Des millions de Britanniques commencent mal leurs journées en dormant trop, en faisant défiler leurs téléphones et en mangeant le même petit-déjeuner

Des MILLIONS de Britanniques prennent un mauvais départ chaque jour – en dormant trop longtemps, en faisant défiler le destin et en prenant le même vieux petit-déjeuner.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé qu’un cinquième commence régulièrement sa journée du mauvais pied, 29 % admettant qu’ils sont tombés dans des habitudes négatives dont ils ne semblent pas pouvoir se défaire.

En plus de se lever tard et de prendre des petits déjeuners sans intérêt, d’autres faux pas courants du matin incluent manquer le bus ou le train, se précipiter et ne pas être en mesure de trouver les clés.

C’est peut-être pour cette raison que 17% se retrouvent « souvent » « somnambules pendant le reste de la journée ».

La recherche a été commandée par Alpro, qui encourage les Britanniques à « changer leur routine de petit-déjeuner » afin de les aider à être la meilleure version d’eux-mêmes tout au long de la journée, ce que 44 % souhaitent faire.

Anna Kochanska, porte-parole de la marque d’aliments et de boissons à base de plantes, a déclaré : « Nos recherches montrent que les gens commencent la journée en se sentant pressés et sans inspiration.

« Quelle que soit la façon dont vous déjeunez, prendre un mauvais départ – que ce soit en mangeant le même petit-déjeuner banal ou en consommant du contenu négatif en ligne – a un impact à la fois sur notre matinée et sur notre capacité à être au meilleur de nous-mêmes à partir de ce moment-là.

« Changer votre routine et commencer la journée du bon pied avec un petit-déjeuner savoureux, et tout ce qui vous rend heureux, peut vous préparer à être la meilleure version de vous-même. »

Mais 68% affirment qu’il y a « quelque chose » qui les empêche de varier ce qu’ils mangent chaque jour au petit-déjeuner.

Parmi les obstacles figurent le manque d’énergie pour trouver quelque chose de nouveau (25 %), le manque de temps (23 %) et le manque d’inspiration (21 %).

Malgré les obstacles, 72 pour cent sont clairs sur la façon dont ils aimeraient changer leurs habitudes matinales en premier lieu.

Réalisée via OnePoll.com, l’étude a révélé que 71% des personnes interrogées pensent qu’avoir un « bonjour » aide à s’assurer qu’elles sont au mieux de leur forme pour le reste de la journée.

Afin de partir du bon pied, les personnes interrogées apporteraient des changements tels que ne pas se précipiter (27 %), avoir des options de petit-déjeuner savoureux et nutritifs (23 %) et être organisé (23 %).

Un cinquième (19 %) s’assurerait également d’avoir le temps de savourer son café du matin ou une autre boisson chaude en premier, tandis que 19 % se réveilleraient plus tôt.

Regarder du contenu édifiant (10 %) et écouter leur musique préférée (17 %) amélioreraient également le début de leurs journées.

Anna Kochanska, porte-parole de la marque, a ajouté: « Changer votre routine de petit-déjeuner peut être aussi simple que d’essayer une boisson à l’avoine dans vos céréales, de mélanger ce que nous écoutons en premier lieu ou même de trouver un nouvel endroit pour profiter de notre café du matin. .

« Commencer la journée du bon pied avec un petit-déjeuner savoureux et tout ce qui vous rend heureux, peut vous préparer à être le meilleur de vous-même tout au long de la journée. »