près de 5 millions de personnes, dont 1,3 million d’enfants, tomberont dans la pauvreté en janvier si le Congrès ne prolonge pas les programmes de chômage temporaire en cas de pandémie qui ont expiré samedi, selon une étude récente de l’Université de Columbia.

Une extension de ces allocations de chômage et un supplément fédéral hebdomadaire de 300 $ garderaient 7,6 millions d’Américains hors de la pauvreté en janvier, dont 2,3 millions d’enfants, ont découvert les chercheurs de l’Université de Columbia.

Le retard dans l’adoption de la mesure menace de créer la ruine financière des Américains en difficulté qui perdront leur dernière bouée de sauvetage économique, selon Andrew Stettner, chercheur principal à la Century Foundation, un groupe de réflexion.

«Comment les gens se retrouvent-ils dans la pauvreté à long terme? Ils perdent généralement leur emploi et leurs allocations de chômage s’épuisent avant de pouvoir en trouver un autre », dit Stettner. «C’est une spirale dont ils ne peuvent pas sortir qui mène à des problèmes de santé mentale.»

« C’est ce que nous essayons d’empêcher », ajoute Stettner. « Nous n’avons pas besoin d’aggraver cette pandémie tellement qu’elle ne l’est déjà en ne traitant pas les conséquences économiques. »

La disparité des taux de chômage augmente

La perte des allocations de chômage touche les minorités, en particulier les travailleurs noirs, les plus durs. Ils ont généralement des taux de chômage plus élevés et des durées de chômage plus longues, selon Evermore.

La durée du chômage a toujours été beaucoup plus longue pour les travailleurs noirs et asiatiques que pour les blancs. Le chômage des travailleurs noirs et asiatiques durait généralement environ 26 semaines avant la pandémie, contre 20 semaines pour les travailleurs blancs et latinos, a déclaré Evermore.

La pandémie a creusé l’inégalité historique des revenus pour les travailleurs noirs, latinos et asiatiques, selon les experts, suite à un fossé croissant entre les nantis et les démunis. Wall Street, par exemple, a atteint des sommets records après le krach le plus rapide de l’histoire au printemps, mais une grande partie de l’économie continue de se débattre et de nombreux Américains qui ne possèdent pas d’actions ou de comptes de retraite ont manqué.

«Depuis des mois, les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils n’ont pas d’économies », a déclaré Evermore. « Cela tombe sur les travailleurs de couleur, en particulier les travailleurs noirs, et leurs communautés. »

Quelle aide chômage prendra fin?

En mars, la loi CARES a créé deux programmes pour aider à maintenir les travailleurs sans emploi à flot après que la pandémie ait frappé l’économie mondiale et provoqué une vague historique de chômage. Les deux programmes se sont terminés samedi.

Le premier était le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie (PUA), qui fournit une aide aux travailleurs indépendants, aux travailleurs temporaires et aux travailleurs de chantier. Il avait inclus un supplément hebdomadaire de 600 $ pour les travailleurs sans emploi jusqu’à la fin juillet.

Le deuxième programme était le programme d’indemnisation d’urgence en cas de pandémie de chômage (PEUC), qui fournit 13 semaines supplémentaires de prestations au-delà des 26 semaines que les États fournissent aux travailleurs sans emploi. De nombreux Américains sans emploi avaient déjà épuisé leur aide publique au chômage, qui expire généralement après six mois, et étaient passés au PEUC.

Environ 9,2 millions de travailleurs ont vu leurs prestations PUA expirer samedi, et environ 4,8 millions de travailleurs ont perdu leurs prestations PEUC, selon Stettner.

Maintenant que l’aide est expirée, les bénéficiaires de PUA, tels que les travailleurs de chantier, ne sont pas éligibles aux programmes de chômage réguliers et perdront leurs prestations. Un peu moins de 4 millions de bénéficiaires du PEUC pourraient passer à des prestations étendues, qui varient d’un État à l’autre et durent de 13 à 20 semaines supplémentaires. Mais les États devront assumer la moitié des coûts à un moment où leurs fonds fiduciaires s’épuisent, ajoute Stettner.

Cela signifie que 10,5 millions de travailleurs au total auront perdu leurs prestations en vertu de la Loi CARES d’ici la fin de l’année.

Les travailleurs perdent une semaine de prestations

Même si la mesure entre en vigueur la semaine prochaine, il y aura une interruption temporaire des allocations de chômage jusqu’à la première semaine de janvier, selon Evermore. Comme l’aide a expiré samedi, le supplément sans emploi de 300 $ par semaine durera désormais 10 semaines au lieu des 11 semaines initialement prévues dans le paquet, à moins que le Congrès ne modifie le projet de loi, a-t-elle ajouté.

Une fois qu’une extension des programmes est signée dans la loi, les États devront attendre que le ministère du Travail émette des directives avant d’envoyer des paiements.

La semaine terminée le 26 décembre est la dernière à laquelle des prestations peuvent être versées puisque le chômage est payé chaque semaine, selon les experts, à moins que la législation ne devienne loi.

Même si Trump signe la loi la semaine prochaine, il faudra au moins deux à trois semaines en moyenne à la plupart des agences de chômage des États pour reprogrammer leurs ordinateurs, estime Evermore.

«Les agences d’État paniquent», dit Evermore. « En théorie, le Congrès pourrait rendre cela rétroactif, mais il faudra des semaines aux États avant de mettre les choses en marche. Non seulement les gens ne recevront pas de chèque pour la semaine prochaine, mais les semaines suivantes seront également retardées. »