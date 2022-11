Des millions de Britanniques seront touchés par une taxe furtive sur les revenus alors que Rishi Sunak déchire le manifeste avant le budget

Des MILLIONS de travailleurs seront frappés par une taxe furtive sur leurs revenus pour les années à venir – alors que Rishi Sunak a déchiré tout son manifeste avant le prochain budget.

Jeremy Hunt est sur le point de geler les seuils d’imposition sur le revenu pendant six ans dans le cadre des plans visant à combler l’énorme trou dans les finances britanniques.

Les plans visant à geler les seuils d’imposition sur le revenu pendant six ans signifient que des milliers de salariés supplémentaires seront entraînés dans des tranches d’imposition plus élevées Crédit : MEGA

Des milliers de salariés supplémentaires seront entraînés dans des tranches d’imposition plus élevées, qui n’augmenteront pas en fonction de l’inflation.

Selon une étude de Blick Rothenberg, les personnes à revenu moyen avec 50 000 £ pourraient être environ 3 500 £ plus pauvres.

Les plans pourraient rapporter 5 milliards de livres supplémentaires par an au chancelier.

Hier, l’attaché de presse du Premier ministre a admis que tous les vœux de leadership d’été de M. Sunak devaient maintenant être réexaminés en raison de l’état désastreux de l’économie.

Ils ont déclaré: “Nous examinons toutes les promesses de campagne et nous cherchons à savoir si c’est le bon moment pour les faire avancer.

“Nous devons prendre un certain temps pour nous assurer de ce qui est livrable et de ce qui est possible.

“De toute évidence, ce sont des promesses qui ont été faites il y a quelques mois maintenant.

“Le contexte, notamment économique, a beaucoup changé depuis cette époque.”

Hier, le Premier ministre a de nouveau esquivé les questions sur la promesse du triple verrouillage – mais a insisté sur le fait que le prochain budget serait fait avec “équité et compassion”.

Il a averti les députés des logements familiaux : “Tout le monde sait que nous sommes confrontés à des perspectives économiques difficiles et que des décisions difficiles devront être prises”.

Et il a insisté sur le fait qu’une répression maintenant mettrait les finances publiques sur une base durable pour aider à limiter la hausse attendue des taux d’intérêt.

M. Hunt et M. Sunak se sont rencontrés plus tôt cette semaine pour continuer à débattre de la prochaine déclaration budgétaire, le n ° 10 déclarant que “des progrès significatifs” avaient été réalisés.

Hier, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a donné au chancelier une marge de manœuvre sur la promesse de consacrer 3% du PIB à la défense d’ici 2030.

Il a insisté sur le fait qu’il “se battrait pour autant d’argent que possible” lorsqu’il le rencontrerait aujourd’hui pour débattre des budgets du MoD.

Mais il a minimisé les suggestions selon lesquelles il pourrait démissionner s’il n’obtenait pas l’argent qu’il voulait.

Cela s’est produit alors que le gourou des sondages, Sir John Curtice, a averti hier qu’il serait “extrêmement difficile” pour M. Sunak de remporter les prochaines élections.

Il a déclaré que malgré la popularité personnelle du Premier ministre, aucun gouvernement n’avait jamais survécu à un effondrement financier et que les conservateurs étaient sur la bonne voie pour une défaite écrasante.

Sir John a déclaré que le seul espoir de M. Sunak d’inverser la tendance était de sauver l’économie – un domaine dans lequel il est plus digne de confiance que Sir Keir Starmer.

M. Sunak doit également “jouer selon les règles” contrairement à ses prédécesseurs.

Sir John a déclaré que le renouvellement du mandat de Suella Braverman était “une décision courageuse”.