Des millions de Britanniques boivent avant un enterrement, une présentation de travail ou un entretien d’embauche, selon une étude

Des MILLIONS d’adultes ont bu une boisson alcoolisée avant un enterrement, une présentation de travail – et même un entretien d’embauche.

Une étude portant sur 2 000 adultes qui boivent a révélé que 49 % avaient bu une boisson avant un événement ou une occasion sociale pour augmenter leur confiance.

43% des Britanniques boivent une boisson alcoolisée avant d’assister à une réunion de famille Crédit : Getty

Ces situations incluent une réunion de famille (43 %), la première sortie sociale avec de nouveaux collègues (25 %) et la prise d’un avion (23 %).

Plus d’un sur 20 (sept pour cent) a même eu une « coupe » de courage avant un entretien d’embauche, tandis que 10 % l’ont fait avant un appel vidéo.

Parmi les principales situations dans lesquelles les gens boivent pour se sentir mieux, il y a les sorties nocturnes (55 %), les vacances (48 %) et le jour du mariage de quelqu’un d’autre (43 %).

La recherche a été commandée par SENTIA, un esprit sans alcool, cofondé par le neuroscientifique, le professeur David Nutt, et a révélé qu’un sixième (17%) a admis qu’il ressentait la meilleure version d’eux-mêmes lorsqu’il buvait de l’alcool.

Mais 36% souhaitent pouvoir ressentir cela sans avoir à dépendre d’un verre et 46% ont du mal à avoir confiance en des situations sociales s’ils ne boivent pas.

De nouvelles données du Bureau gouvernemental pour l’amélioration de la santé et les disparités montrent que des millions de personnes en Angleterre consomment trop de bouteilles de vins et de bières.

Des millions de Britanniques boivent à un niveau “dangereux”, la consommation d’alcool à la maison pendant la pandémie étant accusée d’avoir augmenté.

Les Britanniques ont englouti un milliard de pintes de bière de plus l’année dernière par rapport à 2020 alors qu’ils retournaient dans les pubs après les fermetures.

Le co-fondateur et neuropsychopharmacologue de SENTIA, le professeur David Nutt, a déclaré : « Il est vraiment intéressant de voir que plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) choisiraient une boisson qui leur donne tous les avantages de l’alcool sans les inconvénients s’ils le pouvaient. .

«Ce qui est excitant, c’est qu’avec les avancées scientifiques de la technologie alimentaire au cours des dernières décennies, cette boisson existe.

« Nous avons découvert un mélange spécifique d’ingrédients botaniques qui interagissent pour cibler l’activité GABA – c’est le neurotransmetteur responsable des sensations de sociabilité – dans le cerveau.

“Cela déclenche la même réponse que nous ressentons lorsque nous buvons environ deux boissons alcoolisées – le volume dont la majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin pour se sentir mieux.

“Il a été scientifiquement prouvé que l’activité GABA améliorée augmente la sociabilité et la convivialité tout en réduisant l’anxiété.”

La recherche a également révélé que les adultes auraient du mal à danser en public (33%), à prononcer un discours (26%) ou à sortir ensemble (18%) sans alcool dans leur système.

47% supplémentaires se sentiraient nerveux lors d’un premier rendez-vous sobre et 18% seraient anxieux le jour de leur mariage.

Une soirée sans boire laisserait les gens se sentir calmes (17 %) et mal à l’aise (17 %).

En plus d’un regain de confiance, les gens sont plus sociables (39 %), heureux (34 %) et bavards (33 %) une fois qu’ils ont bu un verre.

Plus d’un tiers estiment avoir « besoin » d’un verre dans certaines situations sociales (37 %), mais 18 % trouveraient plus facile de boire des boissons non alcoolisées s’ils connaissaient quelqu’un d’autre qui faisait la même chose.

Quatre autres personnes interrogées sur 10 via Onepoll ont tenté d’arrêter ou de supprimer l’alcool, dont 63% des 18-24 ans contre 33% des plus de 65 ans.

Les raisons d’essayer de réduire incluaient l’amélioration de la santé (59 %), l’économie d’argent (50 %) et la prévention de la gueule de bois (38 %).

Le porte-parole de SENTIA, Brendan Williams, a ajouté : « La connexion est au cœur de ce que signifie être humain et boire est souvent au cœur de nos occasions sociales.

“Nous espérons aider à produire ces sentiments de sociabilité dans le cerveau, en aidant les buveurs conscients et les hédonistes en bonne santé à se réunir et à se sentir bien dans ces moments.”

TOP 25 DES SITUATIONS QUE LES BRITANNIQUES ONT CONSOMMÉ UNE BOISSON ALCOOLISÉE 1. Une soirée 2. Des vacances 3. Une réunion de famille 4. Le jour du mariage de quelqu’un d’autre 5. Premier rendez-vous 6. Le jour de mon mariage 7. Un concert 8. Première fête de Noël avec un nouveau travail 9. Un enterrement 10. Un autre rendez-vous (pas le premier) 11. Lorsque vous rencontrez de nouveaux amis 12. Regarder un match de sport 13. Première occasion sociale avec de nouveaux collègues 14. Un enterrement de vie de jeune fille 15. Quand je rencontre les amis de mon partenaire 16. Prendre un vol 17. Un enterrement de vie de garçon 18. Quand un “étudiant” à l’université 19. Faire du karaoké 20. Rencontrer la famille de mon partenaire pour la première fois 21. Faire une annonce, par exemple je suis fiancé 22. Obtenir des résultats/des nouvelles, par exemple des résultats d’examen 23. Un appel vidéo 24. Partager quelque chose sur les réseaux sociaux 25. Jouer à un jeu de sport, par exemple jouer au football