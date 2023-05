Des millions de Britanniques ont plus d’un type de lait dans leur réfrigérateur

Des MILLIONS de Britanniques stockent désormais plus d’un type de lait dans leur réfrigérateur pour répondre aux goûts changeants du pays.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 31 % s’assurent d’avoir plusieurs variations de lait à tout moment.

L’experte Catriona Mantle a déclaré que nous sommes maintenant un pays d’amateurs de lait Crédit : Alamy

Des millions de Britanniques ont maintenant plus d’un type de lait dans le réfrigérateur Crédit : Getty

Mais les passions sont vives lorsqu’il s’agit de choisir le lait préféré, car 71 % ne sont pas disposés à faire des compromis sur ce qu’il y a dans leur réfrigérateur.

Tandis que 45 % ont admis qu’ils ne pouvaient pas se passer de leur lait et 30 % ne pouvaient pas tenir une semaine sans lui pour leur thé, leur café ou leurs céréales.

Catriona Mantle, responsable du lait chez Arla BOB, qui a commandé la recherche pour lancer son meilleur lait demi-écrémé au goût de lait entier, a déclaré: «Nos recherches ont montré que nous sommes une nation d’amateurs de lait passionnés par le type de lait qui est stocké dans notre réfrigérateur.

«Nous savons que le goût est si important pour ceux qui consomment du lait, et il peut être difficile de faire des compromis si vous avez un favori.

« Il est clair que le lait est un aliment de base dans la vie de tout le monde sans lequel nous ne pouvons pas vivre, et il est dommage que certains choisissent de passer à côté du goût crémeux du lait entier en raison de la teneur perçue en matières grasses ou en calories. »

Des recherches plus poussées sur 2 000 adultes ont également révélé que 61 % considèrent que le goût est le facteur le plus important lorsqu’il s’agit de décider quel lait ramasser dans l’allée des produits laitiers.

Et 83 % ont affirmé pouvoir sentir la différence entre le lait entier et le lait demi-écrémé.

Alors que la moitié opterait pour le lait qu’ils préfèrent personnellement, plutôt que le lait préféré de leur ménage.

Et 46 % des personnes interrogées via OnePoll seraient ennuyées si elles se réveillaient le matin et qu’il n’y avait pas de lait.

Il est également apparu que 54% sortiraient le soir juste pour s’assurer qu’ils avaient du lait dans le réfrigérateur pour le lendemain matin.

Plus de huit personnes sur 10 (81 %) en apprécient une touche dans leur thé ou leur café, tandis que 78 % l’utilisent comme céréales et 40 % la consomment seule comme boisson.

Mais 70 % estiment qu’ils manquent le goût du lait entier crémeux, car ils pensent qu’il est trop riche en calories et en matières grasses.