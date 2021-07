Des millions de Britanniques prêts à s’isoler alors que les restrictions de Covid s’assouplissent

Une recherche publiée dans le British Medical Journal fin juin a étudié les interactions de 5 802 personnes sur 14 jours, concluant que le participant moyen avait 59 interactions pouvant être définies comme des contacts étroits. L’étude a révélé que pour chaque personne infectée, une moyenne de 36 contacts étroits pourraient être identifiés et contactés, ce qui pourrait signifier que des millions de personnes sont actuellement invitées à s’auto-isoler.

Une analyse de la BBC a trouvé La semaine dernière que jusqu’à 4,5 millions de personnes au Royaume-Uni pourraient être invitées à s’auto-isoler par le système Test and Trace entre la mi-juillet et le changement de politique le 16 août.

Au cours de la semaine se terminant le 7 juillet, un nombre record de 520 194 personnes en Angleterre ont été alertées par l’application qu’elles avaient été en contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus et devaient donc s’isoler.

LONDRES – Plus de 500 000 personnes en Grande-Bretagne ont été invitées à s’isoler la semaine dernière par l’application Covid-19 Test and Trace soutenue par le gouvernement, avec des chiffres similaires attendus au cours des prochaines semaines.

Plus tôt cette semaine, les médias britanniques signalé que les utilisateurs de l’application Covid étaient « pingé » et sommés de s’auto-isoler lorsque leurs voisins contractaient le virus, la technologie qui sous-tend le système Test and Trace de l’application détectant le « contact étroit » avec les cas positifs à travers les murs de leur maison.

Actuellement, toute personne au Royaume-Uni à qui on dit qu’un contact étroit a été testé positif pour Covid doit s’auto-isoler à la maison pendant 10 jours. Les personnes peuvent être contactées par téléphone, e-mail ou SMS par le système NHS Test and Trace, ou via une notification sur l’application.

Le « contact étroit » est défini au Royaume-Uni comme le fait de passer 15 minutes ou plus à moins de deux mètres d’une personne infectée.

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a récemment annoncé qu’à partir du 16 août, les personnes qui avaient été entièrement vaccinées contre Covid ne seraient plus obligées de s’auto-isoler si un contact étroit avait été testé positif pour le coronavirus. Le changement de politique s’appliquerait également aux enfants de moins de 18 ans.