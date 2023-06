Des millions de Britanniques admettent qu’ils n’ont jamais entendu parler d’événements traditionnels britanniques emblématiques – combien en connaissez-vous ?

Des MILLIONS d’adultes admettent qu’ils n’ont pas entendu parler de nombreux événements traditionnels qui se déroulent à travers le Royaume-Uni – y compris le brûlage d’un homme en osier, les courses portant sa femme et la plongée avec tuba dans les tourbières.

Des recherches sur 2 000 adultes ont révélé que 27% n’avaient pas rencontré le concours annuel de roulage de fromage organisé à Brockworth, dans le Gloucestershire.

L’ancienne capitale des Shetland accueille le premier des festivals annuels du feu des Shetland Crédit : SWCR

La semaine de Cowes est l’une des régates les plus anciennes et les plus respectées au monde Crédit : SWCR

La bataille de fleurs de Jersey est un défilé annuel et un festival de fleurs Crédit : SWCR

Alors que worm charmant était considéré comme le championnat traditionnel le plus étrange des îles britanniques.

Et même si 74 % connaissaient la danse autour du mât, 43 % ne savaient pas pourquoi quelqu’un ferait cela.

La recherche a été commandée par National Geographic avant le lancement de la saison cinq de Europe From Above, une série documentaire qui met en lumière certaines des offres uniques de la Grande-Bretagne depuis le ciel dans son premier épisode diffusé le 11 juin à 20 heures.

Kirk Watson, un cinéaste aérien qui a tourné des séquences pour la série à l’aide de drones, a déclaré: « La recherche a été un excellent moyen de célébrer certaines des traditions étranges et merveilleuses qui sont uniques au Royaume-Uni.

« Il y a certainement ici une riche offre culturelle qui remonte à des centaines, voire des milliers d’années.

« Certains d’entre eux sont emblématiques et connus à travers le pays, tandis que d’autres peuvent être entendus pour la première fois par beaucoup à la suite de cette recherche. »

L’étude a également révélé que 35% des adultes se sont impliqués dans la tradition britannique classique de retourner des crêpes, tandis qu’un quart ont même participé au solstice d’été à Stonehenge.

Mais 81% pensent que ces coutumes sont le type de choses qui rendent le Royaume-Uni unique, 71% aiment en apprendre davantage à leur sujet.

Et 92% pensent qu’il est important de maintenir ces traditions séculaires en vie, alors que 58% craignent qu’elles ne disparaissent.

Un rappel de l’histoire, des célébrations de la culture locale ou nationale et le fait de permettre aux gens de se rassembler sont les principales raisons pour lesquelles les répondants pensent que c’est si crucial.

Alors que 90 % les considèrent comme contribuant à l’identité culturelle du pays, 55 % se considèrent comme des traditionalistes.

De telles traditions rendent les répondants heureux et fiers, bien que 41 % s’en amusaient également.

Il est également apparu que 63% des personnes interrogées, via OnePoll, pensent que les plateformes de médias sociaux telles que TikTok pourraient avoir un rôle à jouer pour susciter l’intérêt des jeunes générations.

Europe From Above de National Geographic montrera une série de voyages aériens, montrant les traditions, les innovations et les percées techniques qui continuent de façonner ces nations.

Kirk Watson a ajouté : « Le premier épisode de la dernière série donne une perspective unique sur certaines des merveilles inconnues des îles de Grande-Bretagne.

« À l’aide de caméras ultramodernes attachées à des drones, nous avons capturé un aéroport de plage pittoresque, une opération de recyclage de plate-forme pétrolière et un spectaculaire festival du feu viking.

« Et jeter un coup d’œil du ciel donne une nouvelle vision du pays et de certaines de ses traditions et opérations.

« La recherche a montré que les répondants sont passionnés par la célébration du pays et de ses coutumes, alors j’espère que l’épisode d’ouverture de la nouvelle série contribuera à éduquer davantage les gens sur les merveilles de la Grande-Bretagne et de ses îles uniques. »

L’aéroport de Barra est une piste de plage de renommée mondiale Crédit : SWCR

Kirk Watson est un cinéaste aérien qui a tourné des séquences pour la série à l’aide de drones Crédit : Robert Perry/PinPep