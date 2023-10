Des millions de maisons canadiennes sont inabordables et nécessitent de grosses réparations, selon les données du recensement

Des millions de foyers canadiens sont endommagés, surpeuplés ou trop chers pour les personnes qui y vivent, selon les chiffres d’un recensement récemment publiés.

Dans une publication de données mercredi, Statistique Canada a révélé des chiffres sur des indicateurs clés de l’état du logement au Canada, notamment la qualité (s’il y a suffisamment de chambres par occupant d’une maison), la qualité (l’état de réparation de la maison) et l’abordabilité (si le logement les coûts totalisent moins de 30 pour cent du revenu du ménage avant impôt).

Le communiqué montre que ces trois problèmes sont courants dans les foyers canadiens, chacun affectant plus d’un million de résidents et souvent de manière disproportionnée au sein des communautés marginalisées.

Les locataires sont plus susceptibles d’être confrontés à d’importants défis en matière de logement

Selon le dernier recensement canadien de 2021, environ une maison sur six appartenant à leurs occupants s’est révélée inabordable, comparativement à une maison sur trois parmi celles louées par leurs occupants.

Les logements loués étaient également plus susceptibles de nécessiter des réparations majeures au moment de l’enquête (7,3 pour cent, contre 5,3 pour cent pour les logements en propriété) et plus de trois fois plus susceptibles d’avoir trop peu de chambres pour accueillir le nombre de personnes vivant dans le logement. eux (environ 10 pour cent contre trois pour cent), indique le communiqué.





À la fin septembre de cette année, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé un financement fédéral supplémentaire de 20 milliards de dollars pour soutenir la construction de nouveaux logements locatifs, augmentant ainsi la limite des Obligations hypothécaires du Canada de 40 milliards de dollars par an à 60 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Freeland a décrit cette annonce comme la dernière étape du plan du gouvernement visant à construire davantage de logements, dans le cadre d’un effort visant à « contribuer à rendre le logement plus abordable pour les Canadiens d’un océan à l’autre ».

Les résidents autochtones sont plus susceptibles de faire face à des logements nécessitant des réparations

Alors que seulement 6,2 pour cent des résidents du recensement vivaient dans des maisons nécessitant des réparations majeures au moment de l’enquête, des taux plus élevés ont été déclarés par les résidents autochtones, dont 19,7 pour cent parmi les résidents des Premières Nations et 26,2 pour cent parmi les résidents inuits. .





Une stratégie de logement de 2019 élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) décrit le manque d’accès à des logements appropriés et abordables dans l’Inuit Nunangat comme une « crise nationale », qui « continue de représenter un obstacle majeur à un mode de vie sain, l’éducation et l’emploi pour les Inuits.

La stratégie souligne des facteurs tels que l’isolement géographique, un financement gouvernemental insuffisant ou incohérent et des coûts de construction et d’entretien élevés comme obstacles à l’amélioration des conditions de logement dans la région, qui abrite environ 70 pour cent de la population inuite du pays.

« Malgré les défis, il existe une occasion importante et historique d’éliminer la crise du logement dans l’Inuit Nunangat », indique la stratégie. « Le gouvernement du Canada a pris des engagements fermes pour améliorer le logement dans les communautés autochtones. Un financement important et direct pour le logement dans le cadre des récents budgets fédéraux est fourni par les Inuits.

Les nouveaux arrivants et les jeunes Canadiens sont plus susceptibles d’être surpeuplés dans leur logement

À l’échelle nationale, 9,7 pour cent des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête vivent dans des logements comportant trop peu de chambres à coucher pour leurs conditions de vie, mais les expériences de surpeuplement sont courantes de manière disproportionnée parmi les nouveaux arrivants au Canada, y compris 28,6 pour cent de ceux qui ont immigré entre 2016 et 2021, et environ un tiers de ceux qui n’ont pas le statut de résident permanent.





Brian Ray, professeur agrégé de géographie à l’Université d’Ottawa, affirme qu’une partie du problème réside dans l’abordabilité et une autre dans le manque d’unités suffisamment grandes pour accueillir les familles.

« Au cours des 30 dernières années, nous avons vu au Canada le nombre de ménages d’une seule personne augmenter réellement », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue. « Un stock de studios et d’appartements d’une chambre est parfait… pour cette croissance des ménages d’une seule personne, mais ce n’est pas nécessairement idéal pour les ménages d’immigrants. »

Ray prévient que les expériences et les circonstances des immigrants peuvent varier considérablement, depuis les étudiants internationaux jusqu’aux familles qui choisissent le Canada comme nouveau pays, mais il affirme que le surpeuplement et l’inabordabilité peuvent avoir divers effets en aval, notamment des obstacles à l’éducation et à l’emploi.

« Si nous voulons augmenter le nombre d’immigrants qui viennent au Canada jusqu’à 500 000 personnes par année, plus un million de personnes supplémentaires qui sont ici en tant que résidents non permanents chaque année, il faut qu’ils vivent quelque part », a-t-il déclaré.

«Cela demande un effort de la part du secteur public, mais aussi du secteur privé, pour accueillir les personnes qui ne vivent pas nécessairement dans des familles ou des ménages conformes à la norme canadienne.»

Un surpeuplement disproportionné se retrouve également chez les jeunes Canadiens, avec 15,4 pour cent des enfants âgés de zéro à 17 ans et 18,8 pour cent des adultes âgés de 18 à 24 ans vivant dans un logement jugé inadapté au nombre d’occupants.





L’abordabilité du logement varie considérablement selon le groupe démographique

Les résultats du recensement montrent que 16,8 pour cent des Canadiens vivent dans une maison trop chère pour le revenu de leur ménage, mais les taux de logements inabordables sont encore plus élevés chez les nouveaux arrivants au Canada (22,8 pour cent), les Canadiens appartenant à un groupe de minorités visibles (25 pour cent). et les Canadiens vivant sous le seuil de pauvreté (69 pour cent).