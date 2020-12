Noël a été annulé pour des millions de personnes vivant à Londres, dans le sud-est de l’Angleterre et au Pays de Galles après que Boris Johnson a annoncé un nouveau verrouillage.

Le premier ministre a annoncé aujourd’hui avec surprise qu’un nouveau «niveau 4» devait être introduit à partir de minuit ce soir.

Il est similaire au verrouillage national en novembre avec les magasins non essentiels, les gymnases, les cinémas, les coiffeurs et les pistes de bowling seront contraints de fermer pendant deux semaines – tandis que les gens seront limités à rencontrer une autre personne d’un autre ménage dans un espace public extérieur. .

Il y a quelques jours à peine, M. Johnson a affirmé qu’il était « inhumain » d’annuler les vacances de Noël.

Mais il a affirmé aujourd’hui que les nouvelles mesures étaient nécessaires pour lutter contre une nouvelle souche de Covid appelée VUI202012 / 01, qui serait jusqu’à 70% plus contagieuse.

Il a affirmé avoir fait les nouvelles annonces « le cœur lourd »

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a annoncé les nouvelles mesures « le cœur lourd ».

Il a déclaré: « Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année et à quel point il est important, par exemple, que les grands-parents voient leurs petits-enfants, que les familles soient ensemble.

«Je sais donc à quel point ce sera décevant. Mais nous avons dit tout au long de cette pandémie que nous devons et nous serons guidés par la science.

«Lorsque la science change, nous devons changer notre réponse.

La nouvelle a été accueillie par de vives critiques, y compris de la part des députés conservateurs.

Le rebelle conservateur Stever Baker a tweeté: « Triste journée. Les verrouillages n’ont pas réussi à ralentir la transmission de Covid.

« Maintenant, le gouvernement s’attend à ce que les gens se sacrifient en partageant Noël avec leur famille et leurs amis, quelques jours seulement après avoir promis le contraire

« Nous avons besoin d’une stratégie de sortie claire de ce cycle cauchemardesque de verrouillages préjudiciables. »

Le député conservateur de la circonscription de Buckingham, Greg Smith, a tweeté: « La décision de niveau 4 apporte plus de dévastation aux communautés de la circonscription de Buckingham – alors que nous n’aurions même pas dû être de niveau 3 de toute façon.

« Il faut rappeler le Parlement, ces mesures soumises à un examen approfondi et votées. »

Le reste de l’Angleterre verra la politique de «bulle» de Noël – permettant à jusqu’à trois ménages de se réunir pendant la période des vacances – sévèrement réduite, s’appliquant uniquement le jour de Noël.

Il est conseillé aux personnes dans toute l’Angleterre de «rester sur place» et d’éviter les voyages à l’étranger, tandis que celles du niveau 4 ne pourront se rendre à l’étranger que pour des affaires essentielles

Dans le cadre du nouvel ordre «rester à la maison» – couvrant environ un tiers de la population de l’Angleterre – les personnes du niveau 4 se verront dire qu’elles ne devraient pas rester hors de chez elles pendant la nuit et les personnes de l’extérieur seront invitées à ne pas visiter les zones de niveau 4.

Les nouvelles restrictions de niveau 4 s’appliqueront dans toutes les zones de niveau 3 du sud-est – couvrant le Kent, le Buckinghamshire, le Berkshire, le Surrey (à l’exclusion de Waverley), Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings.

Il s’appliquera également à Londres (les 32 arrondissements et la ville de Londres) et dans l’est de l’Angleterre – Bedford, Central Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire et Essex (à l’exception de Colchester, Uttlesford et Tendring).

Les exemptions au message «rester à la maison» qui s’appliquaient lors du verrouillage de novembre s’appliqueront également dans le nouveau niveau 4 – y compris les bulles de soutien, les bulles de garde d’enfants et les enfants dont les parents sont séparés.

Les gens seront autorisés à voyager pour étudier, à garder leurs enfants et à aller travailler s’ils ne peuvent pas travailler à domicile et ils seront autorisés à faire de l’exercice en plein air illimité.

Les nouvelles règles découlent des conseils du nouveau Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires émergents (NervTag) du gouvernement.

Le ministre du Cabinet Office Michael Gove a informé les administrations décentralisées de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord des conclusions du groupe.