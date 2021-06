Des millions d’asthmatiques doivent recevoir des injections de rappel Covid prioritaires pour réduire le risque de décès, selon un organisme de bienfaisance

Des MILLIONS de Britanniques souffrant d’asthme devraient bénéficier d’une réservation prioritaire en ce qui concerne les injections de rappel Covid, a averti un organisme de bienfaisance.

Bien qu’ils soient éligibles, près de la moitié des Britanniques asthmatiques n’ont pas reçu leur injection de Covid au bon moment, ce qui augmente leur risque de décès et de maladie grave.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

De nombreuses personnes asthmatiques n’ont pas pu obtenir leur injection quand c’était leur tour, a déclaré l’association caritative Asthma UK Crédit : Getty

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi que les plans pour les injections de rappel Covid pourraient être approuvés dans des semaines et qu’une troisième injection offrirait « encore plus de protection » que les deux doses actuellement déployées à travers le pays.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 42,9 millions de Britanniques ont reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus et plus de 31,3 millions en ont également reçu une seconde.

Charity Asthma UK a déclaré aujourd’hui que les asthmatiques devraient être en première ligne lorsqu’il s’agit d’un troisième jab.

Des recherches menées par l’organisme de bienfaisance ont révélé que 280 000 personnes atteintes de la maladie au Royaume-Uni, qui avaient été jugées à risque de mourir de Covid, n’avaient pas eu leur premier vaccin en mars.

Cela, précise-t-il, est dû aux systèmes de médecine générale en place et à la liste de priorités établie par le JCVI (Comité paritaire de la vaccination et de l’immunisation).

La liste créée par le JCVI a déterminé qui a reçu le coup en premier, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents étant en tête de liste.

En février, il a été annoncé que les personnes souffrant d’asthme sévère seraient prioritaires pour un vaccin Covid.

Asthma UK a découvert que plus de 100 000 asthmatiques attendaient toujours leur injection en mai, malgré le fait qu’ils auraient dû recevoir une première dose d’ici mars au moins.

L’association caritative a déclaré que des centaines de milliers de personnes n’avaient pas pu recevoir le vaccin tôt et que les personnes asthmatiques se sentaient « abandonnées ».

Les preuves montrent que certaines personnes asthmatiques sont plus à risque de mourir de Covid-19 car il s’agit d’une maladie qui attaque les poumons.

L’association caritative a déclaré que d’autres patients sont également à risque d’hospitalisation et de Long Covid.

Asthma UK a déclaré qu’il doit y avoir un système simple et efficace pour s’assurer que les personnes asthmatiques qui sont éligibles et qui ont le plus besoin d’un vaccin de rappel le recevront.

À RISQUE

Sarah Woolnough, directrice générale d’Asthma UK et de la British Lung Foundation, a déclaré qu’il était « totalement inacceptable » que de nombreuses personnes asthmatiques n’aient toujours pas réussi à recevoir leur injection.

Elle a déclaré: « L’asthme laisse les gens lutter pour respirer, à risque de crises d’asthme potentiellement mortelles et provoque plus de 75 000 hospitalisations chaque année. Il est temps que le gouvernement prenne l’asthme au sérieux.

« Avec un déploiement probable du vaccin de rappel Covid-19, le gouvernement doit agir. Nous pensons que la meilleure façon de s’assurer que personne n’est laissé pour compte est de vacciner toutes les personnes asthmatiques qui en ont besoin et qui figurent sur la liste des vaccins antigrippaux gratuits.

« Nous exhortons le gouvernement à en faire une priorité et encourageons toutes les personnes asthmatiques à écrire à leur député pour que cela se produise. »

Afin d’offrir à tous les asthmatiques les vaccins dont ils ont besoin, Asthma UK exhorte le gouvernement à utiliser la même liste que celle utilisée pour le vaccin gratuit contre la grippe, qui comprend plus de trois millions de patients asthmatiques.

Environ 113 800 personnes asthmatiques au Royaume-Uni sont jugées à risque de mourir de Covid – et attendaient toujours leur injection le mois dernier.

Dans certaines régions du pays, l’organisme de bienfaisance a déclaré que les ordonnances de stéroïdes oraux générées en dehors des chirurgies généralistes n’étaient pas enregistrées dans le dossier du patient.

Des millions de vaccins ont maintenant été déployés à travers le pays alors que le gouvernement vise à vacciner tous les adultes d’ici le mois prochain Crédit : PA

Cela signifie que de nombreux médecins généralistes ne seraient pas informés si leur patient avait été admis à l’hôpital avec le virus, ce qui fait que de nombreuses personnes ne reçoivent pas leur vaccin à temps.

Le Dr Andy Whittamore, médecin généraliste en exercice et responsable clinique à Asthma UK et à la British Lung Foundation, a déclaré que le NHS avait travaillé sans relâche pour donner aux patients l’aide et les soins dont ils ont besoin pendant la pandémie.

Il a expliqué : « Le gouvernement a la possibilité de bien déployer le potentiel de rappel et doit écouter les expériences des patients et de ceux qui sont en première ligne.

« Ce qui est clair, c’est que le système actuel ne fonctionne pas pour les médecins généralistes ou les personnes asthmatiques. Les cabinets de médecins généralistes ne veulent pas être confrontés à nouveau aux mêmes difficultés plus tard cette année, alors que de précieuses leçons peuvent être tirées et mises en œuvre maintenant. »

Le Dr Whittamore a ajouté qu’il serait essentiel de rester simple lorsqu’il s’agit de déployer une dose de rappel.

« Le gouvernement a maintenant la possibilité de tirer les leçons de la dernière fois et de mettre en place un système simple et efficace prêt pour toute campagne de rappel afin que personne souffrant d’asthme à risque plus élevé de coronavirus ne manque la protection supplémentaire ils pourraient avoir besoin », a-t-il déclaré.

Cela survient après qu’il a été révélé au cours du week-end que les inhalateurs pour l’asthme pourraient accélérer la récupération de Covid de trois jours pour les patients hospitalisés avec le virus.

Le séjour moyen d’un patient admis à l’hôpital avec un coronavirus est de huit jours, les inhalateurs pouvant le réduire de trois jours.

Au Royaume-Uni, il y a 1 316 patients hospitalisés avec le virus avec 226 admis chaque jour, selon les données du gouvernement.

Les ministres ont déclaré aux députés la semaine dernière que les médecins prescrivaient des inhalateurs aux patients au « cas par cas », a rapporté The Telegraph.