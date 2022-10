Des millions de passagers pour 3 $ le mille : la vision d’Inside Wisk pour l’aviation autonome

Si Wisk réussit, il y aura des milliers de taxis aériens qui traverseront nos villes dans un peu plus d’une décennie, transportant jusqu’à 300 millions de passagers sur de courts trajets pour seulement 3 $ par passager-mile.

Pour y arriver, la société d’aviation autonome basée dans la Silicon Valley a dévoilé le premier prototype de son nouveau modèle d’avion de production, le Gen 6. Le taxi aérien à décollage et atterrissage verticaux électriques, ou EVTOL, est conçu pour transporter quatre passagers, sans un pilote, faisant de courts sauts à travers les villes encombrées.

Wisk veut 5 000 de ces avions dans sa flotte d’ici 2035, décollant de “vertiports” à travers la ville et transportant 300 millions de passagers.

“Le problème que nous essayons de résoudre, ce sont les villes surpeuplées comme LA, New York, Londres, Mumbai, Sao Paulo”, a déclaré le PDG de Wisk, Gary Gysin. “Vous êtes coincé dans une voiture pendant une heure et demie ou deux heures, vous avez peut-être 20 à 40 miles à parcourir, et vous n’avez aucune idée de quand vous allez arriver à l’autre bout.”

C’est un objectif ambitieux. Wisk n’aura pas seulement besoin de convaincre les régulateurs (le Gen 6 doit encore être entièrement certifié par la Federal Aviation Administration des États-Unis) et de convaincre les passagers de voler à l’intérieur de son avion autonome. Il faudra également l’adhésion de la communauté – pour construire ou convertir des infrastructures pour les vertiports, pour s’adapter au bruit d’un nouveau type de flotte de véhicules à grand volume et pour changer la façon dont les villes sont conçues, en déplaçant le transport du dernier kilomètre du routes vers le ciel.

Mais Wisk dit que c’est à l’entreprise de le faire, et que l’autonomie est le seul moyen.

Fouet



L’avenir de l’aviation autonome

Wisk imagine les futurs manèges dans sa Gen 6 comme une expérience de type Uber. Vous appelez un vol, jetez vos bagages dans le coffre et montez à bord pour le décollage. Mais contrairement à Uber, vous n’aurez pas besoin de bavarder avec votre chauffeur ou de donner une note d’étoiles lorsque vous aurez terminé. Le vol – du décollage à la croisière et à l’atterrissage – est entièrement sans pilote.

“Ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est que 93 % des commandes des pilotes sont aujourd’hui déjà automatisées”, a déclaré Gysin. “Il y a très peu de choses qu’un pilote fait réellement. La seule chose est que c’est cette chose acceptée de quelqu’un assis à l’avant.”

Selon le modèle de Wisk, les avions volent eux-mêmes, mais il y a toujours un “humain dans la boucle” sous la forme d’un superviseur multi-véhicules, un contrôleur humain basé au sol qui surveille jusqu’à 10 avions à la fois.

“Ils ressemblent plus à des contrôleurs aériens”, a déclaré Gysin. “Ils ne font que surveiller les avions, ils voient s’il y a des urgences ou quoi que ce soit où ils doivent intervenir. Mais pour la plupart, ils ne le feront pas. Ils se contenteront de regarder.”

Pour le responsable de l’automatisation de Wisk, Jon Lovegren, le passage de pilote dans l’avion à superviseur au sol ne change pas grand-chose par rapport à aujourd’hui.

“Vous pourriez y penser alors que ce pilote est sorti de l’avion et s’est déchargé de ces tâches répétitives qui n’étaient pas vraiment la meilleure utilisation de ses capacités”, a déclaré Lovegren.

Fouet



Sécurité et échelle

L’automatisation complète ne signifie pas seulement décoller, diriger et maintenir l’avion stable. Selon Gysin, les ordinateurs font ce travail depuis des décennies. Avec Gen 6, la société a également dû créer un système d’autonomie capable d’accomplir des tâches de plus haut niveau, telles que l’anticipation des dangers et l’ajustement d’une trajectoire de vol autour d’autres aéronefs, ce qu’un pilote devrait normalement gérer. Mais bien qu’il y ait un ordinateur dans le siège du pilote, pour ainsi dire, la société affirme que son automatisation est toujours basée sur une logique stricte.

“Il ne s’agit pas seulement de penser arbitrairement par lui-même et de décider qu’il veut atterrir à un endroit différent aujourd’hui par rapport à hier – tout est très procédural et basé sur des règles”, a déclaré Lovegren. “Donc, quoi qu’il arrive, même si nous perdons notre lien avec le sol, l’avion est capable de maintenir un vol et un atterrissage en toute sécurité.”

Pour Wisk, l’autonomie est clairement liée à la sécurité. Selon Gysin, plus de 80 % des accidents d’aviation sont le résultat d’une erreur humaine. En supprimant le pilote, dit Wisk, son modèle “sera la forme d’aviation la plus sûre, point final”. Wisk dit également qu’il construit ses avions pour répondre à une norme appelée “10 à moins 9” – ou une chance sur un milliard d’avoir un accident.

