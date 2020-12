Des millions d’Australiens ont été exhortés à envoyer immédiatement leurs cadeaux et cartes de Noël avant la fin du temps imparti.

Australia Post a informé que ce samedi 12 décembre est le dernier jour où les résidents de tous les États et territoires peuvent envoyer des colis pour arriver à temps pour la veille de Noël.

Le service postal devrait subir un nombre record de demandes de livraison et a mis en place de nouvelles mesures pour répondre à ces demandes.

Des millions d’Australiens ont été exhortés à envoyer leur courrier de Noël avant samedi afin que les colis arrivent à temps pour la veille de Noël (camionnette Australia Post photographiée à Sydney)

Australia Post a mis en œuvre de nouvelles mesures pour répondre au nombre record attendu de demandes de livraison (Shoppers photographiés sur Pitt Street dans le CBD de Sydney)

Gary Starr, directeur général exécutif de l’Australia Post, Affaires, gouvernement et international, a averti les Australiens d’envoyer les colis de Noël dès qu’ils le pourraient.

« Nous sommes prêts à recevoir un nombre record de colis … et nous prévoyons de livrer environ 12 millions de colis dans la semaine précédant Noël », a déclaré M. Starr.

«Nous conseillons aux gens d’envoyer le plus tôt possible afin que leurs lettres et colis aient les meilleures chances d’arriver à temps pour Noël.

«Nous livrerons toujours les articles envoyés après ces dates aussi rapidement que possible, mais il sera difficile de les acheminer vers leurs destinations avant Noël.

Australia Post a embauché 5 000 occasionnels de Noël et a augmenté ses services de livraison afin de faire face à la demande.

«Nous maintenons les portes des bureaux de poste ouvertes plus longtemps dans plus de 500 emplacements, ce qui se poursuivra jusqu’au mercredi 23 décembre», a expliqué M. Starr.

«Nous avons également recyclé 2 700 postiers, dont 2 000 livrent maintenant dans des fourgons … et livrons le week-end.

Australia Post a même «introduit des livraisons au crépuscule jusqu’à 20 heures quand et où nous en avons besoin».

Australia Post (boîte aux lettres sur la photo) a embauché 5000 occasionnels de Noël, augmenté les heures d’ouverture de plus de 500 bureaux de poste et ajouté plus de 60 installations nouvelles ou réaménagées

L’entreprise a également ajouté plus de 60 installations nouvelles ou réaménagées, 18 avions de fret dédiés et 3 000 véhicules supplémentaires supplémentaires pour effectuer les livraisons.

Les clients peuvent suivre leurs livraisons en ligne et récupérer leur courrier dans un casier à colis gratuit 24h / 24 et 7j / 7 dans plus de 400 emplacements à travers l’Australie.

Alors que le 12 décembre est la date limite pour les services de colis réguliers, ceux qui sont prêts à payer pour Express Post ont jusqu’au 19 décembre pour poster leurs articles.

La date finale d’envoi du courrier international de Noël est déjà passée.

M. Starr a déclaré que la poste australienne avait connu une semaine record à la suite des ventes du Black Friday.

«La semaine dernière a été notre semaine la plus chargée de tous les temps, avec plus de 13 millions de colis du lundi au vendredi, puis un autre million de colis tout au long du week-end.