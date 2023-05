Des millions de personnes croient à tort que toutes les vaches vivent en liberté – mais des milliers d’animaux vivent plutôt dans des hangars

Des MILLIONS de Britanniques croient à tort que toutes les vaches passent leur vie à paître dans les champs.

Mais des milliers d’animaux à travers le Royaume-Uni sont en fait gardés dans des hangars toute leur vie.

Jusqu’à un cinquième des vaches laitières britanniques ne sont jamais mises dans un champ pour paître (image de fichier) Crédit : Getty

Seuls trois sur 10 des 2 000 personnes interrogées étaient au courant de la pratique du zéro pâturage – où la vache laitière est toujours gardée dans un hangar.

Jusqu’à un cinquième des vaches laitières britanniques ne sont jamais mises dans un champ pour paître.

Quelque 69 pour cent se sont opposés à garder les vaches à l’intérieur pour des raisons éthiques.

Et 49% ont déclaré ne pas vouloir acheter de produits laitiers fabriqués à partir d’animaux gardés à l’intérieur.

Quelque 56 % souhaitent qu’elle soit complètement interdite – 87 % disent qu’ils pensent que les vaches méritent une belle vie.

Un porte-parole de Viva!, qui a commandé la recherche, a déclaré : « L’ignorance de l’industrie laitière britannique est répandue et profonde.

« Ce n’est pas par hasard que les consommateurs ignorent le zéro pâturage et autres cruautés dans l’industrie laitière.

«Il est délibérément camouflé par des images constantes d’une idylle rurale inexistante.

« Le zéro pâturage s’étend à travers le monde et déjà une vache laitière britannique sur cinq en est victime, malgré une opposition scientifique et publique écrasante. »

La recherche a également révélé que seulement 41% des adultes savaient que les vaches devaient être enceintes et donner naissance à un veau avant de pouvoir donner du lait.

Et seulement 27% savaient que les veaux sont enlevés à leur mère à la naissance et tués ou enfermés en isolement.

Une fois au courant des faits, 24 % ont affirmé qu’ils étaient prêts à changer leurs habitudes pour devenir plus végétaliens – 45 % des 25-34 ans étant les plus susceptibles de le faire.

Parmi ceux qui sont prêts à changer leurs habitudes, 53 % essaieraient le lait végétal au lieu du lait de vache, et 48 % tenteraient de réduire leur consommation de fromage.

Le lait et le fromage sont en tête de liste des choses considérées comme les plus difficiles à éliminer de leur alimentation, aux côtés du poulet et du beurre, selon les recherches menées via OnePoll.

Le porte-parole a ajouté : « Il y a un manque évident de connaissances sur la façon dont les vaches sont traitées, car cela est souvent passé sous silence.

« Mais il est encourageant de voir que les gens sont prêts à changer leur alimentation et à réduire leur consommation de produits laitiers en raison des processus inhumains utilisés dans l’agriculture. »