Fouet



Mais l’automatisation n’est pas qu’une question de sécurité. Wisk dit qu’il s’agit également d’être rentable. Lorsque vous n’avez pas besoin d’un pilote hautement qualifié pour chaque avion transportant seulement quatre passagers, vous supprimez une quantité importante de coûts du système et vous pouvez évoluer plus rapidement.

“Nous ne pensons pas que cette industrie évolue tant que vous ne pouvez pas obtenir un prix similaire à celui d’Uber X, donc tout le monde peut se permettre de le faire comme mode de transport quotidien”, a déclaré Gysin.

Gysin admet que les concurrents peuvent d’abord faire décoller leurs avions parce qu’ils choisissent de commercialiser leurs EVTOL en tant qu’avions pilotés avant de passer au modèle entièrement autonome.

“Si vous parlez à quelqu’un d’autre qui se trouve dans cet espace, il dira:” Oh, absolument, nous allons commencer par piloter, puis nous passerons au vol autonome. Cool. Mais nous allons avoir trois à cinq ans d’avance sur tout le monde, parce que nous allons directement là-bas.”

Pourtant, faire décoller 5 000 avions d’ici 2035 est un objectif de production ambitieux. Bien que la société ait dévoilé son premier Gen 6, ce modèle n’est pas encore capable de voler. Wisk doit encore construire l’avion, et ce ne sera pas bon marché.

Pour y arriver, il dit qu’il s’appuiera sur le soutien (et les poches profondes) de sa société mère, Boeing. Mais s’il est bon d’avoir des parents bien connus en matière de finances, ils apportent également des bagages.

Vérification de la réalité

Wisk a été créé en 2019 en tant que joint-venture entre Boeing et la compagnie aérienne Kittyhawk de la Silicon Valley. Cette dernière a commencé sa vie en tant que start-up en 2010, soutenue par le co-fondateur de Google, Larry Page. Dans le cadre de la coentreprise, Wisk a hérité de la propriété intellectuelle et des brevets de Kittyhawk, accumulés sur cinq générations d’avions, y compris l’avion Cora de cinquième génération. Mais elle a aussi hérité des interrogations sur la réalité de la mise sur le marché d’un produit.

En septembre 2022quelques jours seulement avant que Wisk ne dévoile la Gen 6, la société mère Kittyhawk annoncé il avait “pris la décision de mettre fin” à ses activités.

“Nous travaillons toujours sur les détails de la suite”, a déclaré la société dans un tweet.

N’était-ce pas une mauvaise idée qu’une entreprise essayant de construire l’avenir de l’aviation autonome vienne de voir sa société mère admettre sa défaite ?

Gysin insiste sur le fait que la décision de Kittyhawk n’a aucun impact sur Wisk.

“Kitty Hawk a contribué à la coentreprise, puis Boeing l’a repris à partir de là”, a-t-il déclaré. “Ils sont toujours un actionnaire minoritaire de la société, cela n’a pas changé, la structure juridique existe toujours. Sur le plan opérationnel, ils construisaient des avions différents qui n’avaient rien à voir avec ce que nous faisions.”

Pourtant, la fermeture d’une marque d’aviation autonome (et si proche de chez nous) indique le bouleversement et la consolidation qui sont au cœur de cet espace. En fait, il y a tellement de mouvement dans la mobilité aérienne autonome, qu’une société de conseil a créé un “Indice de réalité” évaluant la probabilité que chaque entreprise du secteur obtienne quelque chose. Littéralement. Depuis la liste d’août 2022, Wisk était classé 6e.

Fouet



Et c’est le conflit inhérent au cœur de l’aviation autonome. Il existe de nombreuses entreprises prometteuses pour l’avenir, mais elles se classent toutes différemment par rapport à la réalité.

Il est facile de demander à votre équipe de conception de créer des paysages urbains 3D remplis d’EVTOL et de vertiports. Il est même (relativement) facile de dévoiler un nouvel avion non volant pour montrer la promesse de vos ambitions de nouvelle génération. Mais construire 5 000 d’entre eux, les faire certifier et obtenir l’adhésion de la communauté, tout cela avant d’avoir fait voler votre premier passager ? Cela fait beaucoup de monde à embarquer pour un véhicule à quatre places.

Gysin est insouciant. Il dit que l’entreprise a pour mantra “montrez, ne dites pas”, et que malgré le paysage concurrentiel, Wisk est bien placé pour faire du rêve une réalité.

“Notre conviction personnelle est qu’il y aura très peu de survivants de tout ce voyage”, dit-il à propos de toutes les entreprises de l’aviation autonome. “De ce point de vue, je me fiche de la compétition, n’est-ce pas ? Le monde est immense. Il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Si nous exécutons, nous allons bien nous en sortir.”

Pour découvrir notre aperçu des coulisses de la Gen 6, regardez la vidéo dans cette histoire. Ce rapport fait partie de CNET Quel avenir séries, votre destination pour le futurisme.