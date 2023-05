Des millions de dons conservateurs menacés alors que les promoteurs immobiliers ripostent

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les promoteurs immobiliers qui ont fait don de millions de livres au Parti conservateur sont «en grève» au milieu des affirmations selon lesquelles le parti bloque la construction de nouvelles maisons.

Les constructeurs de maisons et les promoteurs – qui, dans le passé, représentaient environ un cinquième de tous les dons – ont fermé les robinets.

Une source conservatrice a déclaré Les temps: « Je pense que vous pourriez avoir du mal à nommer un développeur qui fait actuellement un don. »

Cela survient alors que la Fédération des constructeurs de maisons affirme que la construction de logements en Angleterre devrait tomber au niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a accusé le gouvernement d’avoir des politiques « anti-développement et anti-entreprises » qui menacent de ralentir considérablement le développement.

Et en décembre, le gouvernement a été critiqué par des promoteurs pour avoir abandonné des cibles de construction après une rébellion de députés d’arrière-ban.

Les ministres ont édulcoré les objectifs locaux de construction de logements pour éviter ce qui aurait été la première grande rébellion des Communes du premier ministre de Rishi Sunak.

Le changement a fait d’un objectif déterminé au niveau central de construire 300 000 logements par an un «point de départ» ou un «objectif». Les conseils peuvent proposer de construire moins de maisons s’ils sont confrontés à de « véritables contraintes » ou s’ils doivent construire à une densité qui « changerait considérablement le caractère » de leur zone.

Le manifeste des conservateurs en 2019 fixait un objectif de « construire 300 000 logements par an d’ici le milieu des années 2020 » (PA)

Le taux de construction de nouvelles maisons a chuté chaque mois depuis, et les promoteurs ont réagi avec fureur.

Rob Boughton, qui dirige l’un des plus grands développeurs du sud-est, Thakeham, a déclaré que les députés devraient avoir « honte » de protéger « une minorité vocale au prix de tant de personnes ». M. Boughton, dont la société a fait don de près d’un million de livres sterling au parti depuis 2017, a écrit sur LinkedIn : « Qu’est-il arrivé à la création d’opportunités ? Ces gens bornés et égoïstes ne comprennent tout simplement pas.

Dans un autre post, il a déclaré: « Quel espoir font les aspirants [first-time buyers] ont? Se soucient-ils des 20 à 45 ans dans ce pays ou non ? »

Et le fondateur de l’un des plus grands constructeurs de maisons du pays, Redrow, a qualifié le gouvernement d’« anti-construction de maisons ». Dans une interview accordée à la publication industrielle Building, Steve Morgan, qui a donné plus de 1,25 million de livres sterling aux conservateurs, a déclaré: « C’est presque comme si le gouvernement voulait détruire l’industrie. »

Le couple a fait un dernier don aux conservateurs en octobre dernier. Une autre source conservatrice a déclaré Les temps: « Ils [the developer donors] sont en grève. Et est-ce une surprise ? Quelle façon de cracher dans leur putain de visage.

Le trésorier du parti conservateur, Graham Edwards, est président de l’une des plus grandes sociétés immobilières du Royaume-Uni, Telereal Trillium. Un porte-parole du parti a déclaré: « Nous avons eu un premier semestre très sain pour les dons. »

Les travaillistes espèrent capitaliser sur le bilan du gouvernement en matière de construction de logements et ont élaboré des plans pour donner aux autorités locales de vastes pouvoirs pour acheter des terres à bas prix et les développer.

Des sources du parti ont dit Le gardien que s’ils sont élus l’année prochaine, ils adopteront une loi autorisant les autorités de développement local en Angleterre à acheter un terrain à une fraction de son coût potentiel s’ils veulent construire dessus.

Il permettra aux fonctionnaires d’acheter des terrains en vertu d’ordres d’achat obligatoires sans avoir à tenir compte de la « valeur d’espoir » – une prime de prix massive accordée à tout terrain sur lequel les promoteurs espèrent obtenir un permis de construire.