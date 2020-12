Des millions de Britanniques supplémentaires risquent d’être plongés dans le rang 4 cette semaine alors que la souche mutante Covid-19 continue de se répandre à travers le pays.

Le prochain niveau d’examen a lieu le 30 décembre et les infections continuent d’augmenter et les admissions à l’hôpital augmentent.

Le Royaume-Uni a signalé 30501 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, avec 316 autres décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif, selon les statistiques gouvernementales.

Les infections ont grimpé de 57% la semaine dernière et la propagation de la nouvelle souche s’installe maintenant plus au nord après avoir été détectée pour la première fois dans le Kent, rapporte le Times.

En conséquence, des millions d’autres doivent maintenant se voir dire de « rester à la maison » lorsque les niveaux sont revus mercredi après un assouplissement des règles à Noël.

Les chefs de la santé ont averti que le nombre de patients Covid à l’hôpital dépassera le premier pic de 21 683 vagues d’ici la fin de l’année.

Certains hôpitaux ont même commencé à installer des lits de soins intensifs de fortune dans les services de pédiatrie et de cancérologie.

Certaines fiducies prédisent qu’elles auront un tiers ou la moitié de tous leurs lits remplis de patients Covid d’ici le réveillon du Nouvel An.

La moyenne d’hospitalisation la plus récente sur sept jours est de 1 984. Les admissions à l’hôpital sont actuellement à un chiffre plus élevé que la semaine précédant le deuxième verrouillage – où la moyenne sur sept jours était de 1 191.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré à la publication que la nouvelle souche de Covid avait dépassé l’ancienne et était « rampante » au Royaume-Uni.

Cela intervient alors que les scientifiques ont averti que toute l’Angleterre devrait être immédiatement placée au niveau 4 pour arrêter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus mutant.

Le SAGE a déclaré que des milliers de personnes supplémentaires seraient désormais infectées au cours de la nouvelle année, l’un de leurs experts, le Dr Zubaida Haque, se demandant hier pourquoi le gouvernement n’a pas placé tout le pays sous les restrictions les plus strictes pour sauver des vies.

Elle a tweeté: « Étant donné que nous avons dépassé 70000 décès # COVID19 au Royaume-Uni le jour de Noël, et qu’il y a maintenant plus de patients atteints de coronavirus à l’hôpital qu’à tout autre moment de la pandémie, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis en œuvre les restrictions # tier4 partout au Royaume-Uni? ? @IndependentSage est très inquiet.

« Compte tenu de la situation de crise, nous sommes avec le plus grand nombre de décès quotidiens avec # COVID19 dans la 2e vague, avec 1000 plus susceptibles d’être infectés en raison de l’assouplissement des règles du niveau 1-3 le jour de Noël ET de l’échec du système de test et de trace du gouvernement , nous avons besoin de # tier4 partout maintenant pour sauver des vies.

La souche mutante du coronavirus a suscité la peur alors que le nombre de cas augmente considérablement, en particulier à Londres et dans les Home Counties.

Et les chercheurs ont maintenant déclaré qu’il existe «des preuves que l’augmentation pourrait être particulièrement marquée chez les enfants», ce qui soulève la question de savoir si les écoles devraient ouvrir en janvier après les vacances de Noël.

La nouvelle variante entraînera une vague de cas et de décès de coronavirus qui culminera au printemps 2021 à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre, ont-ils déclaré.

Cela survient alors que des millions de personnes supplémentaires sont entrées au niveau 4 hier après que ceux qui étaient déjà soumis aux restrictions les plus strictes en matière de coronavirus aient célébré un Noël Covid de toutes les manières possibles.

Le SAGE a déclaré que des milliers de personnes supplémentaires seraient désormais infectées au cours de la nouvelle année, l’un de leurs experts, le Dr Zubaida Haque, (photo) se demandant hier pourquoi le gouvernement n’a pas soumis tout le pays aux restrictions les plus strictes pour sauver des vies.

Le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire sont passés au niveau 4, créé en réponse à une variante de Covid-19 découverte au Royaume-Uni, samedi.

Les parties de l’Essex toujours au niveau 2, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest, sont également passées au niveau le plus difficile.

Les six millions supplémentaires qui sont entrés dans le niveau 4 ont porté le nombre total de personnes soumises aux restrictions les plus strictes à 24 millions, soit 43% de la population anglaise. 24,8 millions supplémentaires sont passés au niveau 3.

Cela est venu après que beaucoup aient dû profiter au maximum d’un jour de Noël déjà soumis à des restrictions de niveau 4 à Londres et dans le sud-est.