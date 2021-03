Des millions de participants de 150 pays ont rejoint le 5e Rallye de l’espoir en direct en ligne

Construire des partenariats pour la paix fondés sur l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles

Washington, DC, 1er mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) –

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des millions de participants de 150 pays a rejoint la diffusion en direct en ligne du 5e Rallye de l’espoir parrainé par la Fédération universelle de la paix (UPF) le samedi 27 février 2021.

L’événement virtuel a présenté des divertissements de classe mondiale et des dirigeants de renommée mondiale, dont le président du Cap-Vert Jorge Carlos Fonseca; Premier ministre guyanien Mark Phillips; Vice-président américain Mike Pence (2017-2021); Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies David Beasley; Évêque de l’église de la ville de Refuge Noel Jones; Président de l’Afrique du Sud FW de Klerk (1989-1994); Vice-président Inde Mohammad Hamid Ansari (2007-2017); Le co-développeur d’Oxford Vaccine, Dr. Sarah Gilbert; et Président du Timor oriental Xanana Gusmão (2002-2007).

Le co-fondateur de l’UPF, Dr. Hak Ja Han Moon a partagé un message d’espoir inspirant dans le discours de sa fondatrice, alors que les conférenciers se concentraient sur des problèmes mondiaux clés – comme le COVID-19, les relations raciales, la pauvreté et les inégalités – sous le thème « Bâtiment Partenariats pour la paix basé sur Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. »

Près de deux millions de personnes dans le monde se sont inscrites au 5e Rally of Hope, avec audience atteignant 320 millions de personnes sur plus de 400 plateformes numériques. Le Dr Moon a souligné l’importance de la paix et de l’unité mondiales pour l’emporter sur les défis du monde, appelant les citoyens à cultiver un «sentiment de révérence» pour nos bénédictions que Dieu nous a données et à assumer nos responsabilités en créant des familles idéales.

«Joignons nos mains pour prendre une nouvelle résolution pour faire avancer la providence de Dieu aujourd’hui», a déclaré Dr Moon. «Si la péninsule coréenne peut être réunifiée et devenir un seul peuple, et si toute l’Asie-Pacifique peut être unie en une civilisation céleste et connecter le monde entier, nous pouvons devenir une force du bien qui s’étendra à tous les continents et océans. du monde … J’encourage chacun de vous à se joindre à moi pour avancer victorieusement.

Évêque Noel Jones a cité les Béatitudes dans sa prière d’ouverture et son message de paix, disant: «Heureux les artisans de paix car ils seront appelés enfants de Dieu», et cultiver «l’amour pour la paix… est la fonction de ceux qui marchent avec Dieu». Il a noté que le 28 février marquait les anniversaires du Dr Moon et de son défunt mari, le révérend Dr Sun Myung Moon, ainsi que le 30e anniversaire de leur visite historique de 1991 et des entretiens avec Kim Il Sung pour «encourager le dirigeant nord-coréen à ramener la paix» dans la péninsule coréenne.

Selon Le Washington Times, ancien vice-président américain Mike Pence «Une péninsule coréenne unifiée contribuerait grandement à une région du Pacifique plus stable et plus pacifique et cet objectif est à portée de main».

«Nous resterons fermes contre nos adversaires communs, même si nous travaillons de bonne foi pour transformer nos adversaires en amis», a déclaré M. Pence. «Ce faisant, je crois que nous pouvons jeter les bases de l’unification pacifique de la Corée de notre vivant. Cette vision de la liberté, de la paix et de la prospérité est la même vision que les peuples des États-Unis et de la République de Corée partagent depuis près de 70 ans: une Corée unie par les valeurs universelles de dignité humaine, de liberté et de liberté économique. «

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, la plus grande agence humanitaire au monde qui lutte pour mettre fin à la faim dans le monde, sait d’après son travail que «là où la paix existe, moins d’enfants se couchent le ventre vide», a déclaré le Directeur exécutif du PAM David Beasley. «Nous existons pour servir nos frères et sœurs dans le besoin. En d’autres termes, aimer notre prochain où qu’il soit. » Le PAM a aidé quelque 114 millions de personnes dans plus de 80 pays l’année dernière, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix 2020.

