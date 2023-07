Des millions de personnes étouffent sous une chaleur extrême alors que la crise climatique resserre son emprise sur les États-Unis – en direct

Plus de 80 m sous la menace d’une violente tempête avant les vacances du 4 juillet

Les orages de samedi ont apporté des pluies torrentielles, de la grêle et des éclairs dans le centre de l’Alabama. Le National Weather Service (NWS) a déclaré que chercher un abri sous un arbre est l’une des principales causes de décès liés à la foudre.

Le frère du père a dit à WVTM que la viande des vaches n’était pas récupérable et qu’elles seraient enterrées convenablement.

Plus de 30 vaches ont été tuées samedi dans une ville du nord de l’Alabama lorsque la foudre a frappé l’arbre sous lequel elles se cachaient, selon les responsables.

Le risque d’averses et d’orages diminuera généralement dans l’est des États-Unis le jour de l’indépendance, car le système dépressionnaire devrait s’affaiblir davantage.

Un système de tempête distinct apporte un autre léger risque de temps violent dans certaines parties de Dakota, Wyoming, Montana et Minnesota .

Villes dont Jackson, Birmingham, Atlanta, Charleston, Roanoke, Newark et New York sont tous soumis à un risque marginal de tempêtes violentes.

Un léger risque de tempêtes violentes, de niveau deux sur cinq, s’étend du nord Caroline du Sud au sud New Jersey, y compris Crême Philadelphia, Baltimore, Charlotte, Washington DC et Plage de Virginie.

Des averses et des orages épars sont attendus dans une grande partie de l’est des États-Unis, avec des risques d’inondations soudaines dans certaines régions du bas Grands Lacs au sud Nouvelle-Angleterre, a déclaré le National Weather Service dans une mise à jour lundi.

Plus de 80 millions de personnes sont sous la menace d’une violente tempête avant les vacances du 4 juillet, a rapporté CNN.

Nascar prend le centre-ville de Chicago avec la toute première course de rue – en images

L’événement principal de la Nascar Cup Series a commencé dimanche en fin de journée en raison d’avertissements locaux d’inondation soudaine, et après que le Service météorologique national a envoyé une autre alerte d’urgence concernant l’avertissement d’inondation éclair « menaçant la vie ».

Les orages du week-end à Chicago ont inondé les rues et les autoroutes dimanche, forçant les responsables de Nascar à annuler le reste de la course Xfinity Series dans le centre-ville de la ville.

il y a 1h 12h35 HAE

Depuis lundi, 36 millions de personnes sont soumises à des avertissements de chaleur excessive aux États-Unis, en particulier dans les régions du sud et de l’ouest, ABC News a rapporté.

Phoenix, la capitale de l’Arizona, devrait atteindre une température élevée de 116F lundi, a rapporté l’Associated Press, car les températures sont restées supérieures à 100F tout au long du week-end et, dangereusement, ne baissent pas beaucoup la nuit, ce qui donne peu de soulagement et met à rude épreuve les systèmes électriques. alors que les résidents essaient de rester au frais.

La cinquième plus grande ville d’Amérique, avec 1,6 million d’habitants, est habituée à un climat désertique chaud, mais les températures augmentent en raison du réchauffement climatique et du développement urbain qui ont créé un vaste îlot de chaleur en asphalte et en béton qui retient la chaleur, en particulier la nuit.

Lisez le rapport du Guardian sur la façon dont les habitants de Phoenix ont subi des températures nocturnes intolérables lors de sa première vague de chaleur extrême de la saison en juin 2022.

Alors que Phoenix étouffe, les nuits sont encore pires que les journées bouillantes En savoir plus