La Food and Drug Administration a autorisé vendredi le vaccin Covid-19 de Pfizer pour une utilisation d’urgence, selon trois personnes au courant de la décision qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à en discuter. L’action signifie que des millions de personnes très vulnérables commenceront à recevoir le vaccin dans quelques jours.

L’autorisation est un tournant historique dans une pandémie qui a coûté la vie à plus de 290 000 personnes aux États-Unis. Avec cette décision, les États-Unis deviennent le sixième pays – en plus de la Grande-Bretagne, du Bahreïn, du Canada, de l’Arabie saoudite et du Mexique – à éliminer le vaccin. D’autres autorisations, y compris de l’Union européenne, sont attendues d’ici quelques semaines

L’action a suivi une séquence d’événements extraordinaire vendredi matin lorsque le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a dit au commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, d’envisager de chercher son prochain emploi s’il n’obtenait pas l’approbation d’urgence le Vendredi, selon un haut responsable de l’administration qui n’était pas autorisé à discuter de la question. Le Dr Hahn a ensuite ordonné aux régulateurs des vaccins de l’agence de le faire avant la fin de la journée.

L’autorisation a déclenché un effort de coordination compliqué de la part de Pfizer, des compagnies maritimes privées, des autorités sanitaires nationales et locales, de l’armée, des hôpitaux et des chaînes de pharmacies pour acheminer le lot de la première semaine d’environ trois millions de doses aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite aussi rapidement que possible. possible, tout en maintenant le vaccin à des températures ultra froides.