Des millions de jeunes travailleurs veulent travailler dans les industries vertes, révèle une étude

Des MILLIONS de jeunes veulent faire carrière dans les industries vertes et beaucoup envisagent de poursuivre des rôles dans les énergies renouvelables et l’ingénierie

Un sondage auprès de 1 000 personnes âgées de 15 à 25 ans a révélé que 71 % souhaitaient s’orienter vers une carrière qui n’a pas d’impact négatif sur la planète.

Jamie Strain, responsable du site et Hugh MacKenzie, ambassadeur du développement durable, inspectent de nouveaux panneaux solaires sur le toit d’Amazon 1 crédit

Beaucoup souhaitent se lancer dans le conseil en environnement, l’ingénierie énergétique et les géosciences, et 41% exploreraient même des rôles au sein du gouvernement où ils pourraient aider à façonner les politiques vertes du pays.

En moyenne, ces éco-guerriers envisagent une carrière qui fait la différence dès l’âge de 10 ans.

La recherche a été commandée par British Gas dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage (6-12 février) et elle s’est engagée à recruter 3 500 apprentis au cours de la prochaine décennie pour se former aux compétences vertes.

Daniel Gay, apprenti chez British Gas, a déclaré : « C’est vraiment encourageant de voir que tant de jeunes sont influencés dans leur choix de carrière en prenant soin de la planète.

“Travailler avec une technologie renouvelable de pointe qui va faire une réelle différence dans la façon dont les gens vivent leur vie est tellement gratifiant – et me donne l’impression de jouer mon rôle en contribuant à nos objectifs nationaux de zéro net.”

La recherche s’est poursuivie pour découvrir que 94% de ceux qui explorent ces opportunités veulent aider à protéger l’avenir de notre environnement naturel.

Et près de trois sur quatre (72 %) aiment l’idée d’arriver à la fin de la journée de travail en sachant qu’ils ont aidé les gens à vivre une vie plus verte.

Plus de la moitié (55 pour cent) pensent que leurs amis partagent des opinions similaires sur le travail dans une industrie plus verte, et le même nombre affirment que l’apprentissage de la crise environnementale à l’école les a mis sur cette voie.

Et tandis que 76 % des jeunes ayant des ambitions vertes ont l’intention d’aller à l’université, parmi ceux qui envisagent la voie de l’apprentissage, 63 % disent que cela les intéresse parce qu’ils peuvent commencer à gagner de l’argent tout de suite.

En tenant compte de leurs propres choix de vie, 42 % font leur part pour recycler et 31 % réduisent leur consommation d’énergie autour de leur maison.

Et avec leurs habitudes d’achat, 25 % achètent des articles d’occasion lorsque cela est possible, et 24 % achètent localement.

Dans l’ensemble, l’étude OnePoll a révélé que 88 % des jeunes reconnaissent l’importance de vivre de manière durable, même s’ils sont au milieu d’une crise du coût de la vie.

Daniel Gay de British Gas, qui s’est également engagé à embaucher 500 anciennes recrues des forces armées pour se recycler en tant qu’ingénieurs, a ajouté : “Passer d’une carrière dans les marines à un apprentissage m’a permis de gagner en confiance et de progresser dans ma carrière”.