Des millions d’Australiens recevront un paiement de 250 $ dans le cadre du plan de reprise économique de Covid

Plus de cinq millions d’Australiens devraient recevoir 250 dollars alors que le gouvernement continue de relancer l’économie de Covid-19.

Le paiement fait partie de la quatrième tranche du paquet de réponse Covid-19 du gouvernement fédéral, totalisant 1,3 milliard de dollars.

Le paiement de 250 $ sera émis à ceux qui ont reçu un paiement admissible ou qui ont détenu une carte de concession le 26 février de cette année.

Le trésorier Josh Frydenberg a révélé que les paiements continueraient la reprise de l’Australie en injectant 12 milliards de dollars indispensables dans l’économie.

«Alors que nous nous dirigeons vers une reprise plus optimiste et plus forte cette année, ce dernier paiement apportera un soutien supplémentaire à des millions de ménages à faible revenu qui se remettent des effets de Covid-19», a-t-il déclaré.

Le ministre des Services gouvernementaux, Stuart Robert, a déclaré la plupart des paiements sur les comptes bancaires des gens à la mi-mars.

«Vous n’avez rien à faire pour recevoir ce paiement», dit-il.

« Le paiement apparaîtra dans votre compte en ligne Centrelink sur myGov ou dans l’application Centrelink généralement 48 heures avant d’être transféré sur votre compte bancaire. »