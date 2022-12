Des millions de personnes dans le centre des États-Unis se préparent à la neige, à la pluie et aux inondations

SIOUX FALLS, SD (AP) – Une énorme tempête hivernale a soufflé sur le centre des États-Unis lundi, menaçant des millions de personnes de fortes chutes de neige, de pluie verglaçante et d’inondations.

Le Service météorologique national a averti qu’il y aurait “des risques météorologiques nombreux, répandus et percutants au cœur du pays cette semaine”. Les habitants de l’Idaho s’étendant jusqu’au Wisconsin et aussi loin au sud que la Louisiane ont été avertis d’être prêts pour des conditions de type blizzard dans le nord et des inondations soudaines dans le sud.

D’ici mardi, le Texas et le nord de la Louisiane pourraient être frappés par de fortes grêles, des vents et des tornades. La tempête se poursuivra vers le sud-est en Floride plus tard dans la semaine, ont déclaré les prévisionnistes.

“Ce sera une semaine chargée pendant que ce système se déplacera à travers le pays”, a déclaré Marc Chenard, météorologue au National Weather Service au centre national de College Park, Maryland.

Lundi, des responsables de l’ouest du Dakota du Sud ont dit aux habitants de se préparer à 6 pouces (15 centimètres) ou plus de neige: «Mettez vos pelles à portée de main, faites vos courses et vérifiez les autres fournitures nécessaires. Les routes seront difficiles à parcourir.

Les régions s’étendant le long de la chaîne des Rocheuses, du Montana au sud jusqu’au Colorado, étaient soumises à des avertissements de blizzard lundi, et le National Weather Service a déclaré que jusqu’à 2 pieds (61 centimètres) de neige étaient possibles dans certaines parties de l’ouest du Dakota du Sud et du nord-ouest du Nebraska. . Pendant ce temps, de la glace et du grésil étaient attendus dans l’est des Grandes Plaines.

Le temps fait partie du même système qui a déversé de la neige abondante dans la Sierra Nevada au cours du week-end, tandis que des averses à basse altitude ont déjà déclenché des veilles d’inondation sur de vastes étendues de Californie jusqu’au Nevada.

La station de ski Heavenly du lac Tahoe a fermé certaines opérations lorsque le gros de la tempête a frappé samedi. La station a publié une vidéo de fauteuils élévateurs se balançant violemment à cause de rafales dépassant 161 km/h (100 mph), ainsi qu’un rappel sur Twitter que les fermetures de vent sont “toujours pour votre sécurité”.

Le UC Berkeley Central Sierra Snow Lab à Soda Springs, en Californie, a rapporté dimanche matin que plus de 43 pouces (110 cm) étaient tombés en 48 heures.

The Associated Press