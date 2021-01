New York, 28 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive salue l’intention des États-Unis de rétablir le financement: des millions de femmes et de filles en bénéficieront

New York / Washington DC, 28 janvier 2021. Le Président des États-Unis a annoncé aujourd’hui son intention de rétablir le financement américain du FNUAP, l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive. Les États-Unis sont un membre fondateur du FNUAP et font partie de son organe directeur, mais au cours des quatre dernières années, ils n’ont pas fourni de financement à l’organisation.

Le président Biden a déclaré dans un mémorandum que son gouvernement «prendrait des mesures pour garantir que les femmes à la maison et dans le monde entier puissent accéder à des informations médicales complètes, y compris en ce qui concerne leur santé reproductive».

Cette décision aura un impact significatif sur la vie des femmes et des filles du monde entier, en finançant des soins de santé maternelle, des services de planification familiale et des programmes mettant fin à la violence contre les femmes et les filles. Cela arrive à un moment crucial, alors que les besoins humanitaires continuent d’augmenter face à la montée des conflits, à la menace de catastrophes naturelles et au COVID-19. L’UNFPA a projeté que des dizaines de millions de femmes pourraient perdre l’accès à la contraception ou faire face à la violence, au mariage des enfants ou aux mutilations génitales féminines dans la seule perturbation causée par la crise du COVID-19.

«Le retour des États-Unis en tant que donateur majeur de l’UNFPA en cette période difficile envoie un message d’espoir aux femmes et aux filles vulnérables du monde entier. COVID19 a mis en péril des décennies de progrès durement acquis. Avec le soutien et la solidarité de tous nos partenaires, je crois que nous pouvons reconstruire en mieux et aller encore plus loin pour mettre fin aux décès inutiles lors de l’accouchement, mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et rendre la planification familiale accessible à tous ceux qui le souhaitent. Je salue l’engagement des États-Unis à rejoindre ces efforts », a déclaré la Directrice exécutive du FNUAP, Mme Natalia Kanem.

En 2016, les États-Unis ont fourni 69 millions de dollars à l’UNFPA pour soutenir son travail dans les contextes de développement et humanitaires. Si un financement similaire revient, l’UNFPA prévoit que dans un délai d’un an, les objectifs suivants peuvent être atteints:

1,4 million de grossesses non désirées peuvent être évitées

32000 avortements à risque peuvent être évités

4,2 millions de femmes et de jeunes peuvent bénéficier de soins intégrés de santé sexuelle et reproductive

640 000 infections sexuellement transmissibles peuvent être évitées

76 mille femmes et filles qui ont survécu à la violence peuvent accéder à des conseils et à des soins de santé

Les États-Unis rejoignent désormais un groupe d’environ 100 États membres des Nations Unies qui financent l’UNFPA. Cette décision a été saluée par les représentants de la communauté internationale, y compris les gouvernements, la société civile et le secteur privé. Aux États-Unis, l’UNFPA bénéficie d’un large soutien public. En 2019, 125 membres du Congrès ont coparrainé une législation visant à rétablir le financement de l’UNFPA, qui a également été approuvée par 80 organisations de la société civile.

<< Le renouvellement du partenariat solide entre le FNUAP et le gouvernement américain est une lueur d'espoir pour des millions de personnes dans le monde qui ont désespérément besoin d'aide. Du chevet d'une femme enceinte aux décombres du champ de bataille, l'UNFPA se bat pour les femmes et les filles partout », a conclu la Directrice exécutive du FNUAP, Dr Natalia Kanem.

Le soutien des États-Unis à l’UNFPA permet également au peuple américain d’avoir un impact positif direct sur la vie des femmes et des filles dans plus de 150 pays, souvent là où les agences gouvernementales américaines ne mènent pas de programmes de planification familiale ou de santé reproductive, ou là où le personnel américain ne travaille pas. en raison de problèmes de sécurité.

L’UNFPA a hâte de travailler avec le président Biden, le vice-président Harris et le peuple américain pour offrir un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sûr et chaque jeune peut grandir en toute sécurité pour atteindre son plein potentiel.

Pour plus d’information veuillez contacter:

Eddie Wright, spécialiste des médias de l’UNFPA, +1917831 2074 ewright@unfpa.org

À propos de l’UNFPA

L’UNFPA est l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de créer un monde où chaque grossesse est souhaitée, chaque accouchement est sûr et le potentiel de chaque jeune est épanoui. Le FNUAP appelle à la réalisation des droits reproductifs pour tous et soutient l’accès à un large éventail de services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale volontaire, des soins de santé maternelle de qualité et une éducation sexuelle complète.

