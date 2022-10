Des millions de Britanniques devraient payer plus d’impôts furtifs malgré les réductions, selon une étude

Le gouvernement de la Première ministre britannique Liz Truss s’est engagé à geler le seuil de l’allocation personnelle non imposable jusqu’en 2025-2026, poussant essentiellement plus de travailleurs dans une tranche d’imposition plus élevée au fil du temps.

Cela survient alors que Truss et son gouvernement ont promis de protéger les travailleurs de la montée en flèche de l’inflation en réduisant le taux de base de l’impôt sur le revenu et de l’assurance nationale.

Dans le cadre du programme économique «axé sur la croissance» du Parti conservateur, le seuil de l’allocation personnelle non imposable sera gelé à 12 570 $ jusqu’à l’exercice 2025-2026, poussant essentiellement plus de travailleurs dans une tranche d’imposition plus élevée à mesure que leurs revenus augmentent avec le temps. Ce niveau de taux d’imposition a été gelé par l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, mais l’administration actuelle n’a pas indiqué que cela changerait.

En règle générale, les seuils et les allocations sont revalorisés en fonction de l’inflation ou, parfois, des revenus, ce qui signifie qu’ils conservent leur valeur réelle dans le temps. Il en va de même pour les prestations sociales, que Truss a résisté séparément à s’engager à augmenter en fonction de l’inflation.

Cependant, les geler peut “modifier furtivement et de manière imprévisible la taille et la forme du système d’imposition et de prestations”, indique le rapport. Cela est particulièrement vrai lorsque l’inflation – actuellement de 9,9% en Grande-Bretagne – est élevée, a-t-il ajouté.

“Donner d’une main et prendre de l’autre de cette manière est opaque et furtif – et lorsque l’inflation est volatile, l’impact peut varier considérablement de ce que le gouvernement avait initialement prévu”, a déclaré Tom Wernham, économiste de recherche IFS et l’un des auteurs du rapport. .

Selon les calculs de l’IFS, 1,4 million de travailleurs supplémentaires paieront le taux d’imposition de base d’ici 2026, ce qui coûtera au total 35,4 millions touchés 500 £ supplémentaires par an (aux prix d’aujourd’hui).

Entre-temps, 1,6 million de personnes supplémentaires passeront au taux d’imposition supérieur de 40% au cours de la même période, ce qui obligera les 7,7 millions de personnes à revenus plus élevés du pays à payer 3 000 £ supplémentaires par an.