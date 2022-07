Des millions de Britanniques devraient rester chez eux au cours des 48 prochaines heures alors que la canicule étouffante de la Grande-Bretagne culmine

Des MILLIONS de travailleurs devraient rester chez eux au cours des 48 prochaines heures alors que la canicule atteint son apogée.

Hier, les chercheurs de soleil ont afflué sur les plages bondées – alors qu’un ministre conseillait aux gens de travailler à domicile aujourd’hui et demain s’ils le pouvaient.

Des millions de travailleurs devraient rester chez eux au cours des 48 prochaines heures alors que la canicule atteint son apogée – photo de Margate, Kent Crédit : PA

Stuart Henderson, Suely Silva et leurs fils Yaden et Leo à Bournemouth Crédit : BNPS

Champs secs près de l’aéroport de Stansted dans l’Essex Crédit : Geoff Robinson

Cependant, la météo pourrait même saboter cela – avec des menaces de pannes liées à la chaleur, des vitesses WiFi plus lentes et des signaux téléphoniques faibles.

Le Met Office a averti : « Il existe un risque élevé de défaillance des systèmes et équipements sensibles à la chaleur.

“Cela pourrait potentiellement entraîner une perte localisée d’électricité et d’autres services essentiels, tels que l’eau ou les services de téléphonie mobile.”

Les experts estiment que la chaleur extrême pourrait coûter à l’économie 1,5 milliard de livres sterling en perte de productivité.

Les plages britanniques étaient agitées hier, la température culminant à 32,7 ° C (91 ° F) à Hawarden, Flintshire.

Mais une alerte rouge “danger pour la vie” est en place au cours des prochaines 48 heures.

Le record absolu du Royaume-Uni de 38,7 ° C (102 ° F) a été enregistré à Cambridge en juillet 2019.

La température nocturne la plus chaude de Grande-Bretagne suivra, Londres ne plongera probablement pas en dessous de 25 ° C (77 ° F) ce soir – battant les 23,9 ° C (75 ° F) à Brighton en août 1990.

Le maximum de demain de 41C (105,8F) établira la nouvelle référence avant les fortes tempêtes de mercredi.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: «Nous allons absolument battre le record de tous les temps du Royaume-Uni.

“Les records sont là pour être battus, mais rarement, et normalement par 0,1C ou 0,2C. C’est absolument époustouflant.

Pendant ce temps, certains chefs d’établissement ont annoncé que les élèves devraient rester à la maison – une décision à laquelle s’oppose le vice-Premier ministre Dominic Raab.

Il a déclaré: «Il est vraiment important de s’assurer que les jeunes enfants reçoivent l’éducation dont ils ont besoin. Surtout après la pandémie et les écoles sont bien placées pour le faire.

Il était soutenu par la secrétaire à l’éducation de l’ombre, Bridget Phillipson, qui a déclaré: “Je pense que les enfants ont déjà beaucoup manqué en termes d’éducation et il est juste qu’ils soient là.”

Certains chefs d’établissement ont annoncé que les élèves devraient rester à la maison – une décision opposée par le vice-Premier ministre Dominic Raab Crédit : NOUVELLES DU CIEL

Un message d’avertissement aux conducteurs sur la M11 près de Cambridge Crédit : Geoff Robinson

M. Raab a également tenté de calmer l’hystérie croissante, ajoutant: “Nous devons profiter du soleil et en fait, nous devons être suffisamment résistants à certaines des pressions qu’il exercera.”

Lorsqu’on lui a demandé si les gens devaient travailler à domicile, M. Raab a répondu: “C’est aux employeurs d’en tenir compte et aux gens de décider.”

Cependant, alors que les opérateurs ferroviaires ont mis en garde contre des retards et des annulations importants, le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré: «Les gens doivent être sur leurs gardes en cas de perturbation. S’ils n’ont pas à voyager, cela peut être un moment pour travailler à domicile.

DES RETARDS IMPORTANTS

Le London North Eastern Railway a supprimé mardi tous ses services de King’s Cross à York, Leeds et Lincoln.

Avanti West Coast a déclaré qu’il offrirait beaucoup moins de services à partir d’aujourd’hui.

Le patron de Transport for London, Andy Lord, a déclaré: “Nous conseillons à tous nos clients de ne voyager que si leur voyage est essentiel.”

On s’attend également à ce que les routes soient désertes car les gravillons répandent du sable pour empêcher la surface de fondre.

L’alerte «danger pour la vie» du Met Office couvre une bande entre Londres, Manchester et la vallée de York.

L’année dernière, plus de 1 600 décès supplémentaires ont été enregistrés lors de canicules.

Tracy Nicholls, chef du Collège des ambulanciers paramédicaux, a déclaré: «C’est une chaleur sérieuse qui pourrait finalement entraîner la mort de personnes.

Le patron de la Confédération du NHS, Lord Victor Adebowale, a également averti que les hôpitaux touchés par Covid allaient être « vraiment, vraiment poussés ».

Avec des réservoirs à sec, Affinity Water, fournisseur de 1,5 million de foyers, a déclaré qu’une action urgente était nécessaire dans l’Essex et le Herts.