Des millions de personnes dans le monde pourraient mourir d’infections résistantes aux antibiotiques, selon un rapport | Santé

Principaux points à retenir

Des millions de personnes dans le monde devraient mourir d’infections résistantes aux antibiotiques au cours des 25 prochaines années

Le nombre de décès liés à ces « superbactéries » pourrait atteindre 8,2 millions par an

Les décès directs causés par les infections atteindront près de 2 millions par an

MARDI 17 septembre 2024 (HealthDay News) – Des millions de personnes supplémentaires mourront chaque année infections résistantes aux antibiotiques au cours des 25 prochaines années, si des mesures ne sont pas prises pour contrer cette menace croissante pour la santé, prévient une nouvelle étude.

Le nombre de décès liés aux bactéries résistantes aux antibiotiques devrait atteindre 8,2 millions par an d’ici 2050, soit une augmentation de 75 % par rapport aux estimations actuelles de 4,7 millions par an, ont rapporté des chercheurs le 16 septembre. La Lancette journal.

« D’ici 2050, les infections résistantes pourraient être impliquées dans environ 8 millions de décès chaque année, soit comme cause directe du décès, soit comme facteur contributif », a déclaré le chercheur. Dr. Stein Emil Vollset de l’Institut norvégien de santé publique.

« Pour éviter que cela ne devienne une réalité mortelle, nous avons besoin de toute urgence de nouvelles stratégies pour réduire le risque d’infections graves grâce à des vaccins, de nouveaux médicaments, de meilleurs soins de santé, un meilleur accès aux antibiotiques existants et des conseils sur la manière de les utiliser le plus efficacement possible », a ajouté Vollset dans un communiqué de presse du journal.

Au total, plus de 39 millions de personnes pourraient mourir directement d’infections résistantes aux antibiotiques au cours des 25 prochaines années, ont conclu les chercheurs. 169 millions de décès supplémentaires seraient liés à ces superbactéries.

« Ces résultats soulignent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace sanitaire mondiale importante depuis des décennies et que cette menace s’accroît », a déclaré le chercheur. Dr Mohsen Naghavichef d’équipe de recherche sur la résistance aux antimicrobiens à l’Institute of Health Metrics de l’Université de Washington.

« Il est essentiel de comprendre comment les tendances en matière de décès dus à la résistance aux antimicrobiens ont évolué au fil du temps et comment elles sont susceptibles d’évoluer à l’avenir pour prendre des décisions éclairées afin de contribuer à sauver des vies », a ajouté Naghavi. [antimicrobialresistance}deathshavechangedovertimeandhowtheyarelikelytoshiftinfutureisvitaltomakeinformeddecisionstohelpsavelives”Naghaviadded

Pour l’étude, les chercheurs ont suivi les décès dans 204 pays et territoires liés à 22 germes et 11 syndromes infectieux comme la méningite, la septicémie et d’autres infections graves.

L’équipe a utilisé la modélisation informatique pour estimer les tendances en matière de décès directement et indirectement liés aux bactéries résistantes aux antibiotiques.

Ces germes résistants pourraient jouer un rôle direct dans environ 1,9 million de décès en 2050, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à 2022, ont indiqué les chercheurs.

Avec le recul, les chercheurs ont estimé que les décès directement causés par ces germes ont diminué de plus de 50 % chez les enfants de 5 ans ou moins entre 1990 et 2021.

Dans le même temps, les décès parmi les personnes âgées de 70 ans et plus ont augmenté de plus de 80 %, en raison de la plus grande vulnérabilité des personnes âgées à l’infection, ont indiqué les chercheurs.

Les décès parmi les enfants devraient continuer à diminuer à l’avenir, mais les décès par infection parmi les personnes âgées de 70 ans et plus pourraient augmenter de 146 % d’ici 2050, selon les estimations.

« La menace que représente la RAM pour les personnes âgées ne fera qu’augmenter à mesure que la population vieillit. Il est temps d’agir pour protéger les populations du monde entier contre la menace que représente la RAM », a déclaré le chercheur Dr Kevin Ikutaprofesseur adjoint de médecine clinique à l’UCLA.

Plus d’informations

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont plus d’informations sur résistance aux antimicrobiens.

SOURCE: La LancetteCommuniqué de presse, 16 septembre 2024

Ce que cela signifie pour vous

Les gens peuvent contribuer à prévenir la prolifération de bactéries résistantes aux antibiotiques en demandant à leur médecin de prescrire des antibiotiques avec parcimonie et seulement lorsque cela est nécessaire.