Des millions de personnes âgées ne reçoivent pas suffisamment de nutriments : comment le détecter et que faire pour y remédier

D’ici 2050, environ un quart de la population britannique devrait avoir plus de 65 ans. Dans cette optique, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis «vieillir en bonne santé» à son ordre du jour. Cela signifie trouver des moyens de maintenir la santé, le bien-être et la capacité fonctionnelle afin d’avoir une bonne qualité de vie et de profiter des dernières années.

Tout le monde vieillit à un rythme différent, mais certains facteurs peuvent influencer notre vieillissement, par exemple en modifiant les types d’activités que nous pratiquons et les aliments que nous mangeons.

Les personnes âgées sont généralement moins actif physiquement qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils étaient plus jeunes et, de ce fait, leurs besoins énergétiques peuvent diminuer. Cependant, il existe une différence entre les besoins énergétiques et les besoins en nutriments, et les besoins en nutriments restent en réalité les mêmes, voire augmentent, à mesure que nous vieillissons.

Cela signifie que nous devons obtenir plus de nutriments avec moins d’énergie, ce qui peut être délicat car les personnes âgées ont souvent un appétit moindre. C’est pourquoi les scientifiques suggèrent qu’il peut être nécessaire d’enrichir l’alimentation des personnes âgées pour maintenir l’apport en nutriments.

Comment détecter quand quelqu’un ne mange pas assez ?

Plusieurs études ont montré que la dénutrition touche une personne âgée sur dix vivant de manière indépendante à son domicile. Cependant, elle touche cinq personnes âgées sur dix vivant en maison de retraite et sept personnes âgées sur dix hospitalisées.

Être en surpoids, voire obèse, ne protège pas contre la dénutrition. Et lorsque les personnes âgées perdent du poids, elles perdent du muscle, ce qui signifie qu’elles sont plus susceptibles de perdre leur poids. capacités à effectuer des tâches quotidiennes.

La perte de poids chez les personnes âgées est un signe clé de malnutrition qui doit être combattu – mais il peut facilement passer inaperçu, surtout lorsque de nombreuses personnes âgées associent la notion de minceur en bonne santé. Mais des vêtements trop amples ou un bracelet de montre qui flotte sur le poignet sont autant de signes avant-coureurs de sous-alimentation.

De même, si quelqu’un que vous aimez a commencé à dire des choses comme : « Oh, je ne veux pas beaucoup de nourriture aujourd’hui, je n’ai pas faim », « Je n’ai pas faim, c’est naturel, je vieillis », ou “Je préfère juste avoir un biscuit pour être honnête”, alors cela pourrait être des signes avant-coureurs. Un moyen efficace de rester au courant est une pesée régulière au moins une fois par mois, ce qui permet de réagir rapidement aux indicateurs potentiels de malnutrition.

Obtenir plus de nutriments dans moins de nourriture

Si les gens mangent de petites quantités de nourriture, il est important de réfléchir à la manière d’y ajouter davantage de nutriments. Technique très efficace, « l’enrichissement » est couramment réalisé au Royaume-Uni avec des produits préfabriqués tels que les céréales pour petit-déjeuner, le lait végétal et le pain.

L’enrichissement (l’ajout d’aliments, d’ingrédients ou de nutriments à des aliments ou à des repas existants) est également facile à réaliser à la maison et peut constituer une approche flexible pour les personnes âgées, car elle leur permet de continuer à manger les aliments qu’elles apprécient le plus.

Pour les personnes âgées en particulier, les protéines sont un nutriment très important, en raison de la perte musculaire (sarcopénie) ce qui fait naturellement partie du vieillissement. Cette situation pourrait être ralentie, voire inversée, par manger suffisamment de protéines à intervalles réguliers tout au long de la journée. Voici quelques façons d’augmenter les protéines :

• Ajouter des ingrédients laitiers tels que le lait, le yaourt riche en protéines, le fromage blanc (fromage à pâte molle), les poudres de lait, les œufs et le fromage aux repas – même dans des aliments simples comme la purée de pommes de terre.

• Les noix sont une excellente source de protéines, essayez d’ajouter de la poudre d’amandes aux repas salés ou sucrés (attention aux allergies aux noix).

• Les protéines de soja peuvent être une option pratique et rentable, soit pour les végétariens, soit pour enrichir davantage les repas à base de viande hachée.

• Cherchez au rayon sport des supermarchés pour trouver protéine de lactosérum poudres. Ceux-ci sont commercialisés auprès des amateurs de gym, mais en réalité, le lactosérum est l’un des meilleures protéines pour stimuler la croissance musculaire. Cet ingrédient polyvalent peut être mélangé à du porridge avant la cuisson ou utilisé comme substitut à d’autres ingrédients en poudre dans la pâtisserie.

Importance de l’activité physique et des exercices de force

L’activité physique et la nutrition vont de pair – les deux sont tout aussi importantes. En vieillissant, être physiquement actif devient encore plus essentiel car il aide à prévenir les maladies, maintient l’indépendance, diminue le risque de chutes, améliore la fonction cognitive, la santé mentale et le sommeil.

L’exercice peut également lutter contre l’isolement et la solitude qui a également été lié à une diminution de l’appétit chez les personnes âgées. Souvent, l’entraînement en force est ignoré lorsque l’on pense être actif, mais pour conserver leur indépendance et prévenir les chutes, les personnes âgées devraient pratiquer une activité physique variée mettant l’accent sur l’équilibre et l’entraînement en force à une intensité modérée ou supérieure trois jours ou plus par semaine.

En fin de compte, il est essentiel de contacter un médecin ou un diététicien en cas d’inquiétude ou de préoccupation concernant la malnutrition ou la perte de poids involontaire. Il existe cependant quelques excellentes ressources pour en savoir plus sur le vieillissement en bonne santé et le maintien d’une bonne qualité de vie plus tard.