Les soins de santé, comme un vaccin contre le COVID-19, visent également à «se protéger mutuellement» et à «sauver des vies», a déclaré le co-développeur d’Oxford Vaccine, le Dr. Sarah Gilbert, dont les travaux de vaccinologie au Département de médecine de Nuffield de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni ont attiré l’attention du monde entier. «Le vaccin s’est avéré sûr et efficace, et son utilisation est approuvée dans près de 60 pays», a-t-elle déclaré. « C’est un vaccin pour le monde … pour nous protéger les uns les autres et nous-mêmes. »

D’autres dirigeants mondiaux ont souligné les nécessités de la paix mondiale.

«Il y a trente-cinq ans, la situation à laquelle nous étions confrontés en Afrique du Sud semblait désespérée», a déclaré Son Excellence FW de Klerk, ancien président de l’Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la paix en 1993 avec le regretté président sud-africain Nelson Mandela. L’Afrique du Sud était isolée, remplie de troubles, de manifestations, d’anarchie et assiégée par les forces pro-communistes avant de tenir sa première élection pleinement inclusive en 1994, ce qui a conduit à l’investiture du président Mandela et à «l’adoption d’une constitution véritablement inclusive et démocratique, »A déclaré M. de Klerk. Les défis ont continué, «mais par-dessus tout, nous avons appris l’importance de ne jamais perdre espoir.»

«À quoi ressemble un avenir bâti sur la paix?» a demandé au Premier ministre guyanien Mark Phillips. La réponse réside dans «les dirigeants du monde, les décideurs et même les chefs religieux qui se joignent pour planifier et développer collectivement des moyens de répondre aux exigences de la consolidation de la paix… et de bâtir des partenariats solides».

«Les défis relevés par [the 5th Rally of Hope] aller au-delà des frontières nationales et répondre aux préoccupations qui sont essentielles au bien-être humain », a déclaré Son Excellence Mohammad Hamid Ansari, ancien vice-président de l’Inde.

Président du Cap-Vert Jorge Carlos Fonseca a déclaré: «Plus que la simple absence de guerre, la paix, en tant que valeur et en tant qu’atout, est une bénédiction obtenue grâce à la tolérance, à la solidarité et au respect des différences des gens.» Il a ajouté que l’esprit d’entreprise chez les jeunes devient «extrêmement important», et a déclaré: «Je crois que pour construire un monde meilleur, renforcer la démocratie et encourager la citoyenneté, ce n’est pas seulement l’économie qui est importante, les valeurs sont également fondamentales et … le changement doit commencer maintenant.

« Il n’y aura pas de paix pour les personnes qui ne s’approprient pas leur propre destin et qui ne travaillent pas ensemble pour y parvenir », a déclaré Son Excellence Xanana Gusmão, ancien président du Timor oriental. «Je peux affirmer avec certitude qu’une paix juste signifie bien plus que l’absence de conflit. Il est primordial de libérer également les gens de la faim, de la maladie et de la pauvreté », a-t-il déclaré, ajoutant que la paix et le développement vont de pair.

La série Rally of Hope, lancée en août 2020, est dédiée à «la construction d’un monde unifié de paix», a déclaré le président de l’UPF, le Dr Thomas G. Walsh. L’UPF, qui a été fondée en 2005 par le révérend Moon et le Dr Moon, a des chapitres et des programmes dans le monde entier et est une ONG dotée du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Le 5e Rally of Hope peut être consulté ici et des photos peuvent être trouvées ici Le Washington Times l’article est disponible ici

CONTACT: Larry Moffitt Universal Peace Federation USA 202-669-0387 [email protected]