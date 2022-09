Des millions de personnes assisteront aux funérailles de la reine Elizabeth II. Pourquoi la fascination ?

Une femme prend une photo d’une vitrine près du palais de Buckingham qui présente la reine Elizabeth II le 15 septembre. (Sarah L. Voisin/The Washington Post)

LONDRES – Elle était reine par la grâce de Dieu. Elle était mamie. Elle était la Défenseuse de la Foi. Avec une écurie pleine de chevaux de course. Elle était reine de ce royaume et de nombreux autres royaumes. Qui aimait ses corgis pinçants et se tenait à cheval sur un siècle d’histoire cataclysmique et une famille royale tentaculaire connue pour son dysfonctionnement des tabloïds.

Le monde est manifestement fasciné par la reine Elizabeth II. Ses funérailles de lundi devraient attirer près de 500 dignitaires étrangers, avec des centaines de milliers de personnes alignées dans les rues pour voir passer son cercueil et des millions de personnes à la télévision.

Pourquoi? Qu’est-ce qui explique un élan d’affection qui a stupéfié même ses courtisans les plus dévoués ?

Personne n’est captivé – pour être honnête, sans vous offenser – de la même manière par le roi des Belges, le sultan de Brunei, l’empereur du Japon, le prince héréditaire Alois de Liechtenstein, ou les soi-disant «royaux cyclistes» du nord L’Europe – aussi intéressante et colorée qu’elle puisse être.

La BBC et les biographes royaux – aux côtés des dirigeants mondiaux, des rappeurs britanniques et du public – ont appuyé sur le bouton de répétition pour louer le devoir, le service et la fermeté d’Elizabeth.

Mais cela seul ne peut pas expliquer son attrait transcendant.

C’est peut-être parce que sa longue vie permet aux gens de choisir les souvenirs qu’ils veulent embrasser : la jeune reine, dans les portraits de stars de cinéma en noir et blanc des années 1950 ; ou la reine d’âge moyen, plus matrone, aux prises avec les divorces et les scandales de ses enfants; ou l’ère de la “chère grand-mère”, suggérée par les princesses millénaires Eugénie et Béatrice dans une déclaration samedi, lorsqu’elle offrait du réconfort, du thé et du kitsch contre un monde de changement vertigineux.

La reine était une émission télévisée que toute la famille pouvait accepter de regarder.

Ou peut-être que c’est ça : elle n’a jamais démissionné. Aucun joueur de baseball n’a pu battre son record.

Elle a servi, elle a survécu, le règne le plus long de Grande-Bretagne – et le deuxième règne le plus long de tous les monarques de l’histoire des monarques.

Une reine de la plus grande génération

L’héritage tangible d’Elizabeth est plus difficile à cerner.

En tant que monarque constitutionnelle, elle n’a pas construit l’État-providence britannique d’après-guerre ni créé le National Health Service. Elle a coupé des rubans sur de nouveaux hôpitaux; elle ne les a pas payés. Elizabeth était le chef des forces armées; elle n’a pas envoyé de troupes britanniques à la guerre. Elle a pris soin de ne pas dire ou faire quoi que ce soit à distance politique.

Mais elle incarnait une éthique de travail infatigable qui lui a valu l’admiration. Même le pape a pris sa retraite. La reine ne l’a jamais fait.

En yacht royal, en avion à hélices, puis en jets, Elizabeth n’a cessé de parcourir le globe. Le journal Telegraph a compté 290 visites d’État dans 117 pays différents.

« Nous devons être vus pour être crus », aurait déclaré la reine, et il est remarquable que dans des entretiens avec des personnes faisant la queue pour voir son cercueil, beaucoup se souviennent de ses visites – au Népal, au Mexique, en Islande, en Australie, en Éthiopie. , Japon, Oman, Norvège, etc., etc.

Deux jours seulement avant sa mort, à 96 ans, elle nomma solennellement son 15e Premier ministre.

Cet engagement rappelait la mentalité de soldat de la plus grande génération, au bon vieux temps.

Elizabeth était l’incarnation de longue date de ceux qui ont enduré le Blitz, vaincu le fascisme, gagné la guerre. Elle n’était qu’une jeune princesse pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a servi sur le front intérieur, formée comme conductrice et mécanicienne avec le grade de Second Subaltern.

Elle est restée calme et a continué encore et encore.

