Des millions de personnes affluent vers Meta’s Threads

Marc Zuckerberg sur Mercredi a lancé un défi direct à Twitter avec Filsrassemblant des millions d’utilisateurs en quelques heures alors qu’il cherchait à tirer parti de l’état très affaibli de son rival après une série de décisions chaotiques du propriétaire Elon Musk.

Ceux qui ont rapidement rejoint la nouvelle plateforme Meta comprenaient des célébrités telles que Kim Kardashian et Jennifer Lopez.

« Faisons cela. Bienvenue sur Threads », a écrit Zuckerberg dans son premier message sur l’application, accompagné d’un emoji de feu. Il a déclaré que l’application avait enregistré cinq millions d’inscriptions au cours de ses quatre premières heures.

Il est ensuite allé sur Twitter, publiant un mème bien connu de Spiderman face à Spiderman – dans un coup humoristique sur la rivalité avec Musk et entre les deux services.

Les analystes ont déclaré que les liens de Threads avec Instagram pourraient lui donner une base d’utilisateurs intégrée et un appareil publicitaire. Cela pourrait siphonner les dollars publicitaires de Twitter à un moment où son nouveau PDG tente de relancer son entreprise en difficulté.

Alors que Threads a été lancé en tant qu’application autonome, les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide de leurs informations d’identification Instagram et suivre les mêmes comptes, ce qui en fait potentiellement un ajout facile aux habitudes existantes pour les plus de deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels d’Instagram.

« Les investisseurs ne peuvent s’empêcher d’être un peu enthousiasmés par la perspective que Meta ait vraiment un » tueur de Twitter « », a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière de la société d’investissement AJ Bell.

Tout comme Twitter, l’application propose de courts messages texte que les utilisateurs peuvent aimer, republier et répondre, bien qu’elle n’inclue aucune fonctionnalité de messagerie directe. Les messages peuvent contenir jusqu’à 500 caractères et inclure des liens, des photos et des vidéos d’une durée maximale de cinq minutes, selon un article de blog Meta. Il est disponible dans plus de 100 pays sur l’App Store d’Apple et sur Google Play, indique le blog.

Les actions montent

L’action Meta a clôturé en hausse de 3% mercredi avant le lancement, dépassant les gains des entreprises technologiques rivales.

L’arrivée de Threads survient après que Zuckerberg et Musk ont ​​échangé des barbes pendant des mois, menaçant même de se battre dans un match en cage d’arts martiaux mixtes à Las Vegas.

Meta vise à un moment où Twitter est définitivement sur la défensive.

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, mais sa valeur a depuis chuté au milieu de profondes réductions de personnel et de controverses sur la modération du contenu qui ont aliéné à la fois les utilisateurs et les annonceurs. Sa dernière initiative consistait à limiter le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire par jour.

Zuckerberg a noté les défis que posent les grands forums publics de médias sociaux. « Je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes dessus. Twitter a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas réussi. J’espère que nous le ferons », a-t-il écrit.

L’intégration avec Instagram comprenait plusieurs clins d’œil aux considérations de confidentialité. Les utilisateurs d’Instagram qui s’inscrivent à Threads ont automatiquement un badge apposé sur leur profil Instagram, mais peuvent choisir de le masquer. Ils ont également la possibilité de choisir différents paramètres de confidentialité pour chaque application.

Des marques comme Billboard, HBO, NPR et Netflix avaient des comptes créés quelques minutes après le lancement.

Pour développer Threads, Meta a fait des ouvertures aux influenceurs des médias sociaux pour les attirer vers la nouvelle application et les encourager à publier au moins deux fois par jour, a déclaré Ryan Detert, PDG de la société de marketing d’influence Influential.

L’application bénéficie également de l’échec d’autres concurrents potentiels de Twitter à profiter des trébuchements du service. Alors qu’un certain nombre de concurrents en plein essor tels que Mastodon, Post, Truth Social et T2 ont tenté d’attirer les utilisateurs de Twitter, tous restent relativement petits jusqu’à présent.

Bluesky, un nouveau service soutenu par le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey, a lancé sa version bêta sur invitation uniquement en février et avait initialement des utilisateurs réclamant des codes d’accès. Son site Web indiquait qu’il comptait 50 000 utilisateurs en avril. Dorsey a également soutenu une autre plate-forme appelée Nostr.

Meta a cependant subi plusieurs échecs lors du lancement d’applications de copie autonomes dans le passé, notamment son application Lasso visant à concurrencer le court rival vidéo TikTok.

La société a ensuite intégré un court outil vidéo, Reels, directement dans Instagram et, plus récemment, a supprimé son unité chargée de concevoir des applications expérimentales.

Zuckerberg, répondant à un utilisateur qui avait prédit la disparition de Twitter environ une heure après le lancement de Threads, a mis en garde la patience. « Nous n’en sommes qu’aux premiers instants du premier tour ici », a-t-il déclaré. — Katie Paul, avec Sheila Dang, Jamie Freed, Josh Ye, Brenda Goh, Chavi Mehta et Bansari Kamdar, (c) 2023 Reuters

