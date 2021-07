Des millions de personnes aux États-Unis sont menacées par la tempête derecho qui pourrait provoquer des tornades et des pannes CETTE SEMAINE après que les vents ont ravagé le Wisconsin

Des MILLIONS à travers les États-Unis se préparent à d’éventuelles tornades et fortes tempêtes cette semaine après que des vents violents ont ravagé certaines parties du Wisconsin mercredi soir.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré l’état d’urgence jeudi après que de violents orages susceptibles de produire des vents de force ouragan ont balayé la partie sud de l’État de Badger pendant la nuit.

Le Wisconsin a déjà été frappé par trois tornades confirmées Crédit: Milwaukee Journal Sentinel

« Les tempêtes de la nuit dernière ont touché des communautés du fleuve Mississippi au lac Michigan, laissant de nombreuses régions avec des dégâts étendus », a déclaré Evers en annonçant le décret.

Le gouverneur a déclaré que de fortes pluies et de grosses grêles avaient causé des dommages dans plusieurs comtés.

Deux tornades ont touché l’État dans la nuit, a rapporté le National Weather Service, et une troisième aurait frappé jeudi après-midi à Watertown, dans le comté de Jefferson.

PRÈS DE SIX MILLIONS AVERTIS

Mercredi, le Storm Prediction Center du NWS a averti que des conditions météorologiques extrêmes pourraient affecter plus de 5,9 millions de personnes à Grand Rapids, dans le Michigan, et dans les villes du Wisconsin de Milwaukee, Green Bay, Kenosha et Racine.

La région est sous une menace de niveau 4 sur 5 de phénomènes météorologiques violents.

Le NWS a rapporté plus tard que les tempêtes avaient le potentiel de produire « des dommages causés par le vent à grande échelle et potentiellement importants », avec des vitesses de vent de plus de 70 mph prévues dans certaines régions.

Dans la région de New Richmond, WI après les tempêtes de la nuit dernière. Jessica Castilleja se dirigeait vers son sous-sol avec un matelas quand elle dit qu’elle a été soudainement aspirée en bas. Les biens de sa famille se trouvent partout dans la cour et dans le champ de maïs. @kare11 @kare11wx pic.twitter.com/zwSWiWh54y – Heidi Wigdahl (@HeidiWigdahl) 29 juillet 2021

Des dommages étendus ont été signalés dans tout le Wisconsin Crédit: Milwaukee Journal Sentinel

Le Midwest est généralement sous une menace de niveau 4 sur 5 de phénomènes météorologiques violents Crédit: Milwaukee Journal Sentinel

Les experts ont déclaré que la ligne de tempêtes devait potentiellement devenir une tempête Derecho, un événement météorologique rare qui a une puissance similaire à un ouragan intérieur.

Il est capable d’abattre des arbres, de renverser des véhicules, de causer des dommages matériels étendus et de laisser des centaines de milliers de personnes sans électricité.

Pour qu’un système de tempête soit considéré comme un derecho, l’ampleur des dommages causés par le vent doit s’étendre sur plus de 240 milles avec des rafales de vent d’au moins 58 mph.

« DOMMAGES GÉNÉRAUX »

« Compte tenu du degré d’instabilité et du fort débit en altitude, le développement d’un derecho est certainement possible avec des dommages causés par les vents de force ouragan », a déclaré le National Weather Service de Twin Cities, Minnesota.

« Certaines tornades peuvent également accompagner la ligne », a ajouté l’agence.

Le météorologue de CNN, Dave Hennen, a déclaré que le Wisconsin subirait probablement le plus grand impact de la tempête, bien qu’une grande partie du Midwest, y compris Chicago, soit également à risque.

Un derecho a ravagé certaines parties du Midwest en août dernier, laissant plus de 250 000 personnes sans électricité dans l’Illinois et l’Iowa, et causant la mort d’au moins deux personnes.

Les experts ont déclaré que la ligne de tempêtes devait potentiellement devenir une tempête Derecho, un événement météorologique rare qui a une puissance similaire à un ouragan intérieur Crédit : Service météorologique national

Pour qu’un système de tempête soit considéré comme un derecho, l’ampleur des dommages causés par le vent doit s’étendre sur plus de 240 milles avec des rafales de vent d’au moins 58 mph Crédit: Milwaukee Journal Sentinel

Un derecho a ravagé certaines parties du Midwest en août dernier, laissant plus de 250 000 personnes sans électricité Crédit: Milwaukee Journal Sentinel

Le Wisconsin ressent déjà les effets des intempéries, avec une panne d’électricité pour environ 90 000 clients à travers l’État, selon le site Web de suivi PowerOutage US.

La zone la plus touchée est celle de Waukesha, où plus de 25 000 clients étaient privés d’électricité.

Des avertissements de tornade ont été émis pour la première fois à Wausau et finalement pour les comtés de Waukesha, Jefferson et Milwaukee vers 1 heure du matin jeudi.

Une rafale de vent de 70 mph a été signalée à 20h40 mercredi à Merrill dans le comté de Lincoln, selon le service météorologique.

De nombreux arbres et lignes électriques ont été signalés à Merrill.

Une rafale de vent de 78 mph a été signalée à Weston dans le comté de Marathon à 21 heures, selon le service météorologique. Des vents soutenus de 74 mph sont nécessaires pour un ouragan de catégorie 1.

Des dommages étendus ont également été signalés à la suite des trois tornades dans l’État.

Aucun blessé ni mort n’a encore été signalé.