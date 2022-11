“Des millions de chiens et de chats pourraient être abattus ou abandonnés” en raison de la crise du coût de la vie

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Des millions de chiens et de chats pourraient être abattus ou abandonnés, c’est à craindre, alors que les gens se débattent avec les factures de leurs animaux de compagnie dans la crise du coût de la vie.

Les militants avertissent que sans l’intervention du gouvernement, des pans entiers des 20 millions d’animaux de compagnie britanniques risquent d’être euthanasiés ou souffriront d’un manque de soins vétérinaires en raison du coût.

Les ministres sont instamment priés de créer un «fonds de crise du coût de la vie pour animaux de compagnie» afin de limiter les dégâts et d’aider les propriétaires, dont beaucoup ont le cœur brisé de devoir donner leurs animaux.

Un nouveau sondage pour Dogs Trust révèle que plus d’un propriétaire sur 10 – 13% – a été contraint de s’endetter pour s’occuper de l’animal.

Êtes-vous inquiet du coût de la garde de votre animal de compagnie? Envoyez un e-mail à jane.dalton@independent.co.uk

Les recherches de la RSPCA de cette année ont révélé que la flambée des factures des ménages est la plus grande menace pour le bien-être des animaux.

Selon l’enquête sur l’indice de gentillesse animale de l’organisme de bienfaisance, 28 % des propriétaires d’animaux s’inquiètent de pouvoir s’occuper de leurs animaux. L’inquiétude est particulièrement élevée chez les propriétaires de chats, un tiers (32 %) s’inquiétant de pouvoir s’occuper correctement de leur animal.

Près d’un propriétaire sur cinq (19%) s’inquiète de nourrir ses animaux de compagnie, a déclaré l’organisme de bienfaisance.

Et les organisations caritatives de rapatriement signalent un nombre croissant de chats et de chiens qui leur sont remis cette année alors que l’inflation s’est emparée de la nation, tandis que moins de personnes sont prêtes à adopter en raison du coût.

L’organisme de bienfaisance Dogs Trust indique que les demandes de personnes souhaitant abandonner leurs cabots ont augmenté de 26,5% cet automne, pour atteindre 14 128, contre 11 168 l’automne dernier.

“Pour l’ensemble de 2022, nous avons jusqu’à présent reçu 42 318 demandes de transfert”, a déclaré une porte-parole.

« Depuis septembre, nous demandons aux gens si le coût de la vie est un facteur dans leur besoin de nous confier leur chien ; 22 % des appels ont été consignés en fonction du coût de la vie, soit plus d’un cinquième.





Nous craignons vraiment d’arriver à un point où nous serons obligés de commencer à refuser les chiens Owen Sharp, directeur général de Dogs Trust

Dominic Dyer, l’un des principaux militants du bien-être animal qui a lancé un gouvernement pétition appelant au fonds, a averti que plus de chiens et de chats pourraient être euthanasiés au cours de l’année à venir qu’il n’en a été perdu lors de l’abattage des animaux de compagnie au début de la Seconde Guerre mondiale.

Pas moins de 750 000 animaux de compagnie britanniques ont été tués en une seule semaine à l’été 1939 après que le gouvernement a dit aux propriétaires qu’il serait plus gentil de faire abattre leurs animaux en raison des pénuries alimentaires prévues.

M. Dyer, qui a joué cette année un rôle clé dans la décision du gouvernement de laisser les réfugiés ukrainiens amener leurs animaux de compagnie en Grande-Bretagne, a déclaré: «La nation est confrontée à une crise du bien-être des animaux de compagnie d’une ampleur sans précédent en raison directe du coût de- crise vivante.

“Sans intervention, des millions de chiens et de chats risquent d’être abandonnés, souffrant de retards à recevoir des soins vétérinaires ou d’être euthanasiés pour des raisons économiques plutôt que de bien-être.

Près d’un propriétaire sur cinq s’inquiète de nourrir son animal de compagnie (Getty Images)

« Perdre un animal de compagnie en raison de la crise du coût de la vie aura non seulement un impact significatif et négatif sur la santé émotionnelle et mentale de millions de familles à travers la Grande-Bretagne, mais cela affectera également négativement ceux qui travaillent dans les secteurs caritatif et vétérinaire. ”

La RSPCA a signalé 22 908 abandons au cours des sept premiers mois de cette année, contre 18 375 à la même période l’an dernier.

Et une étude menée par le Dispensaire populaire pour animaux malades (PDSA) a révélé que 9 % des propriétaires – 2 millions d’animaux de compagnie – ont déclaré qu’ils devraient envisager de reloger leur animal s’ils n’étaient pas en mesure de payer les factures du vétérinaire.

Les propriétaires à la recherche d’un soutien caritatif pour les factures de soins médicaux ont augmenté de plus de la moitié – 51%.

Selon la British Veterinary Association, les vétérinaires affirment que le bien-être des animaux est compromis, certains propriétaires retardant la recherche de soins en raison de difficultés financières ou essayant même de traiter les animaux eux-mêmes, ce qui peut s’avérer fatal.

Certains propriétaires tardent déjà à emmener leurs animaux chez le vétérinaire (Getty Images)

Iain McGill, un vétérinaire à Brighton, a déclaré L’indépendant: « J’ai eu beaucoup de clients qui ont demandé de l’aide pour réduire les factures, faire moins d’examens et seulement les traitements essentiels. Je suis sûr que certaines personnes ne prennent pas de rendez-vous pour des raisons de difficultés financières.

Dans le cadre du plan de M. Dyer, les organismes de bienfaisance pour animaux effectueraient les soins aux animaux de compagnie en utilisant l’argent des contribuables, soutenus par l’industrie vétérinaire et impliquant une ligne d’assistance téléphonique nationale et des cliniques éphémères.

Il financerait également un réseau de banques d’aliments pour animaux de compagnie dans les supermarchés, les animaleries et les banques alimentaires.

Il a déclaré que les autorités locales devraient soutenir le fonds afin que les chiens et les chats ne soient pas laissés dans les rues pour souffrir ou constituer un danger pour le public.

Plus de la moitié des adultes britanniques possèdent un animal de compagnie, 27 % possèdent des chiens (10,2 millions de chiens) et 24 % possèdent des chats (11,1 millions de chats), selon les statistiques.

Le PDSA estime que les propriétaires doivent s’attendre à dépenser au moins 5 000 £ au cours de la vie d’un petit chien mais, selon la race, la taille et la durée de vie, cela pourrait atteindre au moins 12 200 £. Pour les chats, le coût minimum à vie prévu est de 11 100 £. C’est sans le coût des soins vétérinaires ou des extras tels que les gardiens de chiens.

Owen Sharp, directeur général de Dogs Trust, a déclaré: «Nous avons déjà 1 000 chiens sur la liste d’attente pour entrer dans nos centres de placement.

“Cependant, nous craignons vraiment que, malgré tous nos efforts, nous arrivions à un point où nous serons obligés de commencer à refuser des chiens. Si cela se produit, le bien-être des chiens deviendra une véritable urgence.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré : « Le gouvernement étudie activement l’impact de la hausse du coût de la vie sur tous les aspects de la vie des gens.

«Nous rencontrons régulièrement des acteurs du bien-être animal et des groupes sectoriels pour surveiller la situation et identifier les domaines dans lesquels un soutien supplémentaire peut être nécessaire. Nous saluons le soutien que ces groupes apportent à leurs membres en ces temps difficiles. »