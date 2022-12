Des millions de Britanniques travaillant dans de petites entreprises bénéficieront de DEUX JOURS ET DEMI supplémentaires à Noël

Les EMPLOYÉS d’un demi-million de petites entreprises bénéficieront de 2,5 jours supplémentaires de congé annuel à Noël, soit 120 millions de jours au total.

Pour célébrer la fin de l’année, 44 % des petites et moyennes entreprises organiseront une fête festive et 41 % fermeront entièrement leurs activités entre Noël et le Nouvel An.

Près de la moitié des petites entreprises organiseront une fête de Noël pour remonter le moral du personnel Crédit : Getty

Une personne sur quatre pourra également distribuer des primes de Noël aux membres du personnel.

Cependant, cela survient alors que près de la moitié (47 %) des PME déclarent s’inquiéter de leurs perspectives commerciales pour l’année prochaine.

Les grandes entreprises ressentent également le pincement, près des deux tiers (59 %) prévoyant une baisse des dépenses de consommation et 41 % s’inquiétant des perspectives de leur entreprise à l’approche de 2023.

Et près de sept PME sur 10 (68 %) s’inquiètent de l’impact négatif que l’augmentation des factures d’énergie aura sur leur activité.

L’enquête auprès de 578 dirigeants de petites et moyennes entreprises a été commandée par Barclays, dans le cadre de son enquête trimestrielle Baromètre des PME.

Colin O’Flaherty, de Barclaycard Payments, a déclaré : « La prochaine période des fêtes sera notre première depuis la pandémie sans restrictions, les employeurs et les employés cherchant à en tirer le meilleur parti.

« Bien que cette année ait été une autre année difficile pour les entreprises, de nombreuses PME cherchent à insuffler une touche festive en récompensant leurs employés, car les propriétaires d’entreprise sont conscients de l’impact positif que le moral des employés peut avoir sur la rétention du personnel.

« Nos recherches montrent cependant que bien que les propriétaires soient très conscients des difficultés à venir, ils restent résilients face à la hausse des coûts, et nous espérons que cette période festive leur permettra de célébrer leurs réalisations et de sonner la nouvelle année avec énergie et une certaine dose d’optimisme. »

L’étude a également révélé que 41 % des employeurs des PME pensent que les activités du personnel précédant la saison des fêtes contribuent à la rétention des employés.

De même, dans une enquête distincte auprès de 2 000 consommateurs, un tiers déclarent qu’ils sont moins susceptibles de chercher un autre emploi si leur employeur organise des activités pour récompenser le personnel pendant la période de Noël.

Parmi les employeurs qui constatent une augmentation de la demande d’avantages sociaux de la part des nouveaux employés, plus de congés annuels sont l’un des trois principaux avantages demandés par les employés existants, selon 28 % des petites entreprises, derrière des salaires plus élevés (87 % et un travail plus flexible ( 56 %).

Les données de Barclaycard Payments, qui traite 1 £ sur 3 £ de paiements par carte de débit et de crédit au Royaume-Uni, ont montré une légère baisse de 1,58 % de la valeur des paiements par carte aux PME de juillet à septembre 2022 par rapport à la même période en 2021.

Mais plus de la moitié (55 %) des PME ont déclaré que leur chiffre d’affaires total avait augmenté, avec un chiffre d’affaires en hausse d’environ 9,1 % d’une année sur l’autre, en moyenne.

Les entreprises s’attendent à ce que la croissance se poursuive tout au long de la saison des fêtes, puisque 51 % prévoient une augmentation des revenus en glissement annuel au quatrième trimestre, et 49 % s’attendent à ce que les revenus augmentent du troisième au quatrième trimestre cette année.