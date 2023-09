Des millions de parents confrontés à un dilemme en matière de garde d’enfants si l’aide fédérale prend fin

GREENBELT, Maryland — Il est à peine 10 heures du matin un mercredi, mais la journée au Greenway Learning Center est bien avancée. L’heure du conte est terminée, des sandwichs à la gelée ont été mangés et les enfants ont été divisés en enfants d’âge préscolaire et en « deux », avec les nourrissons dans une autre pièce. Pendant que les enfants d’âge préscolaire révisent leurs numéros, les enfants de 2 ans jouent avec des blocs aux couleurs vives.

Ashleigh Proctor, qui travaille à proximité en tant que responsable des installations, est venue voir son fils, Ahmad, qui fréquente le centre depuis l’âge de 8 mois. Proctor a déclaré que le fait d’être entouré d’enseignants et d’autres enfants a contribué à son développement et que le centre est devenu une famille.

Mais elle ne sait pas combien de temps Ahmad pourra rester. Proctor fait partie des millions de familles qui ont reçu de l’aide pour payer les frais de garde d’enfants grâce à un financement de 24 milliards de dollars en période de pandémie adopté par le Congrès en 2021. Le financement devrait expirer le 30 septembre et la Century Foundation estime que 3,2 millions d’enfants dans les États-Unis perdront leur place dans le domaine de la garde d’enfants.

« La bourse a beaucoup aidé. Sans la bourse, je ne pense pas qu’il sera à la garderie. Il sera probablement à la maison parce que c’est probablement l’option la plus réalisable », a déclaré Proctor à CNBC plus tôt ce mois-ci. « Mais la croissance ici a été bonne pour lui. »

Même si la plupart des entreprises touchées par la pandémie ont rebondi, ce n’est pas le cas des services de garde d’enfants. On estime que 65 000 emplois dans le secteur des services de garde d’enfants ont été perdus entre février 2020 et août 2023, selon le Bureau of Labor Statistics. Et d’autres risquent de fermer si le financement prend fin. La Century Foundation estime que 70 000 garderies fermeront sans financement, ce qui entraînera une perte de 10,6 milliards de dollars en impôts et en revenus commerciaux.