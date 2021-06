Des millions de locataires pourraient bientôt être expulsés. Voici l’histoire d’une famille

Le Congrès a alloué 45 milliards de dollars d’aide au loyer pour aider les ligues de locataires et de propriétaires en difficulté, et certaines des organisations qui distribuent l’aide ont donné la priorité aux personnes âgées . Pourtant, l’argent a été douloureusement lent à atteindre les gens.

Selon une analyse récente du Center on Budget and Policy Priorities, environ 10 % des locataires de plus de 65 ans sont en retard sur leur loyer. Cela signifie que quelque 800 000 personnes âgées risquent de devoir quitter leur domicile lorsque le moratoire national sur les expulsions doit expirer le 30 juin.

Il n’a jamais été expulsé. Elle non plus. Cependant, une épargne-retraite insuffisante, difficulté à se faire réembaucher et un manque de logements abordables ont laissé de nombreux Américains âgés particulièrement vulnérables aux chocs financiers comme celui de la pandémie.

Il a demandé une aide au loyer. Il a prévu comment il se rendra au palais de justice. Un accident récent a ruiné sa voiture et il n’a pas les moyens d’en acheter une nouvelle. Et donc il a mis de côté les 20 $ dans chaque sens qu’il en coûtera pour un taxi.

Sa demande d’aide au loyer est toujours en instance en Caroline du Nord et la durée de son bail est terminée le 1er juillet. Cela lui laisse moins de 10 jours pour régler ses 2 700 $ d’arriérés ou son propriétaire ne le renouvellera pas, lui et Carol.

Les avocats appellent l’administration Biden de prolonger l’interdiction d’expulsion, qui a été contestée devant les tribunaux et critiquée par les propriétaires, jusqu’à ce qu’une plus grande partie de cette aide parvienne aux gens. Le New York Times signalé cette semaine que la Maison Blanche envisage de le faire pour un autre mois.

Selon la National Low Income Housing Coalition, les 33 programmes d’aide au loyer des États et locaux avec des données sur les dépenses publiques facilement accessibles ont, en moyenne, distribué moins d’un cinquième de leur financement, même si l’allégement a été promulgué il y a six mois.

« J’ai 75 ans, mais je peux faire 100 pompes par jour », a-t-il déclaré. « Et ma femme est plus en forme que moi. »

Pour pouvoir payer leur loyer et autres factures, ils devaient tous les deux travailler à temps partiel. Il travaillait comme bricoleur, promenait des chiens et s’occupait d’un voisin plus âgé ayant des problèmes de santé. Carol faisait du babysitting.

Leur loyer est maintenant d’environ 780 $ par mois, alors qu’il était auparavant plus proche de 650 $. C’est une grosse hausse pour les personnes vivant avec un revenu fixe. Le chèque mensuel de sécurité sociale de Cleland est de 964 $ et celui de Carol est de 751 $.

Carol a également été frappée par des factures médicales coûteuses, notamment pour un certain nombre de chirurgies oculaires. Et Cleland a dépensé des milliers de dollars en soins dentaires pour lui-même.

Un jour de 1997, Carol est entrée dans un concessionnaire automobile du sud de la Floride où Cleland était directeur adjoint. Il fermait la boutique. « Je l’aurais enfermée par inadvertance si je ne l’avais pas vue », a-t-il déclaré. Le lendemain, elle est revenue et il lui a vendu une Honda couleur champagne. Deux ans plus tard, ils étaient mariés.

Les frais médicaux ont déchiré tout pécule qu’il avait construit. Son ex-femme, Sandra, a eu un cancer de l’utérus et du col de l’utérus pendant six ans. Elle s’est rétablie, mais quelques années plus tard, elle est décédée d’un anévrisme cérébral à 52 ans.

Après que la pandémie a frappé et qu’ils ont perdu leur emploi à temps partiel, les Clelands ont découvert qu’ils n’avaient pas gagné assez pour avoir droit aux allocations de chômage. Pourtant, ils ont reçu plusieurs séries de chèques de relance, et ils ont réduit toutes les dépenses qu’ils pouvaient, en achetant plus de pommes de terre et de riz au supermarché, et moins de porc et de bœuf. « J’ai perdu 25 livres depuis que Covid a commencé », a-t-il déclaré.

Il s’est inscrit à des plans de paiement avec son téléphone portable et sa compagnie d’électricité. Ils ont pu obtenir une aide financière de leurs enfants.

Mais maintenant que l’aide fédérale a cessé et que leurs enfants ne peuvent plus se permettre de leur envoyer de l’argent, ils ont environ trois mois de retard sur leur loyer.

Il a postulé à plus de 40 emplois, y compris à des postes chez Walmart, Loews et Home Depot, mais n’a pas encore eu de réponse. Il ne peut s’empêcher de s’inquiéter que son âge soit le problème. « S’ils ont 500 candidatures pour le même travail et que vous avez environ 70 ans, vous serez en bas », a déclaré Cleland.