Ses funérailles attirent un who’s who mondial – montrant à nouveau comment la stature de la reine a permis à la Grande-Bretagne, une nation insulaire qui est la deuxième plus grande économie d’Europe, de frapper constamment au-dessus de son poids.

“Même dans la mort, elle travaille toujours, n’est-ce pas ?” songea Christopher Matthews, chauffeur de taxi à Édimbourg, lorsque le cercueil de la reine traversa la capitale écossaise.

La reine d’un empire en déclin

Il y a aussi clairement de la nostalgie au travail. Elizabeth était un lien vers le passé qui a saigné dans le présent – ​​reliant Winston Churchill aux Beatles à l’ère d’Internet.

Bien sûr, regarder en arrière offre aussi de nombreuses raisons de ne pas aimer, voire de mépriser, les figures de la monarchie britannique, surtout si vous vivez dans les anciennes possessions, dans les anciennes colonies, en Inde, en Irlande, dans les Caraïbes.

Mais contrairement aux monarques précédents, cette reine ne conquérait pas de nouvelles terres. Dans les années d’après-guerre, l’Empire britannique ne s’étendait pas. Il rétrécissait.

Le travail de la reine était très différent de ses prédécesseurs. “Elle est la première à monter sur le trône avec l’écriture sur le mur que le règne consistera à rendre toutes ces choses”, a déclaré Robert Hardman, un biographe royal.

“Et vous devez vous en débarrasser d’une manière agréable, avec un sourire et une poignée de main, et essayer de garder tout le monde heureux”, a-t-il déclaré.

Le résultat a été le Commonwealth, un club mondial de 56 nations, dont 15 ont choisi de garder la reine comme monarque. Certains de ces royaumes sont maintenant, après la mort d’Elizabeth, en train de réévaluer leurs relations avec la couronne.

“Sa Majesté était l’ancre qui maintenait notre pays au sein du Commonwealth”, a écrit le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, dans un éloge funèbre.

Le site Web de la famille royale déclare qu’en tant que chef du Commonwealth, elle était un lien “pour plus de deux milliards de personnes dans le monde”.

Fascination pour la royauté et tous ses attributs

La réponse courte peut être la populaire série Netflix “The Crown”.

Mais toutes ces années après s’être révoltées contre la monarchie britannique ? La chroniqueuse du Boston Globe Renée Graham faisait partie de ceux qui ont dit qu’elle n’avait pas compris.

“La maison de Windsor n’est redevable qu’à ses propres lignées et à l’idée absurde que leur famille a été divinement choisie pour régner avec le peuple comme sujet”, a-t-elle déclaré. “Jusqu’à la mort de la reine, je ne pense pas avoir réalisé à quel point ce concept est attrayant pour certains Américains.”

Pour des millions de personnes dans le monde, la reine détenait une autre mystique – le fantasme d’une dynastie européenne scintillante et le charme d’une vraie royauté. La maison de Windsor s’est certainement emmaillotée dans une chaîne d’histoire qui prend vie, avec son «invention de la tradition», ses symboles ornés de bijoux et son kitsch, de sceptres, de couronnes, d’orbes, avec la reine assistée et gardée au 21e siècle par des dames en attente et gardiens yeoman de la Tour de Londres.

Contrairement aux Pays-Bas, où les membres de la famille royale se déplacent à vélo, les Windsor ont toujours gardé les apparences, roulant en Rolls Royces et Bentleys, Jaguars et Land Rovers.

La reine était connue pour sa frugalité et sa simplicité. Mais elle était l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne, et ses domaines royaux, ses voitures dorées, ses jardins à la française et ses joyaux de la couronne suggéraient sa grande station et attiraient le regard des rêveurs et des abonnés au magazine Hello.

L’artiste Henry Ward, 51 ans, décrit la rencontre avec la reine, en préparation pour peindre son portrait, comme un événement presque mystique.

Au château de Windsor, Ward a déclaré qu’il avait eu accès à un salon jaune où elle s’assiérait plus tard pour lui dans de lourds insignes.

“Rien ne peut vous préparer au genre de beauté de l’endroit”, a-t-il déclaré à propos de Windsor. “Je veux dire, vous savez, tout dégoulinant d’or du sol au plafond jusqu’à la fenêtre. De magnifiques peintures de Gainsborough et Constable partout.

