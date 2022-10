Des millions de Britanniques n’ont aucune idée du fonctionnement de leur chauffage central – et ne savent pas comment modifier les paramètres

Des MILLIONS de Britanniques n’ont aucune idée du fonctionnement de leur chauffage central – et ne pourraient pas modifier les paramètres pour sauver leur vie.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que, sur les 63 % qui possèdent une chaudière, 41 % ne savent pas avec certitude comment elle fonctionne.

Et 53 % ont admis qu’ils auraient du mal à modifier les paramètres.

Alors que 62 % ont essayé en vain de personnaliser leur système de chauffage en fonction de leurs besoins domestiques, par exemple en modifiant l’heure à laquelle il s’allume et s’éteint.

Il est également apparu que quatre personnes sur 10 ont abandonné lorsqu’elles ont été confrontées à un symbole qu’elles ne comprenaient pas.

Et 71 % pensent qu’ils gaspillent de l’argent en factures parce qu’ils ne comprennent pas parfaitement leur chauffage.

Kirsty Duffy, experte en immobilier et porte-parole de la marque de chauffage intelligent Wiser, qui a commandé la recherche, a déclaré : « La recherche montre à quel point les gens connaissent peu leur propre maison et les paramètres de leur chaudière.

«Cela peut amener les gens à dépenser plus d’argent qu’ils ne le devraient et peut-être ne pas être en mesure de chauffer la maison de la manière la plus efficace.

“Comprendre le système de chauffage domestique peut être écrasant, surtout s’il y a beaucoup de boutons et de symboles différents sur le panneau de commande.

« Cependant, à une époque où les factures d’énergie augmentent, il est important que les propriétaires sachent comment l’exploiter de la manière la plus économique.

“C’est pourquoi nous avons créé leur Wiser Home Heating Guide qui vise à aider les propriétaires à comprendre leur chauffage.”

L’étude a également révélé qu’il existe une certaine crainte concernant la modification des paramètres de la chaudière, car 49 % évitent activement de modifier les commandes au cas où ils modifieraient quelque chose qu’ils ne peuvent pas inverser.

Et 55 % ont cherché en ligne pour essayer de comprendre la signification des symboles sur leur système de chauffage.

Malgré l’augmentation des factures d’énergie, 59 % ont allumé leur chaudière ou l’ont ” boostée “, pour oublier de l’éteindre à nouveau lorsqu’ils sortent – cela se produit en moyenne quatre fois par mois.

Mais laisser le chauffage allumé amène 29 % à s’inquiéter du gaspillage d’énergie, tandis que 49 % craignent davantage de gaspiller de l’argent sur les factures.

La moitié (51 %) ont déclaré que les récentes augmentations du coût de la vie les ont amenés à faire plus d’efforts pour comprendre leur système de chauffage central.

Pourtant, plus d’un tiers (36 %) des personnes interrogées, via OnePoll, ont admis qu’au lieu d’essayer de régler la minuterie de leur chaudière, elles la laissent généralement allumée 24h/24 et 7j/7 pendant l’hiver.

Le porte-parole de Wiser a ajouté : « Tout le monde sait que cet hiver va être difficile en raison de la hausse des coûts de l’énergie, mais nous craignons que le manque de compréhension des propriétaires au sujet de leurs commandes de chauffage ne les laisse également avec des factures d’énergie élevées.

«Des étapes simples telles que l’établissement d’horaires ou la personnalisation du chauffage pour chaque pièce peuvent réduire considérablement les factures d’énergie.

“Cependant, investir dans un système de chauffage intelligent peut offrir encore plus d’économies aux ménages – avec des fonctionnalités telles que les” aperçus et le “mode éco”, les ménages peuvent économiser jusqu’à 450 £ par an sur leurs factures d’énergie.