Des millions d’autres personnes d’âge moyen sont obèses, selon une étude

Par Philippa Roxby

Journaliste santé

Il ya 1 heure

Source des images, Getty Images Légende, La graisse peut s’accumuler autour de la taille avec l’âge

Des millions de personnes d’âge moyen ont été amenées à croire à tort qu’elles n’étaient pas obèses, selon une étude italienne qui a examiné le pourcentage de graisse corporelle plutôt que l’indice de masse corporelle.

Selon les chercheurs, l’utilisation d’un nouveau seuil d’IMC plus bas pour l’obésité donnerait une image plus fidèle des personnes touchées.

Avec l’âge, les muscles diminuent et la graisse s’accumule autour des organes situés au niveau de la taille, souvent sans changement de poids.

Le défi est de trouver un outil permettant de dépister facilement l’obésité.

L’IMC est calculé en divisant le poids d’un adulte en kilogrammes par le carré de sa taille en mètres.

18,5-25 suggère un poids santé

25-29 ans qu’ils sont en surpoids

30 ou plus qu’ils sont obèses

C’est une méthode simple et rapide, soutenue par le Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et assez précis chez la plupart des gens la plupart du temps – mais ne peut pas faire la différence entre la graisse, les muscles et les os.

Seulement 38 % des hommes et 41 % des femmes avaient un IMC supérieur à 30. Mais lorsque leur pourcentage de graisse corporelle a été calculé à l’aide d’analyses, 71 % et 64 % se sont révélés obèses.

« Si nous continuons à utiliser les normes de l’OMS pour le dépistage de l’obésité, nous passerons à côté de nombreux adultes d’âge moyen et plus âgés qui risquent de développer des maladies liées à l’obésité, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains cancers », co-auteur, Prof. » a déclaré Antonino De Lorenzo.

Selon les chercheurs, un IMC de 27 devrait être utilisé pour définir l’obésité à l’avenir.

« L’établissement de ce nouveau seuil d’IMC dans les contextes cliniques et dans les lignes directrices sur l’obésité sera bénéfique pour la santé potentielle de millions de personnes âgées », a déclaré le professeur De Lorenzo.

L’étude est l’une des nombreuses études qui ont suggéré différents seuils d’IMC au fil des ans.

Pourtant, il est peu probable que l’IMC soit abandonné de sitôt – c’est beaucoup moins cher que de scanner les gens pour quantifier avec précision leur graisse corporelle.

Les chercheurs admettent que des études plus vastes dans d’autres pays sont nécessaires pour confirmer les résultats. Cette étude n’a porté que sur des adultes d’une région d’Italie et n’a pas examiné la répartition de la graisse dans le corps des personnes, mais uniquement le pourcentage de graisse dans le corps.

Il n’a pas non plus interrogé les gens sur leur régime alimentaire ou leurs habitudes d’exercice pour déterminer pourquoi certaines personnes pourraient être plus exposées au risque d’obésité que d’autres.

En soi, il n’est pas non plus clair si l’analyse de la graisse corporelle constituerait une mesure définitive.

« Nous avons besoin d’un outil simple de dépistage de l’obésité qui puisse être accessible à tous », a déclaré le co-auteur du professeur Marwan El Ghoch, de l’Université de Beyrouth.

Le professeur Naveed Sattar, de l’Université de Glasgow, a déclaré : « Plutôt que de réduire les seuils d’obésité à 27, ce qui signifierait qu’environ la moitié des adultes au Royaume-Uni vivent avec l’obésité, d’autres définitions de l’obésité, notamment le tour de taille, combinées avec les signes et symptômes spécifiques de l’excès de poids seront probablement plus informatifs.