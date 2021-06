Des millions de Britanniques ont «perdu leur concentration» après une année de bouleversements alors qu’ils luttent avec une pensée confuse, révèle une enquête

Des millions de Britanniques admettent qu’ils sont épuisés et qu’ils ont complètement « perdu leur concentration » après une année de bouleversements.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que les femmes sont plus susceptibles de souffrir de pensées confuses (81 %) que les hommes (66 %).

78% des personnes travaillant à domicile ont déclaré que leur vie quotidienne avait été affectée Crédit : Getty – Contributeur

Plus de la moitié (52%) des Britanniques ont déclaré qu’ils n’avaient pas dormi suffisamment au cours des 12 derniers mois, et un tiers ont estimé qu’ils avaient passé trop de temps à l’écran, les laissant aux prises avec la mémoire et la concentration.

Et environ la moitié ont convenu que la nourriture et les boissons pouvaient avoir un impact important sur la façon dont ils se sentaient tout au long de la journée.

Plus de la moitié ont trouvé que l’exercice aidait à rajeunir leurs réserves d’énergie et à réduire le « brouillard cérébral », en choisissant soit une marche quotidienne (20 %), une séance d’entraînement (25 %) ou le yoga (14 %).

Laura Crane, ambassadrice de la marque Purdey’s Natural Energy, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Il y a eu d’énormes changements et bouleversements au cours de l’année dernière et au-delà, ce qui a eu un impact sur notre santé mentale et physique.

« Il est important de mettre en place des habitudes et des routines positives au cours de la semaine afin de gérer notre bien-être, tout en nous assurant de bien manger et de bien boire.

« L’exercice est quelque chose qui fonctionne vraiment pour moi et est un excellent outil – même vous promener vous stimulera à la fois votre esprit et votre corps. »

Les Britanniques devraient prendre le temps de se détendre pour éviter le brouillard cérébral Crédit : Getty

Il est également apparu que plus de six personnes sur dix pensent que leur esprit et leur corps dépendent l’un de l’autre pour atteindre une santé physique et mentale optimale.

Près de la moitié des adultes sont plus assis, 32 pour cent travaillent plus longtemps et 31 pour cent mangent moins sainement.

Cependant, un tiers des adultes interrogés via OnePoll essaient de faire de l’exercice environ quatre à cinq fois par semaine pour éviter un esprit confus.

Les deux tiers des adultes ont l’impression d’avoir besoin d’un coup de pouce après des mois d’épuisement dû à des vies déracinées pendant la pandémie.

Et 78% des personnes travaillant à domicile ont déclaré que leur vie quotidienne avait été affectée au cours de la dernière année.

Non seulement cela, mais 53 pour cent ont trouvé que la lecture améliorait leur disposition et 47 pour cent ont choisi d’écouter leur musique préférée pour garder la bonne humeur.

D’autres tactiques pour éviter le brouillard cérébral comprenaient d’essayer de prendre du temps chaque jour pour se détendre (34 pour cent) ou de passer du temps avec la famille (32 pour cent).

L’étude a également révélé que la majorité préférerait continuer à travailler à domicile dans une certaine mesure, avec 28% visant à temps plein et 27% cherchant à travailler à temps partiel au bureau.

Et un sur cinq espère retourner au bureau à temps plein une fois les restrictions terminées.

Mais alors que les restrictions continuent de s’assouplir, plus de la moitié se sentent dépassées par le fait de devoir passer à la vitesse supérieure.

Un porte-parole de Purdey’s a ajouté : « Plus de gens que jamais reconnaissent l’importance de maintenir leur niveau d’énergie pour leur bien-être général.

« Prendre le temps de se reposer, de se ressourcer et de se recentrer permettra aux gens de se sentir capables de s’épanouir alors que le monde revient à la normale. »