Des millions de personnes bloquées en Inde, les inondations au Bangladesh

Les autorités indiennes et bangladaises ont eu du mal lundi à fournir de la nourriture et de l’eau potable à des centaines de milliers de personnes évacuées de leurs maisons pendant des jours d’inondations qui ont submergé de vastes étendues du pays.

Les inondations provoquées par les moussons ont également bloqué des millions de personnes et inondé des millions de foyers.

À Sylhet, dans le nord-est du Bangladesh, le long de la rivière Surma, les villageois ont pataugé dans des rues inondées jusqu’aux genoux. Un homme se tenait sur le seuil de son magasin inondé, où les étagères du haut étaient remplies d’articles dans le but de les maintenir hors de l’eau. Les médias locaux ont déclaré que des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité.

Enamur Rahman, ministre adjoint chargé des catastrophes et des secours, a déclaré que jusqu’à 100 000 personnes avaient été évacuées dans les districts les plus touchés, dont Sylhet. Environ quatre millions de personnes sont bloquées, a déclaré United News of Bangladesh.

2 policiers emportés

Des inondations ont également ravagé l’État d’Assam, dans le nord-est de l’Inde, où deux policiers impliqués dans des opérations de sauvetage ont été emportés par les eaux de crue dimanche, ont indiqué des responsables de l’État. Ils ont dit qu’environ 200 000 personnes se réfugiaient dans 700 camps de secours. L’eau de toutes les principales rivières de l’État était au-dessus des niveaux de danger.

Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré lundi que son administration utilisait des hélicoptères militaires pour transporter par avion de la nourriture et du carburant dans les parties les plus touchées de l’État.

L’Assam a déjà été sous le choc d’inondations massives après que des pluies torrentielles au cours des dernières semaines ont provoqué la rupture du fleuve Brahmapoutre, laissant des millions de maisons sous l’eau et coupant les liaisons de transport.

REGARDER | Certaines parties de l’Asie submergées par des inondations massives :

Le fleuve Brahmapoutre coule des montagnes du Tibet à travers l’Inde et le Bangladesh, avec un voyage de près de 800 kilomètres à travers l’Assam.

Les principales routes des régions touchées du Bangladesh ont été submergées, laissant les gens bloqués. Dans un pays avec une histoire de catastrophes induites par le changement climatique, beaucoup ont exprimé leur frustration que les autorités n’aient pas fait plus localement pour résoudre les problèmes.

« Il n’y a pas grand-chose à dire sur la situation. Vous pouvez voir l’eau de vos propres yeux. Le niveau d’eau à l’intérieur de la pièce a un peu baissé. Il m’arrivait jusqu’à la taille », a déclaré Muhit Ahmed, le propriétaire de une épicerie à Sylhet.

« Nous sommes dans une grande catastrophe »

Le Bangladesh a appelé des soldats vendredi pour aider à déplacer les gens, mais Ahmed a déclaré qu’il n’en avait pas encore vu.

« Nous sommes dans une grande catastrophe. Ni la Sylhet City Corporation ni personne d’autre n’est venu ici pour s’enquérir de nous », a-t-il déclaré. « J’essaie de sauver mes affaires autant que possible. Nous n’avons plus la capacité de faire plus maintenant. »

Le Centre de prévision et d’alerte aux inondations, géré par l’État, a déclaré dimanche que les inondations dans les districts du nord-est de Sunamganj et Sylhet pourraient s’aggraver. Il a déclaré que la Teesta, un fleuve majeur du nord du Bangladesh, pourrait s’élever au-dessus des niveaux de danger. La situation pourrait également se détériorer dans d’autres districts du nord, a-t-il ajouté.

Les gens ont pataugé dans les eaux de crue à Sylhet, au Bangladesh, samedi. (Abdul Goni/Associated Press)

Les responsables ont déclaré que les eaux de crue ont commencé à reculer dans le nord-est mais constituent une menace pour la région centrale, où l’eau coule vers le sud jusqu’au golfe du Bengale.

Selon les médias, les villageois des régions reculées ont du mal à obtenir de l’eau potable et de la nourriture.

BRAC, un groupe privé à but non lucratif, a ouvert lundi un centre pour préparer de la nourriture dans le cadre des plans visant à nourrir 5 000 familles dans un district touché, mais les dispositions étaient inadéquates, a déclaré le directeur principal Arinjoy Dhar. Dans une vidéo publiée en ligne, Dhar a demandé de l’aide pour fournir de la nourriture aux personnes touchées par les inondations.

Inondations dévastatrices toutes les quelques années

Le mois dernier, une crue éclair pré-mousson déclenchée par l’eau des États du nord-est de l’Inde a frappé les régions du nord et du nord-est du Bangladesh, détruisant les cultures et endommageant les maisons et les routes.

Le Bangladesh est principalement plat et de faible altitude, de sorte que les inondations à court terme pendant la saison de la mousson sont courantes et sont souvent bénéfiques pour l’agriculture. Mais des inondations dévastatrices frappent le pays toutes les quelques années, endommageant ses infrastructures et son économie. Selon la Banque mondiale, près de 28 % des 160 millions d’habitants du pays vivent dans des régions côtières.

Samedi, des membres de l’armée indienne sauvent des villageois touchés par les inondations sur un bateau dans le village de Jalimura, à l’ouest de Gauhati, en Inde. (Anupam Nath/Associated Press)

L’une des pires inondations a eu lieu en 1988, alors qu’une grande partie du pays était sous l’eau. En 1998, une autre inondation dévastatrice a inondé près de 75 % du pays. En 2004, des inondations plus prolongées se sont produites.

Les scientifiques disent que les inondations au Bangladesh ont été aggravées par le changement climatique. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, environ 17 % de la population devra être déplacée au cours de la prochaine décennie si le réchauffement climatique persiste au rythme actuel.