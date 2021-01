Des millions d’Australiens seront admis en Tasmanie après que le risque de coronavirus ait été rétrogradé de moyen à faible.

Les membres de 24 conseils locaux de Sydney seront autorisés à se rendre en Tasmanie à partir de 12 h 01 vendredi, a annoncé jeudi le Premier ministre Peter Gutwein.

«L’épidémie sur les plages du nord semble être terminée. Le dernier cas diagnostiqué remonte à plus d’une semaine maintenant », a déclaré le directeur de la santé publique de Tasmanie, Mark Veitch.

Des millions d’Australiens pourraient être admis dans un état de vacances idyllique après que le risque de coronavirus soit rétrogradé de moyen à faible (image en stock)

Sur la photo: une plage en Tasmanie. Les habitants de 24 régions de Sydney et de tout Brisbane pourront voyager sans mise en quarantaine

Cependant, 10 zones municipales dans l’ouest de la ville, dont Canterbury et Parramatta, demeurent à risque moyen.

Quiconque s’est récemment rendu dans ces zones doit toujours être mis en quarantaine à son arrivée.

M. Gutwein a également annoncé que Brisbane passera d’un risque moyen à un risque faible.

Cela signifie que les voyages entre le Queensland et la Tasmanie peuvent se faire sans restrictions.

« Les Queenslanders qui entrent dans l’État n’auront plus besoin de se mettre en quarantaine », a déclaré M. Gutwein.

La Tasmanie a déclaré Brisbane à haut risque le 8 janvier après une épidémie de la souche britannique Covid-19 plus contagieuse et a forcé tous les nouveaux arrivants à l’isolement.

Sur la photo: des personnes portant des masques lors de leurs achats dans le quartier central des affaires de Sydney le mercredi 20 janvier

Le voyage entre le Queensland et la Tasmanie peut se faire sans restrictions (image d’une femme en Tasmanie)

Zones à risque moyen à Sydney: Toute personne vivant dans les zones ci-dessous doit être mise en quarantaine pendant deux semaines avant d’entrer en Tasmanie, dans un hôtel agréé par le gouvernement. Blacktown Burwood Canada Bay Canterbury-Bankstown Cumberland Fairfield Inner West Liverpool Parramatta Strathfield Source: Gouvernement de Tasmanie

Les personnes encore en quarantaine seront autorisées à sortir vendredi à 12h01.

«Je tiens à les remercier pour leur patience pendant tout cela. Ce fut une période difficile », a déclaré M. Gutwein.

« Je suis sûr que tout le monde ne fera pas la course à 12 h. Certains aimeront peut-être dormir toute la nuit, mais ce sera une bonne nouvelle. »

Le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud n’ont enregistré aucun cas acquis localement jeudi.

Certaines parties de Sydney sont la seule exigence de quarantaine restante pour les voyageurs nationaux entrant en Tasmanie.

Le premier ministre victorien Daniel Andrews a également rétrogradé Brisbane d’une «zone rouge» à une «zone orange» à partir de 18h00 samedi soir.

Voyager à partir d’une zone orange signifie que les résidents de Brisbane devront obtenir un permis pour traverser la frontière, passer un test dans les trois jours et s’isoler jusqu’à ce qu’il revienne négatif.

Une zone rouge signifie que les résidents ne peuvent pas entrer à Victoria sans exemption.

Le Grand Sydney, y compris Wollongong et les Blue Mountains, est toujours classé comme une «zone rouge».

Cela intervient alors que le gouvernement Morrison envisage d’autoriser les voyages sans quarantaine depuis les îles du Pacifique.

En octobre, Scott Morrison a autorisé le voyage depuis la Nouvelle-Zélande après que le pays a éliminé Covid-19, mais les Australiens ne sont pas encore autorisés à aller dans l’autre sens.

Vue aérienne d’un bateau transportant des touristes à la magnifique île d’Erakor dans la baie de Port Vila, Vanuatu

Jeudi, le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que des experts médicaux envisageaient d’ajouter des pays du Pacifique tels que les Fidji et le Vanuatu à la liste des pays « verts » qui peuvent envoyer des vols vers l’Australie sans quarantaine.

Si ces pays, qui dépendent fortement du tourisme, acceptent une bulle de voyage dans les deux sens, alors les Australiens pourraient être autorisés à voler à l’étranger pour la première fois depuis mars.

« Nous soutenons l’idée d’élargir la bulle de voyage existante avec la Nouvelle-Zélande », a déclaré M. Hunt aux journalistes.

« Ceci est basé en grande partie sur les conseils de santé et nous gardons donc les pays à l’étude. »

Le gouvernement classe les pays en vert, orange ou rouge, en fonction du nombre d’infections Covid dont ils souffrent.

Le gouvernement envisage d’autoriser les voyages sans quarantaine depuis les îles du Pacifique telles que les Fidji, donnant ainsi aux Australiens l’espoir de passer des vacances à l’étranger cette année. Sur la photo: îles Mamanuca

Les Fidji n’ont eu que 55 cas de virus et n’ont actuellement aucun cas actif.

« Notre objectif est que si les pays du Pacifique parviennent à se montrer au niveau de risque le plus bas – et qu’ils se débrouillent extraordinairement bien – et que nous sommes en mesure de mettre en place les protections appropriées, alors nous pourrions bien élargir cette bulle » Dit M. Hunt.

« Mais ce sont des preuves basées sur des données médicales très solides et sur la vue d’ensemble du médecin hygiéniste en chef du Commonwealth sur les conseils du groupe d’experts médicaux. »

M. Hunt a refusé de dire quels pays seraient inclus ou quand une décision serait prise.