Cela pâlit, dit-il, pour la femme elle-même.

Le jour de leur rencontre en 2015, se souvient-il, « elle était de petite taille, vous savez, assez petite. Et pourtant, elle était la plus grande personne que j’aie jamais rencontrée, comme si elle avait une aura presque palpable autour d’elle.

Ward a dit, « vous avez dû vous armer » pour vous concentrer sur le travail à faire : « Parce qu’il a été dit que les chefs d’État et les dirigeants mondiaux ont été réduits au silence lorsqu’ils l’ont rencontrée.

Le président Ronald Reagan a fait de l’équitation avec la reine une priorité absolue lors de sa tournée en Europe en 1982, selon les dossiers du ministère des Affaires étrangères. Le président Obama l’a qualifiée de “vraiment l’une de mes personnes préférées”.

Churchill, son premier Premier ministre, l’avait déclarée championne du futur. Boris Johnson était ému en professant à quel point sa mort l’avait frappé au ventre. Il l’a vue quand elle a accepté sa démission deux jours avant sa mort, et il a rapporté qu’elle n’était “clairement pas bien”, mais “brillante” et “concentrée” et citant des hommes d’État des années 1950.

Mais ce que le public savait de la reine était le plus souvent précisément ce que la famille royale voulait que nous sachions.

Les membres de la Maison de Windsor – une lignée de la Maison allemande de Saxe-Cobourg et Gotha, dont le nom a été changé pour exprimer la britannicité au milieu du sentiment anti-allemand pendant la Première Guerre mondiale – étaient les influenceurs d’origine, qui acceptaient principalement d’être des célébrités, même en tant que ils ont reculé devant l’éclat des tabloïds.

Dans les films personnels de la reine, elle faisait essentiellement Instagram avant Instagram, une image organisée. Enfants heureux sur la pelouse. Une journée à la campagne.

Les images de la reine étaient microgérées, conçues pour susciter le patriotisme, transmettre un sentiment d’identité nationale et toujours perpétuer une monarchie héréditaire dans les temps modernes.

Des films personnels de la reine (elle a personnellement approuvé la sortie de centaines de bobines) à ses tours d’étoile avec Paddington Bear lors de son jubilé de platine ou James Bond lors des Jeux olympiques de 2012, ce que le public a vu pourrait être considéré comme la construction d’un empire pour les cœurs et les esprits.

“Presque tous les” travaux “royaux sont une séance photo mise en scène”, a déclaré Hannah Yelin, maître de conférences en médias et culture à l’Université d’Oxford Brookes. “Tout cela est de la gestion d’image pour fabriquer le consentement à leur continuation en tant qu’institution. Chaque séance photo caritative est une reproduction du pouvoir. La reine en a toujours été parfaitement consciente et habile à cultiver une image étayée par des concepts tels que « devoir » et « sacrifice ». »

Yelin a ajouté : « c’est essentiel pour dissiper la colère du public face à l’inégalité que représente la monarchie. Dans ce cadre, la reine a été une pionnière de la gestion de l’image publique, comprenant que la monarchie avait besoin de Twitter, puis d’Instagram puis de TikTok. Ces nouvelles plateformes médiatiques sont en contradiction avec la position traditionnelle de dignité et de distance de la reine.

Le compte TikTok de la famille royale compte 1,4 million de followers.

Andrew Ross, 27 ans, de Cambridge, était dans la file d’attente dès la première nuit possible pour voir la reine allongée en état à Westminster Hall. Il a dit que la reine a uni les familles, “en tant que monarque sur nous depuis 70 ans, moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, nous ressentons tous le même sentiment.” “Elle est la reine du monde”, a-t-il ajouté. “Elle est incroyablement spéciale non seulement pour notre petit pays, mais pour le monde entier.” Il a suggéré que son appel était lié à sa politique impénétrable – que personne ne savait vraiment ce que pensait la reine.

Elle a diverti de nombreux dirigeants jugés controversés au fil des ans. Les visites du russe Vladimir Poutine, du chinois Xi Jinping, du syrien Bachar al-Assad et du zimbabwéen Robert Mugabe ont tous fait sourciller à l’époque. Les manifestants ont lancé un « Trump baby blimp » au-dessus de Londres lorsque le président Trump est arrivé pour sa visite d’État.

La reine a déroulé le tapis rouge pour tous.