Des millions de grillons mormons recouvrent une ville du Nevada

Comme ça arrive6:23Des millions de grillons mormons recouvrent une ville du Nevada

Charles Carmichael essaie de ne pas répondre aux appels professionnels le dimanche. Mais les habitants d’Elko, dans le Nevada, ont désespérément besoin de ses services, car les pelouses, les routes et les maisons sont couvertes de millions d’insectes effrayants et rampants connus sous le nom de grillons mormons.

« C’est fondamentalement comme ce film [The] Des oiseauxmais au lieu d’oiseaux, ce sont des grillons », a déclaré Carmichael, le propriétaire de Battle Born Pest Control. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« Je reçois probablement six à sept appels par jour. J’ai travaillé tous les soirs jusqu’à 19h30, 20h00 du soir, vous savez, jusqu’à ce que je ne puisse plus y aller. »

Une vague d’insectes incapables de voler, qui ne sont techniquement pas des grillons mais des katydids à dos de bouclier, est descendue sur la ville avec une population d’environ 20 000 personnes. Carmichael estime que les grillons les ont dépassés en nombre d’environ « 75 contre un ».

Les insectes ont gagné leur surnom lorsque des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours les ont rencontrés pour la première fois au milieu des années 1800. Université de l’État de Washington a déclaré au New York Times qu’ils ont été surnommés grillons à cause de leur gazouillis.

Ce ne sont pas les plus petites créatures : Carmichael estime qu’elles ont « à peu près la taille du pouce d’un homme adulte… peut-être comme le pouce de Shaquille O’Neal ».

Les grillons mormons couvrent les routes et le paysage environnant près d’Elko, Nevada. (Soumis par Charles Carmichael)

Leur grande taille signifie au moins qu’ils ne se faufileront probablement pas dans les maisons des résidents à travers les fissures du mur. Mais ils peuvent toujours entrer à l’intérieur par les vides sanitaires, les bouches d’aération et les conduits, ou en faisant du stop sur les vêtements de quelqu’un.

« Ils vont ramper sur vous et vous ne savez même pas qu’ils sont sur vous, et vous entrez dans la maison », a déclaré Carmichael.

Il a dit que la meilleure façon de s’occuper d’eux est de les attirer loin des maisons en premier lieu avec des appâts empoisonnés. Mais une fois qu’ils frappent à votre porte, pour ainsi dire, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part les pulvériser avec un insectifuge.

Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des hordes d’insectes assombrissant les autoroutes, les pelouses et même les murs des maisons de la région. Carmichael dit qu’il a vu les insectes sauter des murs « sans raison apparente » et sur des résidents sans méfiance.

« J’ai vu des enfants … crier au meurtre sanglant parce qu’ils sont terrifiés à l’idée de sortir de la voiture », a-t-il déclaré.

Un entomologiste du ministère de l’Agriculture du Nevada tient une femelle cricket mormon au nord de Reno, Nevada, sur cette photo d’archive de 2003. Une migration récente des insectes, qui sont en fait des sauterelles à dos de bouclier et non des grillons, a recouvert la ville d’Elko, Nevada. (Debra Reid/Associated Press)

Carmichael dit qu’ils ne sont pas toxiques ou autrement dangereux pour les humains, mais ils peuvent causer de graves dommages à l’agriculture ou aux maisons, pelouses et jardins des gens.

« Ils vont certainement mâcher votre herbe jusqu’au nœud », a-t-il averti. « Je les ai vus mâcher de la peinture … le revêtement en bois de la maison. »

Des carcasses de grillons encrassent les autoroutes

Autre gros souci, les routes. Alors que les voitures roulent sur les grillons sans méfiance, leurs tripes sont éclaboussé sur le trottoir. Le film lisse qui en résulte peut rendre plus difficile pour les véhicules de trouver de la traction.

Et ça empire.

« Le pire avec ces grillons, c’est qu’ils sont cannibales », a déclaré Carmichael. « Lorsque vous avez des grillons chauds et morts sur l’autoroute, les grillons vont manger ces cadavres qui sont ensuite écrasés. Et c’est juste un effet de cascade. »

Jeff Knight, entomologiste du Nevada dit au Guardian que les pluies récentes ont rendu les routes encore plus glissantes, entraînant « un certain nombre d’accidents causés par les grillons ».

Knight a ajouté qu’une sécheresse récente dans la région a probablement déclenché les récentes éclosions et qu’elles migrent généralement pour trouver plus d’espace.

« [Population density] est ce qui les pousse à dire : « Nous sommes trop nombreux ici, nous devons commencer à bouger » », a-t-il déclaré au Guardian.

Charles Carmichael est propriétaire du Battle Born Pest Control à Elko, Nevada. (Soumis par Charles Carmichael)

Les autorités étatiques et fédérales de l’ouest des États-Unis ont dépensé des millions pour lutter contre les grillons au fil des ans. En 2022, la législature de l’Oregon a alloué 5 millions de dollars américains pour mettre en place un programme de « suppression » du cricket mormon et des sauterelles, selon l’Associated Press.

Carmichael dit que bien que les grillons se déplacent chaque année, ils n’atteignent pas toujours les villes ou les villages, et ne parviennent donc pas très souvent à la presse.

Il a ajouté que le Département de l’agriculture et le Bureau de la gestion des terres du Nevada ont mis en place des appâts pour les éloigner, espérons-le, des zones les plus peuplées de l’État.

Maintenant qu’ils sont dans les affaires d’Elko, Carmichael dit qu’ils resteront probablement une fonctionnalité régulière jusqu’en août de cette année et reviendront chaque été pendant au moins cinq ans.

Pour l’instant, Carmichael dit que sa maison est restée à l’écart de l’armée d’insectes.

« Ma femme m’a déjà dit que si cela se produisait, elle ne quitterait pas la maison pour rien », a-t-il déclaré.

« Ma femme ne peut pas les supporter. Ça lui fait sortir quelque chose de féroce. »